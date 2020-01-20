【武漢肺炎．懶人包】預防感染　一文了解傳播途徑、防護措施

新型冠狀病毒肆虐，據官方消息，自武漢爆發肺炎疫情後，北京、深圳和浙江亦有已確診或隔離觀察中的病例出現。 由於一河之隔的深圳已有確診病例，面對疫情來勢洶洶，本港市民亦有必要加強防護。一文了解新型冠狀病毒的傳播途徑、臨床表現和防護措施。

一、甚麼是新型冠狀病毒？

冠狀病毒是自然界廣泛存在的一大類病毒，因該病毒形態在電鏡下觀察樣似王冠而得名。目前為止發現，冠狀病毒僅感染脊椎動物，可引起人和動物呼吸道、消化道和神經系統疾病。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

新型冠狀病毒（nCoV）是一種先前尚未在人類中發現的新型冠狀病毒，例如此次引發疫情的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

已知感染人類的冠狀病毒有7種。其中可引起重症肺部感染的除了此次病毒外，還包括中東呼吸綜合症（MERS）和俗稱沙士的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）。另外4種致病性較低、在人群中較為常見的病毒，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀。

二、此次病毒傳播途徑為何？

首先，此次病毒可能從動物傳向人類。根據既往詳細調查發現，作為冠狀病毒之一的沙士，2002年從中國的果子狸傳播給人類，而MERS在2012年從單峰駱駝傳播到沙特阿拉伯人。另有幾種已知的冠狀病毒在動物中傳播流行，但尚未感染人類。隨着世界範圍內監視的改善，可能會發現更多的冠狀病毒。

同時，內地官方已指出造成此次疫情的病毒「可能存在有限的人傳人」。事實上，某些冠狀病毒可以在人與人之間傳播，通常是在與被感染的患者密切接觸之後，例如在家庭工作場所或醫療中心。

三、是次疫情中，感染者臨床表現有哪些？

冠狀病毒症狀取決於感染病毒的種類，但常見的症狀包括呼吸道症狀，發熱、咳嗽、呼吸急促和呼吸困難。在更嚴重的情況下，感染會導致肺炎、嚴重的急性呼吸道綜合症、腎衰竭甚至死亡。

此次疫情中，一般症狀表現為發熱、乏力、乾咳、逐漸出現呼吸困難。其中部份患者一開始症狀輕微，可能無發熱症狀。嚴重者則表現為急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）、膿毒性休克、難以糾正的代謝性酸中毒、出凝血功能障礙。

截至目前，此次疫情多數患者為中度到輕度症狀，少數患者病情嚴重，甚至死亡。

正確洗手對預防感染多種疾病有幫助。（示意圖／資料圖片）

四、應如何預防感染新型冠狀病毒

多種疾病的減少暴露和傳播的標準建議包括：保持基本的手和呼吸道衛生，以及安全的飲食習慣，並在可能的情況下避免與表現出呼吸道疾病症狀（例如咳嗽和打噴嚏）的人密切接觸。

目前正處於冬春季傳染病高發季節，除了一般防護措施外，還應加強鍛煉、有規律作息，提高自身免疫力。同時，應注意保持室內空氣流通，避免到封閉、空氣不流通的公眾場合和人員密集地方，在公眾場合建議佩戴口罩。

▼▼按圖看世衛組織對冠狀病毒預防措施的指引

在餐前便後，以及外出回家、接觸垃圾、撫摸動物後，都應及時正確洗手。應使用流水搭配皂液洗手，揉搓時間不少於15秒。如有發熱和其他呼吸道感染症狀，特別是持續發熱不退，應及時到醫療機構就診。

▼▼衛生部門教你正確洗手7大步驟

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五、哪些人是病疫的密切接觸者？

內地疾控部門指出，密切接觸者是指觀察病例或確診病例發病後，與病例有如下接觸情形之一者：

一、與病例共同居住、學習、工作或有其他密切接觸的人員 二、診療、護理、探視病例時未採取有效防護措施的醫護人員、家屬或其他與病例有類似近距離接觸的人員 三、病例同病室的其他患者及陪護人員 四、與病例乘坐同一交通工具並有近距離接觸的人員 五、現場調查人員調查後經過評估，認為符合條件的人員

其中，醫護人員與患者接觸的頻率比一般公眾高，更容易受到新型冠狀病毒感染的威脅，因此世衛組織建議衛生保健工作者始終採取適當的感染預防和控制措施。

對於密切接觸者，應採取嚴格的醫學觀察等預防性公共衛生措施。若身為密切接觸者，應做到按照要求進行居家醫學觀察，不要上班或隨意外出，做好身體狀況觀察，定期接受醫生隨訪，若發現發熱、咳嗽等異常臨床表現，及時向衛生機構報告，在其指導下到指定醫療機構排查、診治等。

六、目前是否有針對此次病毒的預防或治療方法？

對於新發疾病，研發用於接種的疫苗可能需要數年時間。對於由新型冠狀病毒引起的疾病，沒有特效的治療方法。但是，許多症狀都可以治療，因此可根據患者的臨床狀況治療。此外，對感染者的支援性治療可能非常有效。