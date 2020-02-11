【武漢肺炎】 廁所6個病毒高危位　排氣管之外仲有這些易睇漏...

長青邨2宗武漢肺炎確診個案，患者二人住同一坐向的高低層單位，令人聯想到沙士在淘大爆發一疫。但專家指今次不涉及U型渠，而是廁所內與糞渠接駁的排氣管有關。事件不完全是「沙士2.0」，但都關乎單位內的廁所。廁所內有多少病毒傳播高危位？面對武漢肺炎來勢洶洶 ，大家必須逐一檢查。

長青邨的兩個患者先後病發確診，二人同樣居於青衣長康邨康美樓07單位，單位相隔約10層。環境局副局長謝展寰指住在較低層的62歲女患者單位，接駁糞渠的排氣管接駁位沒有封密，有可能是病毒來源。政府已安排全幢大廈07單位住戶疏散，暫住檢疫中心。

香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇稱，「今次無論如何也不是淘大花園情況，因今次U型渠無問題，而係排氣管有事。」

環境局副局長謝展寰解釋，青衣長康邨康美樓「U型」去水位沒問題，但糞渠接駁一條排氣管，排氣管是在室內，但並無完全密封。

而排氣管設在馬桶後方的糞渠側，因馬桶設計是用氣壓將污水排走，排氣管用作平衡壓力以防出現回湧，與及防止將馬桶內的水全部扯走。

袁國勇指出，樓上單位先發病、樓下單位後發病，樓下單位廁所排氣管接駁糞渠，排氣管無用足夠桐油灰，或其他方法使其完全密封，當有人於廁所開抽氣扇，糞渠空氣有機會經排氣管走回室內。

繼沙士一役後，武漢肺炎的患者個案中，又發現出事位在住宅單位的廁所，究竟市民可如何加強防疫呢？廁所內又有幾多高危位呢？

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（11日）在《千禧年代》訪問表示，市民應留意家居排污渠系統，因為好多時渠管會與排氣位相通，令病毒有機會透過沖廁時傳播。

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必睇6大病毒高危藏身地：（按圖）

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1. 「排氣管」要密封 ： 留意有否臭味或有漏氣

建築師關兆倫向本報記者指出，青衣長康邨康美樓的便溺污水管和排氣管（ 業內又稱「反虹吸管」）位於室內，屬較為少見，現時大部分在室外。 市民較難可自己檢測有否出現問題，或進行壓力測試，一般都需要找專業人士作檢查。

如何檢查家中廁所渠位？

他提醒，大家可留意廁所後面的渠管有否出現滲漏的情況，或有否留有間隙。最簡單方法： 留意廁所有否出現臭味，有臭味就代表可能渠管出現問題，或出現「漏氣」的情況； 及早發現，安排進行維修。

2. 坐廁：留意回流水位是否過低

另一高危位置，固然就是坐廁。建築師關兆倫提醒，大家不應忽略坐廁本身。在沖廁後，要留意回流的水，也即是U型隔氣的水，當水量低，有可能代表泵出現問題，會增加散播病毒的風險，因此如發現廁所水量低，要適時注水，保持坐廁水量充足。

另外，也要留意坐廁背部渠位接駁，如有漏水情況，即代表亦有「漏氣」，令病毒傳播風險增加。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在《千禧年代》訪問呼籲市民，每日向洗手間所有出水位倒水。

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工指，大便時不應長時間坐在廁所，例如長時間按電話，或是看書，以減低受感染風險。而假如你居住的大廈，有確診個案，或可考慮戴口罩上廁所。

市民可根據衛生署建議，每天用 1 比 99 的稀釋家用漂白水清洗廁所。

3. 廁板：如廁要蓋上

武漢肺炎病毒可在糞便中存活多天，專家也提醒，部份人感染武漢肺炎後可以沒有病徵又或者只屬輕微，而潛伏期亦長達24天，期間也可傳染其他人。

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工提醒，有部分新冠肺炎患者會出現腹瀉，沖廁時會激起飛沫，或氣溶膠 （Aerosol），在有抽氣的情況下，又不清楚廁所水流的大小，激發水花如帶有病毒，有可能會懸浮在空中一段時間。

