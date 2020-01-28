【漱口】舌頭灼痛與漱口水有關？　缺少維他命令舌頭變草莓色

舌頭不只可以用來品嚐味道，檢查治療感冒時，有的醫生會檢查我們的舌頭，這是因為舌頭的顏色或是狀態，能間接反映出一個人的身體狀況。所以平常刷牙時，也可以注意一下自己的舌頭。正常的情況下，舌頭會呈現粉紅色，而且上面有許多乳突（Papillae），即舌頭表面的突起物。然而有些特殊情況，可能是身體健康異常的警訊，本文介紹幾種舌頭顏色，與其相對應的身體狀況。 文: Wendy Xu 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

從舌頭顏色判斷自己的健康狀況（點圖放大看清↓↓↓）

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如果缺乏鐵、維他命B12，或是葉酸的話，舌頭會變紅。（nathanhanna / Unsplash）

白色的舌頭：飲酒過量

一般來說，舌頭有一層白色薄膜，或是有白色點點，可能是沒做好口腔清潔、口乾舌燥、脫水，或是您平常會不自覺用嘴巴呼吸，過量飲酒、吸煙、嚼食檳榔等等。只要戒除可能的刺激物，可能可以消除這些白色薄膜。但除此之外，也要注意其他幾種疾病：

口腔白斑（Leukoplakia）：這是一種緊附於口腔黏膜上發生的白色斑塊的症狀，吸煙、飲酒、嚼檳榔都有可能導致口腔白斑發生。

鵝口瘡（Oral Thrush）：鵝口瘡是由白色念珠菌（Candida Albicans）造成的，特別是嬰幼兒、老人、糖尿病患者、戴假牙的人，或是使用吸入型皮質類固醇（Inhaled corticolsteroid，ICS）的人。

口腔扁平苔蘚（Oral Lichen Planus）：口腔扁平苔癬不易治癒，且有可能復發。建議維持規律生活，保持良好口腔衛生，避免食用太熱、酸性或辛辣食物，並且有充分的運動，避免過勞、晚睡及失眠。

草莓般的紅色舌頭：身體缺乏營養

如果缺乏鐵、維他命B12，或是葉酸（Folic Acid）的話，舌頭會變紅，而且變得很平滑，如此一來，在吃熱食或是辣的食物時，舌頭可能會有灼燒感。除此之外，有些疾病也會有草莓般的舌頭的現象，例如：

川崎病（Kawasaki Disease）：特別容易發生在5歲以下的小孩身上。症狀包含口腔黏膜乾燥，嘴唇鮮紅乾裂出血，舌頭表面有如草莓外皮紅腫，舌苔變很厚。

猩紅熱（Scarlet Fever）：特別容易發生在3到10歲的小孩身上。猩紅熱的症狀大多和川崎病相似，但舌頭表面會像砂紙一樣不平整，並且呈現紅色，有時會和鏈球菌性咽喉炎（Strep Throat）一起發生。

舌灼痛：過敏或糖尿病

這類型的疾病，舌頭外觀不會有太大的改變，但是舌頭會常常有灼熱感，而且頻率會愈來愈高。舌灼痛的成因有很多，有些和身體疾病有關，例如對特殊食物過敏、焦慮或憂鬱的傾向、糖尿病（Diabetes）、口乾舌燥等。也有的跟個人習慣有關，例如很常咬到舌頭、吃太多酸性食物或是酸性飲料，或太用力刷舌頭，甚至是使用漱口水的頻率過高，都有可能導致舌灼痛。

老了舌頭也會長皺紋

不要懷疑，皮膚老了會有皺紋，舌頭也會。舌頭上有些裂縫是正常現象，但如果沒有做好口腔清潔，這些裂縫可能會有真菌（Fungal）感染。除了跟隨醫生指示，服用抗真菌的藥之外，還要多喝水，練習正確的口腔清潔步驟，平時刷牙也記得刷一下舌頭。

要從舌頭判斷自己的健康狀況，除了可以從顏色判斷之外，還有吃東西和吞嚥時會不會疼痛，或是舌頭表面有沒有出現腫塊，或是生瘡等等。如果您有注意到，自己的舌頭和平常不太一樣，或是長的瘡很久都不會好，建議可以尋求醫生治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：舌頭變化怎回事？或紅或白竟是危機】