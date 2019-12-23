【夜尿】40歲不到卻夜間多尿？　膀胱變小或患膀胱惡性腫瘤

夜尿頻繁影響身心健康及生活品質，台灣泌尿科醫生鄒頡龍在《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》一書中，解釋夜尿因素眾多，受困擾的不只是年紀大，也有30至40歲人士因為夜尿而求診。夜尿的原因，部份可改變生活習慣改善情況，但有些頻尿、夜尿症狀可能因膀胱惡性腫瘤造成，不可掉以輕心。

女性根本沒有攝護腺，所以夜尿的問題肯定和攝護腺肥大一點關係也沒有！事實上，夜尿是非常普遍的問題，同時困擾著男性和女性。

什麼是夜尿呢？國際尿控協會（ICS）的定義為：「夜間一次或多次，必須因解尿而醒來。」根據統計，介於 50至59歲的女性，58%有夜尿的問題，同年齡男性則有66%。若是大於80歲，女性為72%，男性更高達91%。夜尿在中老年族群是非常普遍的。

頻繁的夜尿影響身心健康及生活品質。我注意到，夜尿經常是患者來泌尿科門診的原因。因為夜間經常起床上廁所，不但患者沒有辦法好好休息，連帶著家人、照顧者也深受其苦。失眠導致日間精神渙散、沮喪，甚至憂鬱；也會使得工作品質下降。夜尿在老年人身上更增加夜間摔跤的機會；據Stewart等人的統計資料指出：超過兩次以上夜尿的人發生夜間跌倒的機會增加10%至21%，如果導致股骨骨折，將有一段時間臥床沒有辦法行動，可能引發更嚴重的後遭症。

夜尿可以導致日間精神渙散、沮喪，甚至憂鬱。（Vladislav Muslakov／Unsplash）

造成夜尿的原因

夜尿是多種因素所造成的，常見的因素有以下幾種。

多尿

水量攝取過多：一般人正常的尿量大約1500至2000C.C.。曾經有一位患者，嚴重的頻尿與夜尿，吃藥治療也沒有效果。我建議她用排尿日記了解排尿量，竟然每日高達6000C.C.以上！原來病人擔心泌尿道感染而不停的喝水，水分攝取過多自然造成晚上頻頻起來上廁所。

控制不理想的糖尿病：血糖過高導致利尿作用，病人口渴不斷喝水。

尿崩症：因腦下垂體疾病所造成。

多尿很大原因是水量攝取過多。（Daria Shevtsova／Pexels）

夜間多尿

願名思義，「夜間多尿」是指全天水分攝取和小便排出量可能正常，但是尿液集中在夜間睡覺的時候排出，因此夜間頻繁起床上廁所。近來醫學界認為「夜間多尿」是造成夜尿重要的原因。原因是：

抗利尿激素（ADH，arginine vasopressin）分泌減少：隨著年齡增長，原本在入睡後由腦下垂體分泌的抗利尿激素分泌減少，調節水分的功能減退，因此夜間的尿量變多。

在我的門診中，經常有30至40歲的中年人因為夜尿因擾而來求診。

「真是奇怪，為什麼最近晚上都要起床上廁所一兩次？會影響到睡眠呀！」

「夜尿是中年人經常有的排尿症狀。」我告訴她。

「中年人？可是我還不到40歲，身體沒什麼毛病，覺得還很年輕啊！」

這是在門診經常出現的對白，20歲的年輕人，可以不用在乎夜間水分攝取，即使喝了大量開水或是飲料，也不需起床上廁所。然而40歲左右就會有一定比例的人出現夜尿，這可能是抗利尿激素分泌開始出現變化導致。

夜間多尿可能是抗利尿激素分泌開始出現變化導致。（hermaion／Pexels）

此外還有一些身體狀況也會造成夜間多尿：

鬱血性心臟病。

下肢水腫。

阻塞性呼吸中止症：會影響睡眠品質，也會造成夜間多尿。

內科藥物影響：例如服用利尿劑，過量的維他命D等。

睡前水分攝取過多：我曾經有一位病人，夜尿總是難以控制，詳細詢問才知道，他是茶葉行的老闆，晚上總要和客人一起喝茶品茗，夜間攝取過量水分本來就容易造成夜尿，茶、咖啡等咖啡因含量較高的飲料會影響睡眠。有些人喜歡在夜間喝酒，酒精的利尿作用也會增加夜尿的機會。

