【壓力】白髮、皺紋多因壓力大？　解答4個「壓力傷身」疑問

壓力來源可以很多，但究竟它可對身體造成哪些影響呢？白頭髮？皺紋？胃潰瘍？與其道聽途說或一味靠估，不如看看有關壓力的四個迷思究竟是對是錯！

先看看4個有關壓力與健康的是非題（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

Q1. 壓力讓你長出白頭髮？

這有可能是真的。畢竟，我們曾見到一此國家領袖，上任後幾週內頭髮就白了。關於這方面的研究還沒有很多，但2013年《自然》期刊的一篇論文確實發現，因壓力而產生的荷爾蒙，能讓決定頭髮顏色的黑色素幹細胞離開毛囊。

壓力能決定頭髮顏色的黑色素幹細胞離開毛囊。（unsplash／chuklanov）

Q2. 壓力使人胃潰瘍？

不會。胃潰瘍一般來說是因幽門螺旋桿菌感染所引起，並非由壓力造成。然而，壓力和生活方式（如飲酒和吃辛辣食物），可能會使潰瘍惡化。

胃潰瘍並非由壓力造成。（VCG）

Q3. 壓力使人皺紋變多？

可能是真的。在我們的染色體末端有個像帽子的東西保護DNA，稱為「端粒」。隨著年齡增長，端粒會逐漸縮短。研究顯示，壓力可能會使端粒提早縮短，加速身體老化。另一項研究顯示，因恐懼症而長期處於焦慮狀態的人，他們的端粒會縮短；顯示壓力可能會使人加速衰老。

壓力可能會使人加速衰老。（unsplash／punttim）

Q4. 小酌可以紓壓？

錯了。證據顯示，處於高壓狀態的人往往會喝更多酒。酒精在短期內確實可以幫助放鬆，讓你不去想那些麻煩事。但經常以喝酒擺脫壓力，會造成反效果，使你的身體對酒精免疫，並讓體內壓力荷爾蒙濃度上升。

酒精會讓體內壓力荷爾蒙濃度上升。（unsplash／zanilic）

以上內容節錄自《BBC專家為你解答身體大小事》。

《BBC專家為你解答身體大小事》封面。（紅樹林出版社）

以上內容摘自《BBC專家為你解答身體大小事》

作者： 《BBC知識》國際中文版

出版社：紅樹林出版社

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