在疫情來勢洶洶時期，大家要養成習慣，如廁時一定要蓋上廁板沖廁。

4. 廁所門的門柄：減少直接接觸

他又提醒, 大家應蓋好廁板沖廁之外，接觸廁所門柄也是病毒傳播高危途徑。大家應減少接觸，最好用紙巾間接接觸，如廁後要保持洗手習慣，應徹底用梘液或清潔液清潔雙手，洗手時間要足20秒，洗得徹底，減少病毒感染。

5. U型渠：定期倒水於去水口

自沙士一役後，很多市民都對廁所U型渠並不感到陌生，武漢肺炎爆發後，專家也一再提醒要留意家中廁所U型渠的情況。

香港大學感染及傳染病中心總監何柏良今日（11日）於香港電台節目《千禧年代》指，2003年淘大花園爆發沙士，因病毒經糞便進入污水渠後，透過乾涸的U型去水渠進入住宅，造成大爆發。

若市民居住在舊式屋邨，排污渠設計在外牆並懷疑有泄漏的問題，必須找合資格的技工檢查及維修。市民應每日注水至廁所地下U型去水渠，防止乾涸。在沖廁前必須蓋上廁板，因水花飛濺會產生飛沫傳播的風險。

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測量師學會前會長何鉅業指出，任何樓宇，只要有任何污水排放系統，浴室或廚房地台去水位絕大部份均會使用U型聚水器排污，除非有經常倒水習慣，否則通常長年乾涸，容易出現隔氣失效。

2003年淘大出現大規模傳播，相信是在有帶病毒糞便進入污水渠後，由於單位U型聚水器已乾涸，無法隔氣，渠道間有氣流流通，帶致濕氣和病毒在樓層間傳播。病毒於是成功透過氣流進入住宅，造成大爆發。

何提醒，若地台去水位偶有聞到臭氣或感到氣流回流，即表示聚水器已乾涸，惟一般從外牆或肉眼不能分辨。何建議，除每日早晚倒水進去水口，保使內裏濕潤，亦可使用膠紙將去水口密封，效用相同。而風險主要在於地台去水，因為廁缸雖使用同一原理聚水，但正常情況下，只要廁缸內有水，即聚水器已發揮效用。如使用舊式浴室，經常直接在磁磚地上灑水，則不會有此問題。

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6. 抽氣扇：要開窗保持空氣流通

對於廁所抽氣扇是否長時間開著，會否令病毒更易散播？廁所窗又應否關上或長開？近日網上有不少討論，各有說法。港大感染及傳染病中心總監何栢良《千禧年代》訪問則表示，如果廁所關起全部門窗，只開抽氣扇，亦會令浴室產生負壓，水管的水會倒流，有機會令病毒傳入。

建築師關兆倫則指，抽氣可照常開，在渠管正常運作下，即使廁所沒有開門，也不會造成問題。但在如廁時若可開少許門，留間隙，也可有助空氣流通。他補充，現時，新式的樓宇，廁所門都備有「百葉」設計，較為理想。

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工提醒，大家可打開門窗，在這段時間內，不要長開抽氣扇，如廁時留有些間隙，可保持空氣流通，以免造成「密室」的情況，減低病毒散播的風險。

7. 廁所地板：定時清潔

大家應定時清潔地面，可視乎情況增加清潔次數，而清潔地面後要保持地面乾爽。

衛生署指浴室及地板須至少每天用 1 比 99 稀釋家用漂白水（非金屬表面可使用 1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和，金屬表面可使用 70% 酒精）清潔消毒，待乾後，用水清洗並抹乾。

若地面被排泄物污染（如嘔吐物、糞便或呼吸道患者的痰涎），弄掉髒物後，須用 1 比 49 稀釋家用漂白水（非金屬表面可使用1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和，金屬表面可使用 70%酒精）消毒，待 15-30 分鐘後，用水清洗並抹乾。

1. 蓋好廁板先沖廁 2. 每日注水至U型去水渠，避免乾涸 3. 除地渠外，洗手盆和企缸等也要加水，避免去水渠乾涸 4. 留意坐廁沖廁後水量，若水量過低，要添加水 5. 每天應用 1 ：99 的稀釋家用漂白水清洗廁所 6. 不要在廁所關起全部門窗，只開抽氣扇 7. 大便時，不要坐太久，盡快上完，清潔後離開

（資源來源：衛生署、建築師關兆倫Facebook 專頁）

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