夜間攝取過量水分本來就容易造成夜尿，茶、咖啡等咖啡因含量較高的飲料會影響睡眠。（五玄土 ORIENTO／Unsplash）

膀胱容量變小

正常的膀胱容量大約400至500C.C.。如果容量變小，夜間就會因尿急感而起床上廁所。

以下是可能造成膀胱容量變小的原因：

膀胱過動症：夜尿多又尿急忍唔住 4條問題自我檢測是否膀胱過動症？

泌尿道感染：如果夜尿症状突然變得嚴重，有可能是泌尿道感染的症狀之一。

膀胱出口阻塞：婦女雖然沒有攝護腺，但是也可能因為尿道狹窄、膀胱脫垂而排尿困難。膀胱出口阻塞會造成膀胱功能減退，容量變小。

膀胱惡性腫瘤：有些頻尿、夜尿症狀是因為膀胱惡性腫瘤造成，千萬不可以掉以輕心。

值得注意的是，中老年人本來就可能有多種內科疾病，加上睡眠障礙，膀胱功能異常，夜間排尿過多，使得夜尿的治療相當困難。就我的臨床經驗，大多數夜尿患者的成因都不只一種，必須一一找出病因，予以矯正，才有機會改善症狀。

大多數夜尿患者的成因都不只一種，必須經過診斷，找出病因。（Chang Duong／Unsplash）

夜尿的治療

夜尿可以視為一種身體狀況，而不是疾病。沒有辦法單純靠一種藥物或是手術治癒。一部分需要自己努力改變生活方式，並且配合醫師藥物治療。

改變生活方式

傍晚開始減少限制水分的攝取：尤其是咖啡或是含咖啡因的飲料例如茶葉，以及酒精。

經常有病人會說：「我知道入睡前要限水，可是口乾舌燥怎麼辦？」我會建議用「漱口」的方法，將水含在口裡，但是不要喝下去。另外可以嘗試用「小份量」的杯子喝水（例如20C.C.的小茶杯），潤喉就好，避免因為口渴而一次攝取過多水分。

用「小份量」的杯子喝水可避免因為口渴而一次攝取過多水分。（Suhyeon Choi／Unsplash）

如果因為疾病有需要服用抗利尿劑，盡量在入睡前6個小時服用。

避免時間過長的午睡：夜尿患者因為睡眠不足，經常需要中午過後的小睡來補眠，但也要注意，過長時間的午睡可能影響夜間睡眠。

腳抬高，穿著彈性襪：如果有下肢水腫的困擾，可以在傍晚開始將腳拾高，讓下肢的水分回流。也可以穿著彈性襪。

控制內科疾病：如果有心臟病、糖尿病、呼吸中止症，請專科醫師妥善的治療。唯有妥善控制這些内科疾病，夜尿才有改善的可能性。

避免時間過長的午睡也能減少夜尿。（Benjamin Combs／Unsplash）

藥物治療

放鬆膀胱的藥物：例如抗膽鹼藥物或是交感神經促進劑，能夠增加夜間膀胱的容量。

改善睡眠障礙的藥物：中老年人經常有睡眠障礙的困擾，不容易進入深睡期，因此感覺到膀胱裡面有尿，會從睡夢中驚醒去上廁所，這是造成夜尿的原因之一。如果不容易入睡，在床上翻來覆去很久仍無法入眠，或是很容易驚醒，建議請專科醫師診治，改善睡眠品質。

抗利尿激素：減少入睡後尿液的產生。夜間產生的尿減少了，夜尿自然能夠改善。不過在老年人經常可能引發「低血鈉」，因此一定要在專科醫師的建議並監測之下使用。

藥物治療也可改善夜尿。（vcg）

《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》的封面。（原水文化）

以上摘錄自《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》

作者：鄒頡龍

出版社：原水文化

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