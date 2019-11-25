【牙齒】刷牙要在早餐後？牙膏要沾水？　一文解答刷牙5大疑問

你今早刷牙了嗎？是早餐前還是早餐後？刷牙前有沒有沾濕牙刷？牙痛過的人都應該知道牙齒健康的重要性，而刷牙是保護牙齒健康的重要手段。狂丸這裡有五個關於刷牙的迷思，一起來看看你是不是也曾對這些問題迷茫過。

Q1. 早餐前刷牙還是早餐後刷？

這個問題想必對很多人來說可能都不是個問題，畢竟經歷了一晚上的細菌積存，嘴巴多少會散發點臭味，不先把牙齒刷乾淨都不敢吃東西。外國有人做過街頭採訪，問了問大家各自的刷牙習慣。有人說先刷牙後吃早餐，也有人說先吃早餐後刷牙。

牙醫對此也持不同的看法。台灣三軍總醫院牙科部牙周病科主任黃仁勇建議，起床後先簡單漱口，吃完早餐後刷牙更恰當。醫生解釋，如果我們先刷牙再吃早餐，那麼牙齒乾淨的時間很短，約等於刷好了乾淨的牙齒讓細菌生長。而吃完早餐後刷牙更有利於保持接下來一整天的牙齒清潔。

對此有人擔心剛起床嘴巴裡很多細菌怎麼辦？醫生表示只要你睡前認真刷牙了，同時起床後簡單漱口，問題就不大。

英國牙科協會表示：「重要的是人一天該刷兩次牙，一次在睡覺之前，一次在白天任意時刻。」（William Warby/Unsplash）

當然也有醫生認為還是應該先刷牙再吃早餐。來自美國加州口腔科醫生Dr.Don Pereslete DDS曾錄製過影片回答網友這個問題，他表示起床後先刷牙，可以清理掉一整晚積存的口腔細菌，保持清潔的口腔吃東西才會更有食慾。但要記得吃完早餐記得漱口，免得有食物殘渣留在口腔裡。

這個問題爭論已久，對此英國牙科協會表示：「重要的是人一天該刷兩次牙，一次在睡覺之前，一次在白天任意時刻。」換句話說，無論是早餐前或者早餐後刷牙都是個人習慣，只要記得刷就行了。

點撃下圖看清其餘四大刷牙迷思↓↓↓

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Q2. 刷牙前要不要沾濕牙刷？

這個問題又是一個之前沒有仔細想過的靈魂拷問，狂丸的習慣是會先沾水再刷牙，感覺這樣牙膏泡泡會比較多。但牙醫建議刷牙前牙刷最好別沾水。

加拿大安大略省牙科協會主席Lynn Tomkins認為，如果我們先沾濕了牙膏，那麼牙膏會在牙齒上快速起泡，這會產生一種我們很快就刷乾淨了牙齒的錯覺，但其實很多人還並沒有完全刷乾淨牙就直接漱口了。

正確的做法應該是在乾牙刷上擠上適量牙膏，別沾水直接刷，讓牙膏慢慢刷到起泡。

Q3. 刷牙越用力牙齒越乾淨？

許多人總是擔心自己牙齒刷不乾淨，於是刷牙時總是特別用力。但這個行為其實對牙齒不好，太用力容易破壞牙齦，導致牙齒敏感、牙齦出血等問題，所以別太用力刷牙，免得最後適得其反。

那對於這個力度把握問題很多人又要迷茫了，美國CNN牙科顧問Dr.Mark Burhenne回答：如果你不知道該用多大力，那可以試試用自己不擅長的那隻手刷牙，這樣力度就會剛剛好。也就是說，如果你慣用右手寫字，那就用左手刷牙，如果你慣用左手寫字，那可以用右手刷牙。

Q4. 刷牙後要不要多次漱口？

滿嘴牙膏的感受總是不太好，所以總想多漱幾口水才覺得清爽。但其實，這個行為同樣沒有必要。

英國保柏醫療保健公司專門負責牙齒衛生健康的Mohinder Sira醫生表示，她通常不建議大家刷完牙後反復、多次地漱口。因為剛刷完牙時牙齒表面會留有一層保護膜，如果此時用大量的水漱口，則會沖掉這層保護膜，同時也沖走了牙膏裡的氟，這會減弱氟對防止蛀牙的效果。

5. 牙刷能不能長久放在廁所馬桶邊？

最後這個迷思聽起來有點奇怪，畢竟一般人家裡廁所空間有限，牙刷怎麼放都不會離馬桶太遠。但其實，牙刷最好不要長久擺放在廁所馬桶附近。一般來說，廁所是一個家裡陽光照射最少、相對比較潮濕的地方，而潮濕的環境最容易滋生各種細菌了。

除此之外，沖水式馬桶在沖廁所時會飄出許多細菌，此時糞便細菌很有可能會噴到你牙刷上。所以正確的做法應該是盡量讓你牙刷遠離你的馬桶，或者是每次沖馬桶時記得先蓋上馬桶蓋再沖水。牙刷則應該放到通風的地方，盡量保持乾燥。

看完這些，感覺自己解鎖了全新的刷牙姿勢，最後讓我們回到最初的話題：明天，你會選擇早餐前刷牙還是早餐後刷？

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