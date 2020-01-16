【心臟病】氣喘夜咳易誤當流感　做家務也氣喘心臟衰竭病情嚴重

心臟衰竭是一個病因繁多的心臟病，可以是由心血管、心肌、心瓣或血壓的問題所致，因病徵不明顯且與流感等常見疾病相似，有機會被患者忽略。 心臟病友互助組織「關心您的心」早前進行港人對心臟衰竭認識的調查，發現多數港人對心臟衰竭了解不足，有機會導致延誤治療。由心臟專科醫生李健棠為大家講解心臟衰竭的主要病因及徵狀，助大家識別患病風險。

心臟，其實就是一個拳頭般大小的「泵」，透過不停的收縮、舒張，把血液輸送到全身，而心臟衰竭就是泛指心臟功能受影響，無法有效地泵血。

心臟專科醫生李健棠指，心臟衰竭主要有兩種類型，分別是收縮性及舒張性，前者的情況是心臟泵血的力度不足，後者則是心臟泵血過後無法正常放鬆，令心臟不能充補血液。

心臟透過不停收縮、舒張，把血液及養分輸送到全身，維持人體機能的運作，因任何原因導致心臟供血功能受影響，都屬於心臟衰竭。（Robina Weermeijer/unsplash）

心臟衰竭的主要成因及風險因素（按圖了解）：

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心臟衰竭主要病因？

直接導致心臟衰竭的原因，主要是心臟結構出現異常，造成心臟負擔。李醫生列舉出部分較常見的情況：

心血管疾病（如冠心病）：令心臟長期缺血，導致心肌壞死、心肌梗塞 心瓣疾病（如心瓣倒流、心瓣收窄）：使血液倒流心臟，造成心臟負擔 心肌問題（如高血壓導致心肌發大、先天心肌肥大或擴張）：令心臟泵血後難以舒張

因此，除了年紀較大的人士（70歲以上）容易出現心臟老化，擁有心血管疾病風險因素，即冠心病高危一族，包括男性、有相關家族病史、有吸煙習慣、三高（高膽固醇、高血壓、高血糖）及壓力大等的人士，患心臟衰竭的機會都會較高。

初期病徵隱蔽

心臟衰竭初期病徵相當隱蔽，而且很多時與其他常見疾病如流感重疊，如體能下降、容易氣喘、夜咳等。醫學界也常以氣喘的情況把心臟衰竭病情輕重分四級（按圖）：

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第一級：輕微氣喘，甚或沒什麼氣喘 第二級：進行令心臟出現負荷的體力活動（如爬兩至三層樓梯）時會氣喘 第三級：輕微運動量（如做簡單家務）都難以應付並氣喘 第四級：靜止時（如坐着、躺着）都會氣喘

李醫生表示，出現較特徵性的症狀時，通常病情已較為嚴重，「例如咳嗽時會多痰，痰色粉紅，是少量心臟血液倒流到肺部所致；另外晚上睡覺躺平時氣喘會特別嚴重，需要抬高一點上身才能紓緩，這通常是有肺積水的情況」。

驗身或可發現患病端倪

初期心臟衰竭沒明顯徵兆，豈不是很難察覺？李醫生說，要自行發現患病的確有困難，但其實在進行一般的身體檢查時，也有機會找到患心臟衰竭的線索，「心電圖會不正常，顯示心臟有變型、發大或移位；另外在肺部X光片中，可能會見到有積水情況。」

初期心臟衰竭沒明顯徵兆，一般人較難自行發現，但如果有定期進行體檢的習慣，醫生有機會從中發現端倪。（VCG）

不過，要確診心臟衰竭及找出病情的嚴重程度，還是要靠詳細的心臟檢查，包括利用心臟超聲波或其他影像學檢查（如磁力共振）檢視心瓣、心肌的狀況，並量度心臟射血指數（EF；即測量心臟泵血量，如心臟舒張時有100毫升血液，而收縮時能輸出60毫升，EF就是60%），李醫生解釋：「正常人EF大概是50%至80%，但嚴重的收縮性心臟衰竭病人可低至30%，低於30%的話甚至會出現猝死風險。」

治療方向視乎病因

心臟衰竭病因繁多，治療上又有什麼分別？李醫生，制定治療方案主要有三個目的，分別是控制徵狀以減輕病人痛苦、處理病因及提高生存率，而手術和藥物都是最常見的手段，但當兩者都無法改善病情，或要考慮心臟移植。

藥物

通常是第一線的治療手段，主要用以紓緩病徵，常見藥物有利尿藥（協助排走體內水分）、阿司匹靈（改善冠心病的病情），近年亦有新的合成藥物幫助控制身體荷爾蒙水平，減低心臟負荷。

手術

主要是針對心臟衰竭的成因，例如病因是冠心病，便可進行「通波仔」；如病因是心瓣疾病，便需考慮更換心瓣。

另外，有猝死風險的患者，或需在體內放置植入式心臟除纖顫器，以監察心跳，並在突然出現心律不正時輸出電流，令心跳恢復正常，提高生存率。

心臟專科醫生李健棠（受訪者授權拍攝）

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