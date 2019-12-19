【尿急】夜尿多又尿急忍唔住　4條問題自我檢測是否膀胱過動症？

旅遊或外出時經常尿急找廁所？ 頻頻尿急有可能因攝取水分過多，也有機會是患膀胱過動症，情況嚴重須以藥物治療 。 想知道自己是否膀胱過動症？瞭解病徵後可做簡單自我檢測，回答問題將分數加起來，就知道自己是否患膀胱過動症？有多嚴重？

膀胱過動症對生活品質的影響十分大，甚至會因常跑廁所而遭旁人取笑。（Hafidz Alifuddin／Pexels）

尿急、頻尿等排尿症狀是非常普遍的，根據研究，全世界大約七分之一人口有這個問題。幾年前針對兩岸三地華人所做的研究，台灣女性膀胱過動症的盛行率高達14.8％，在兩岸三地高居第一！想一想您身邊的人，甚至您自己是不是經常在旅遊或是外出的時侯一直跑廁所？嚴重的時候，會因此而影響到旅行的計劃？

膀胱過動症發生率隨著年齡增高而上升，老年人常因神經系統退化疾病，發生的比率更高。以性別而言，較常發生於女性，不過男性也別開心得太早，60歲以上可能因為攝護腺肥大，膀胱過動症發生的比率直線上升，甚至超過女性。膀胱過動症的症狀。

膀胱過動症的症狀

頻尿（常常跑廁所）並不等同於膀胱過動症，有些人是因為攝取水分過多，或是生活習慣而常常跑廁所。要了解是否為膀胱過動症，可以觀察是否有「急尿」（urgency）症狀，也就是突然發生的尿急感，而且很難忍住（感不住），嚴重的時候，如果不趕快去上廁所，會發生尿失禁。因為「急尿」而頻繁的跑廁所，甚至夜間睡眠時也要起床上廁所，這就是「夜尿」。

膀胱過動症對生活品質的影響是很大的，週邊的人每每因為不理解，而以為是心理作用而頻跑廁所，這種異樣的眼光往往造成患者更大心理傷害。

膀胱過動症的診斷

膀胱過動症主要根據「症狀」來診斷，也就是「尿急」、「頻尿」（一天排尿次數超過8次）、夜尿，甚至急尿性尿失禁。但是在做此診斷之前，必須先排除其他疾病，例如代謝疾病，以及泌尿道感染、結石、腫瘤等。

臨床上，曾經有病人持續頻尿，一開始以為是膀胱過動症，後來出現血尿，才診斷出為膀胱惡性腫瘤。這樣看起來，有排尿症狀，還是要接受完整的檢查，比較安全。

有病人以為自己是膀胱過動症，怎料是膀胱惡性腫瘤，因此還是接受完整的檢查比較安全。（Pixabay／Pexels）

膀胱過動症的原因

說起來有點尷尬，目前膀胱過動症發生的原因還不完全明瞭。可能與膀胱上皮細胞，大腦調控排尿中樞功能異常有關。

也常見於神經系統疾患的病人，稱為「神經性膀胱過動症」，例如脊椎受傷，中風，退化性疾病等。

膀胱過動症小測試

自己有否膀胱過動症？每個題目選一項吻合你最近兩周的狀態，把選項的分數相加：

+ 2

膀胱過動症的治療

行為治療

適當調整喝水量，避免過多水分攝取造成膀胱負擔。另外，骨分底肌肉收縮運動（俗稱凱格爾運動）也能改善尿急，以及急尿性尿失禁症狀。

凱格爾運動也能改善尿急，以及急尿性尿失禁症狀。

藥物治療

如果保守治療效果不理想，可考慮藥物治療。

抗瞻鹼藥物（antimuscarinics）：傳統上，這是治療膀胱過動症的第一線藥物。有不錯的治療效果，但容易有口乾，便秘等副作用。患者因為口乾而喝更多開水，然而喝太多水反而讓症狀加劇。便秘是許多老年人的困擾，抗膽鹼藥物的副作用讓便秘雪上加霜，因此，許多老年人長期為了頻尿還有尿失禁所苦，卻無法長期服藥治療。

近來更有研究指出：某些抗膽鹼藥物可能影響老年人的認知功能，因此在治療膀胱過動症，建議選擇不影響老年人認知功能，且口乾、便秘副作用較少的新一代抗膽鹼藥物。

β3-腎上腺接受體促進劑（beta-3 adrenergic receptor agonist）：這是近年醫學界新型治療膀胱過動藥物。 "mirabegron"（貝坦利）於2012年由美國FDA核准上市用於治療膀胱過動症，能促使膀胱鬆弛，增加膀胱容積，不會有傳統抗膽鹼藥物帶來的口乾、便秘等副作用，更重要的是沒有抗膽鹼藥物影響中樞神經認知功能的疑慮。目前台灣泌尿科治療指引已經將之列為第一線膀胱過動症治療藥物。

如果保守治療效果不理想，可考慮藥物治療。（Adam Nieścioruk／Unsplash）

肉毒桿菌素膀胱注射

治療膀胱過動症的藥物雖然很多，但是仍然有患者對藥物的反應不佳，或是因為沒有辦法忍受副作用而無法長期接受治療。

肉毒桿菌素能夠阻斷神經末梢乙醯膽鹼素，達到放鬆肌肉的效果。它經常用於美容醫學，近年在泌尿科也廣泛的運用。美國FDA已經通過肉毒桿菌素用於治療神經性膀胱與膀胱過動症動導致的尿失禁。台灣健保也已經通過給付標準。

若對藥物的反應不佳，可嘗試肉毒桿菌素膀胱注射。（Trust "Tru" Katsande／Unsplash）

醫師小叮嚀

膀胱過動症是非常常見的問題，為生活帶來困擾。如果影響您的生活，千萬不要害羞不敢看醫師，因為現在除了新型口服薬物，還有肉毒桿菌素膀胱內注射等治療方式，效果好，副作用低。所以不必太擔心，惱人的膀胱症狀是可以治療的。

《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》的封面。（原水文化）

以上摘錄自《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》

作者：鄒頡龍

出版社：原水文化