【武漢肺炎】洗手消毒殺菌如何最有效　酒精搓手液好過梘液？

武漢肺炎由不明病毒引起,保持個人衛生、外出時戴口罩及日常勤洗手是目前較有效的預防感染方法。 提起洗手,坊間常見可消毒的酒精搓手液(毋須沖洗)及洗手時用的梘液(需清水沖洗),究竟兩者有甚麼分別?消毒效果較好選哪個?大家不妨參考網絡作家兼專業藥劑師小小藥罐子的意見。 撰文:小小藥罐子

在感染控制(Infection Control)裡,清潔雙手是十分重要的一環。

清潔雙手,一般建議的主要方法有以下兩種:梘液、酒精搓手液。

雙手接觸皮膚,故手部清潔十分重要。(nate_dumlao/unsplash)

藥罐子相信,大家自從2003年後,已經開始注重個人衛生。現在,大多會透過梘液和搓手液清潔雙手、消毒殺菌,但是不知道各位看倌有沒有一個疑問:「其實在用法上,梘液和搓手液兩者有什麼分別?」

那麼,實際上,兩者到底有什麼分別呢?

藥罐子在這裡,不妨跟各位看倌娓娓道來,互相比較一下兩者的分別吧!

快速了解梘液和酒精搓手液的分別:(按圖)

+ 3 + 2

1. 梘液(洗手液)

作用:洗淨油脂、污垢、細菌

梘液的主要成分是表面活性劑(Surfactant),而作用原理是在利用同類互溶(Like Dissolve Like)的原理 —— 在清潔雙手的時候配合清水,透過揉擦的動作,洗淨手上的油脂、污垢、細菌。除了能夠沖掉細菌外,還能夠移除這些細菌的溫床,達到消毒的目的。

消毒時間:1至2分鐘內達效果

在應用上,梘液,擁有不錯的消毒能力,大約在1至2分鐘內,便能夠達到消毒的效果。

過度使用可致皮膚乾燥

在副作用上,梘液會沖洗雙手表面的油脂分泌,但過度使用會移除肌膚表面的油脂層,從而增加出現皮膚乾燥的機會。所以,在經常使用梘液的時候,一般建議,平常需要多用護手霜以滋潤雙手。

相較酒精搓手液而言,這類消毒劑最大的優點,是同時擁有清潔污垢的能力,而且不受有機物的影響,例如血液、膿液,所以梘液較適合在雙手沾染污漬的時候使用,以清潔手上的污染物。

2. 搓手液

作用:殺滅雙手表面的細菌

搓手液的主要成分是酒精,市面上,大多是2-丙醇(Isopropyl Alcohol),俗稱Rubbing Alcohol。搓手液的作用原理,在除了可以吸收細菌蛋白質的水分外,而且還可以破壞蛋白質內、外之間的牽引力,造成蛋白質脫水,導致蛋白質變性、變質、凝固(Denatured),破壞酶的結構,從而癱瘓細菌新陳代謝的正常運作系統,殺滅雙手表面的細菌,達到消毒的目的。

消毒效果較梘液理想

在應用上,酒精搓手液同樣擁有不錯的消毒能力。而且,相較梘液而言,其消毒的效果一般較理想。

消毒時間:30秒內達效果

在時間上,酒精搓手液大約在30秒內,便能夠達到消毒的效果,相較梘液(1至2分鐘)而言,酒精搓手液消毒的時間一般較短。

使用搓手液較少使皮膚乾燥

在副作用上,除了酒精外,酒精搓手液一般還會添加甘油(Glycerol),目的在滋潤肌膚,紓緩因為經常使用酒精而導致的皮膚乾燥,減少對皮膚的刺激。所以,相較梘液而言,較少出現皮膚乾燥的機會。

在使用上,因為酒精搓手液在洗手前不需要清水、洗滌槽這些洗手設施,洗手後不需要紙巾、毛巾這些抹手工具。所以,相較梘液而言,一般較方便,較適合在沒有自來水設備的環境下使用,例如戶外,或者在經常接觸細菌、需要經常消毒雙手的地方使用,例如病床。酒精搓手液方便使用者,能夠隨時隨地消毒雙手,從而提高清潔雙手的依從性。

除此之外,在清潔雙手的時候,酒精搓手液可以減低來自水源、水龍頭的污染,從而減低雙手再度受到污染的機會。

正確洗手五部曲(衞生防護中心圖片)

當然,相較這些而言,一個正確的洗手步驟,同樣重要!

各位親愛的看倌,看到這裡,你們要不要洗手?

Reference:

1. Andreas F. Widmer. Replace Hand Washing with Use of a Waterless Alcohol Hand Rub? Clin Infect Dis. (2000)31(1):136-143.

(本文授權轉載自小小藥罐子,原文標題為【洗手知多D(二):梘液 vs 酒精搓手液】)

相關文章:【武漢肺炎】熱水助殺菌?洗手液比肥皂好? 防菌要這樣洗手才對

【武漢肺炎】熱水助殺菌?洗手液比肥皂好? 防菌要這樣洗手才對(01製圖)