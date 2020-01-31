【武漢肺炎】病毒性肺炎免疫力差高危　發燒逾39度及多痰應速求醫

肺炎是指肺部的感染，顧名思義，病毒性肺炎就是因病毒感染造成的肺炎，尤其是流感病毒，因為這類的病毒會弱化肺部的免疫力。

文：W.R. Su 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

病毒性肺炎有多常見

任何年齡層的人都可能感染病毒性肺炎，其中吸煙者、年長者或有慢性肺病的患者都是高危險群；而且因接受化療而導致免疫系統、感染抵抗力(Infection-fighting)較弱的病人，對巨細胞病毒肺炎感染(Cytomegalovirus pneumonia)的風險更高。

病毒性肺炎的症狀

常見病毒性肺炎的症狀包含發燒、發冷、咳嗽、呼吸急促、胸部不適、肌肉痠痛、疲倦以及食慾不振，其他例如流鼻水、眼睛癢、喉嚨痛或呼吸道以外的症狀，如皮疹，也可能發生。以上僅列出部分症狀，請諮詢您的醫師做更精確的診斷。

什麼時候該看醫師

若您感覺呼吸困難、胸痛、高燒超過39度及持續性咳嗽，尤其是咳出肺痰，請速就醫。

病毒性肺炎的原因

病毒性肺炎常見病因是流感病毒(Influenza virus)、呼吸道融合病毒(Respiratory syncytial virus)、腺病毒(Adenovirus)、副流感病毒(Parainfluenza virus)或水痘病毒(Varicella virus)感染，病毒也可能經由接觸病毒後的手部，直接經鼻子、口腔或眼睛感染。

病毒性肺炎的風險因素

有些風險因素可能使您有較高機率得到病毒性肺炎：

慢性病患者 免疫系統低弱者 吸煙 住院中的病人

即使您沒有以上的風險因素並不代表您不會得到病毒性肺炎，風險因素僅供參考，請諮詢您的醫師做更精確的診斷。

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如何診斷病毒性肺炎

由於很多病毒產生的症狀都很類似，而特定的確診檢查卻很少，因此很難判斷是否是病毒性肺炎且是哪一種病毒感染。醫師一般會經由胸腔檢查、安排X光及抽血驗痰等方式來確診肺炎，文獻指出抽血驗痰來確診是否有細菌感染。

如何治療病毒性肺炎

依據病毒的種類以及症狀嚴重程度，醫師可能開立抗病毒藥物(Antiviral drugs)，病毒性肺炎對健康的人來說可能需要1~2週才能痊癒，但咳嗽和病後的疲倦感可能會持續好幾週，病毒性肺炎對於已經有其他疾病的患者而言可能很危險甚至有致命機率。

病毒性肺炎的生活調整與居家療法

以下是病毒性肺炎有關的生活調整、居家療法或注意事項：

請向醫師詳細說明您的症狀及醫療問題 請主動告知醫師您正在服用的藥物，無論是處方藥或非處方藥 就醫後2~3天，若症狀無改善或惡化，請聯絡您的醫師 若您正在懷孕中請告知醫師 如果呼吸短促的狀況惡化，請聯繫您的醫師或至急診就醫 盡可能地將痰咳出來 室內可放置加濕器以讓您吸入的空氣保持濕潤，可以幫助痰的排出 多攝取水份，以免脫水 服用乙醯胺酚(Acetaminophen)或阿斯匹靈(Aspirin)來幫助您緩解發燒和疼痛 若您有發燒、痰多、呼吸短促加劇或胸痛情形疑似發炎症狀，請聯絡您的醫師

若還有其他疑慮，請諮詢醫師以了解更詳細的資訊。

（註：此篇文章並不代表任何醫療建議，請務必諮詢醫師以獲得進一步的資訊。）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：病毒性肺炎】