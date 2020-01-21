【武漢肺炎】初期徵狀發燒咳嗽似流感？ 預防感染懶人包

武漢肺炎確診個案不斷增加，死亡個案至今（21 日）增至4宗。SARS專家鍾南山已指出病毒「肯定有人傳人」，已有多名醫護人員被感染。本港及鄰近地區已加強監測，嚴陣以待。武漢肺炎的症狀及預防，若在假期時外遊或會前往內地，更要清楚可可採取的防護措施，以防萬一。

武漢肺炎疫情不斷擴散。（梁鵬威攝）

鄰近香港的深圳已有確診個案，面對日漸嚴重的疫情，本港已新增要求武漢抵港航班乘客填寫健康申報表。

武漢肺炎是什麼？

武漢肺炎已由世界衛生組織（WHO）確認及水命名為新型冠狀病毒（2019-nCoV），冠狀病毒雖然是一種很常見的病毒，但個新型的冠狀病毒的基因序列，與蝙蝠的冠狀病毒相似度達87.6％，也跟2003年造成台灣大恐慌的SARS冠狀病毒相似度有79％。

冠狀病毒是自然界廣泛存在的一大類病毒，因該病毒形態在電鏡下觀察樣似王冠而得名。目前為止發現，冠狀病毒僅感染脊椎動物，可引起人和動物呼吸道、消化道和神經系統疾病。

已知可感染人類的冠狀病毒有7種，其中可引起重症肺部感染的除了此次病毒外，還包括中東呼吸綜合症（MERS）和俗稱沙士的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）。另外4種致病性較低、在人群中較為常見的病毒，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀。

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武漢肺炎証實人傳人

冠狀病毒可能由動物傳給人類，例如2002年沙士，由中國的果子狸傳播給人類，而MERS在2012年則從單峰駱駝傳播到沙特阿拉伯人。

央視新聞昨日（20日）訪問中國工程院院士鍾南山擔任國家專家組組長，他指出現在有資料顯示「肯定有人傳人」。一是在武漢，確實有這個證據；廣東則有兩個病例本身沒有去過武漢，但家人去過武漢而感染新型冠狀病毒，在回到家後，兩個家庭都有人感染了。「經過基因病毒的檢測是一致的，所以現在可這麼說，是肯定有人傳人現象！」

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武漢肺炎初期徵狀

冠狀病毒症狀取決於感染病毒的種類，但常見的症狀包括：

- 呼吸道症狀 - 發熱 - 咳嗽 - 呼吸急促 - 呼吸困難

嚴重的情況下，感染會導致肺炎、嚴重的急性呼吸道綜合症、腎衰竭甚至死亡。而針對武漢肺炎，患者一般會出現：

-發熱 -乏力 -乾咳 -逐漸出現呼吸困難

其中部份患者一開始症狀輕微，可能無發熱症狀。嚴重者則表現為急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）、膿毒性休克、難以糾正的代謝性酸中毒、出凝血功能障礙。

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中日韓泰已有確診個案

截至今年1月21日早上8時，內地合共出現219宗武漢肺炎確診個案。

武漢：198宗確診個案，35人屬重症，9人屬危重症，4人死亡，15名醫務人員感染 北京：5宗個案 上海：2宗個案 廣東省：14宗個案

泰國、日本及韓國均錄得確診個案，輸入個案全部是武漢人。本港雖暫未有確診個案，但因應鄰近地區的情況，港府亦加強監測，新增要求武漢抵港航班乘客填寫健康申報表。

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有什麼預防方法？

病毒傳染途徑有機會透過飛沫或身體接觸傳染。

飛沫：例如患者打噴嚏、咳嗽、噴出口水等，近距離接觸有可能吸入病毒。

身體接觸：患者的尿液、唾液或排泄物糞便等，也可能受到病毒污染，身體接觸後有機會受到感染，

預防武漢肺炎，保持個人衛生很重要，包括要勤洗手及防止飛抹接觸感染。衞生署衞生防護中心提醒：

- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。 - 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。 - 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。 - 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。

另外，年假將至，不少市民也有機會返內地旅遊。專家已呼籲盡可能避免前往武漢，至於北京、上海也有確診個案，而與本港鄰近的廣東省包括深圳、珠海、湛江及惠州等亦已有14宗個案（截止1月21日）

市民外遊時更應加強注意，做足防護措施

- 避免接觸動物（包括野味）、禽鳥或其糞便。 - 避免到濕貨街市、活家禽市場或農場。 - 避免近距離接觸患者，特別是有急性呼吸道感染症狀的患者。 - 切勿進食野味及光顧有提供野味的食肆。 - 注意食物安全和衞生，避免進食或飲用生或未熟透的動物產品，包括奶類、蛋類和肉類，或食用可能被動物分泌物、排泄物（例如尿液）或產品污染的食物，除非已經煮熟、洗淨或妥為去皮。

外遊期間後，若發現不適 ，特別是有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診。

至於若從外地回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，告訴醫生最近曾到訪的地方；並佩戴外科口罩，以防傳染他人。

（資料來源：衞生署衞生防護中心）

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