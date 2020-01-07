【武漢肺炎】洗手消毒殺菌如何最有效　酒精搓手液好過梘液？

武漢肺炎由不明病毒引起，保持個人衛生、外出時戴口罩及日常勤洗手是目前較有效的預防感染方法。 提起洗手，坊間常見可消毒的酒精搓手液（毋須沖洗）及洗手時用的梘液（需清水沖洗），究竟兩者有甚麼分別？消毒效果較好選哪個？大家不妨參考網絡作家兼專業藥劑師小小藥罐子的意見。 撰文：小小藥罐子

在感染控制（Infection Control）裡，清潔雙手是十分重要的一環。

清潔雙手，一般建議的主要方法有以下兩種：梘液、酒精搓手液。

雙手接觸皮膚，故手部清潔十分重要。（nate_dumlao/unsplash）

藥罐子相信，大家自從2003年後，已經開始注重個人衛生。現在，大多會透過梘液和搓手液清潔雙手、消毒殺菌，但是不知道各位看倌有沒有一個疑問：「其實在用法上，梘液和搓手液兩者有什麼分別？」

那麼，實際上，兩者到底有什麼分別呢？

藥罐子在這裡，不妨跟各位看倌娓娓道來，互相比較一下兩者的分別吧！

快速了解梘液和酒精搓手液的分別：（按圖）

+ 3 + 2

1. 梘液（洗手液）

作用：洗淨油脂、污垢、細菌

梘液的主要成分是表面活性劑（Surfactant），而作用原理是在利用同類互溶（Like Dissolve Like）的原理 —— 在清潔雙手的時候配合清水，透過揉擦的動作，洗淨手上的油脂、污垢、細菌。除了能夠沖掉細菌外，還能夠移除這些細菌的溫床，達到消毒的目的。

消毒時間：1至2分鐘內達效果

在應用上，梘液，擁有不錯的消毒能力，大約在1至2分鐘內，便能夠達到消毒的效果。

過度使用可致皮膚乾燥

在副作用上，梘液會沖洗雙手表面的油脂分泌，但過度使用會移除肌膚表面的油脂層，從而增加出現皮膚乾燥的機會。所以，在經常使用梘液的時候，一般建議，平常需要多用護手霜以滋潤雙手。

相較酒精搓手液而言，這類消毒劑最大的優點，是同時擁有清潔污垢的能力，而且不受有機物的影響，例如血液、膿液，所以梘液較適合在雙手沾染污漬的時候使用，以清潔手上的污染物。

2. 搓手液

作用：殺滅雙手表面的細菌

搓手液的主要成分是酒精，市面上，大多是2-丙醇（Isopropyl Alcohol），俗稱Rubbing Alcohol。搓手液的作用原理，在除了可以吸收細菌蛋白質的水分外，而且還可以破壞蛋白質內、外之間的牽引力，造成蛋白質脫水，導致蛋白質變性、變質、凝固（Denatured），破壞酶的結構，從而癱瘓細菌新陳代謝的正常運作系統，殺滅雙手表面的細菌，達到消毒的目的。

消毒效果較梘液理想

在應用上，酒精搓手液同樣擁有不錯的消毒能力。而且，相較梘液而言，其消毒的效果一般較理想。

消毒時間：30秒內達效果

在時間上，酒精搓手液大約在30秒內，便能夠達到消毒的效果，相較梘液（1至2分鐘）而言，酒精搓手液消毒的時間一般較短。

使用搓手液較少使皮膚乾燥

在副作用上，除了酒精外，酒精搓手液一般還會添加甘油（Glycerol），目的在滋潤肌膚，紓緩因為經常使用酒精而導致的皮膚乾燥，減少對皮膚的刺激。所以，相較梘液而言，較少出現皮膚乾燥的機會。

在使用上，因為酒精搓手液在洗手前不需要清水、洗滌槽這些洗手設施，洗手後不需要紙巾、毛巾這些抹手工具。所以，相較梘液而言，一般較方便，較適合在沒有自來水設備的環境下使用，例如戶外，或者在經常接觸細菌、需要經常消毒雙手的地方使用，例如病床。酒精搓手液方便使用者，能夠隨時隨地消毒雙手，從而提高清潔雙手的依從性。

除此之外，在清潔雙手的時候，酒精搓手液可以減低來自水源、水龍頭的污染，從而減低雙手再度受到污染的機會。

正確洗手五部曲（衞生防護中心圖片）

當然，相較這些而言，一個正確的洗手步驟，同樣重要！

各位親愛的看倌，看到這裡，你們要不要洗手？

Reference:

1. Andreas F. Widmer. Replace Hand Washing with Use of a Waterless Alcohol Hand Rub? Clin Infect Dis. (2000)31(1):136-143.

（本文授權轉載自小小藥罐子，原文標題為【洗手知多D（二）：梘液 vs 酒精搓手液】）

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