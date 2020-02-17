【武漢肺炎】病毒似沙士攻擊全身器官？　令肺、肝腎及胃也受損

新型冠狀病毒疫情持續，隨着感染個案增加，它那危險的高度傳染性亦備受關注，另一方面，醫學界對新型冠狀病毒影響人體的程度亦有越來越多瞭解，就是它和由動物傳播的沙士和中東呼吸綜合症相似，並會對人體的肺、肝、腎及腸胃等會造成不同程度的破壞。 新型冠狀病毒的死亡率究竟有多高，現時仍有不同說法，但無論如何，大家都應嚴加防疫，不可丟以輕心。

香港大學醫學院院長、公共衞生學院講座教授梁卓偉曾推算，如果新型冠狀病毒的疫情無法受控，最終可能令全球60%人口受感染，但究竟有多少人會感染或死亡，卻仍是未知之數。

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事實上，專家現時對新型冠狀病毒的理解已比爆發初期掌握得更多。本文綜合《國家地理》報道中關於新型冠狀病毒對人體器官造成哪些影響。

新型冠狀病毒對人體各器官的影響（按圖了解）：

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1. 肺：出現肺炎、呼吸衰竭

新型冠狀病毒可導致和流感近似的症狀，患者一開始或會先出現發燒及咳嗽，再惡化成肺炎或更差的情況。在大部分新冠肺炎的患者身上，新型冠狀病毒都是首先在肺部出現，最後也在肺部消失，而且在感染初期，新型冠狀病毒亦會快速地入侵他的肺部細胞。

肺部細胞分兩種，一種是製造黏液（mucus ），另一種則帶纖毛（cilia），世界衞生組織在沙士爆發後，指出沙士分別會在病毒複製（viral replication）、免疫系統過分活躍（immune hyper-reactivity）和肺受損（pulmonary destruction）3個不同階段攻擊肺部。

第一階段：病毒複製

專家指出，沙士喜歡感染和殺死帶纖毛的細胞，令它們脫落後，患者的氣道便充滿廢物（debris ）及液體（fluids），而事實上，很多新冠肺炎患者的兩邊肺部都出現肺炎，並伴隨像呼吸急促等的症狀。

第二階段：免疫系統過度活躍

第二階段，當病毒入侵後，身體的免疫細胞便會充斥肺部，清理受損地方並修復肺部組織。一般來說，當這些免疫細胞順利運作時，這過程只會針對受感染位置，不過，若免疫系統出現過度活躍的反應，它就可能連健康組織也一併殺死。

第三階段：肺受損

進入第三階段，肺部繼續受到損害，或導致患者呼吸衰竭。患者即使沒有死亡，部份人也可能出現永久的肺部損傷。據世界衞生組織指，當年沙士患者的肺部呈蜂巢狀，而在新冠肺炎患者的肺部，也出現同樣的損傷。

當出現這種情況，患者一般都需要依靠呼吸機呼吸。同時，炎症或令肺部充滿液體，影響供氧給血液的能力。嚴重情況下，肺部會被液體充斥，令患者不能呼吸，而造成死亡。

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2. 胃：造成腹瀉

在沙士和中東呼吸綜合症爆發時，接近四分之一的患者出現腹瀉症狀，而腹瀉更是為人畜共通傳染的冠狀病毒（zoonotic coronaviruses）的明顯症狀。

雖然專家曾參照過去沙士和中東呼吸綜合症兩種都可造成腹瀉的病毒，但他們指現時仍未清楚新型冠狀病毒會否造成同一樣的問題。不過，研究人員相信，新型冠狀病毒和沙士使用的受體相同，而且可在患者的肺部及小腸中找到受體。

瞭解13個必須要知的武漢肺炎症狀（按圖）：

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3. 肝：嚴重受損，甚至肝衰竭

當人畜共通傳染的冠狀病毒由呼吸系統開始擴散，肝臟一般都會受害。醫生在沙士、中東呼吸綜合症，和新冠肺炎患者身上，都有發現肝臟受損的跡象。雖然受損一般較為輕微，不過也有嚴重的案例，並導致肝臟嚴重受損，甚至肝衰竭。

正常情況下，肝臟細胞會不斷地死亡，並在血流中釋出酵素，然後肝臟會快速重新製造新的細胞。而正因為這個重新製造的過程，肝臟可抵禦很多損傷。在沙士和中東呼吸綜合症的患者身上，都發現一種共同特徵，就是血液中含有不尋常地高的酵素水平，這是一個警號，代表肝臟可能受傷，而這個損傷或許是輕微且可復原，也可以是如肝衰竭等更嚴重的受損也不定。

科學家仍未能完全肯定究竟呼吸道病毒是直接感染肝臟、並自行複製及殺死肝臟的細胞，又或是身體對病毒產生免疫反應，而造成肝臟細胞受損。

4. 腎

6％的沙士患者，及四分之一的中東呼吸綜合症患者都有急性腎損傷（acute renal injury），而有研究指，新型冠狀病毒也可導致同樣的後果。雖然這是相對不常見的問題，但卻可以是致命的。根據2005年一份刊登在《國際腎臟雜誌》的研究指，當年有91.7％的沙士患者是同時有急性腎損傷，最終死亡。

人畜共通傳染的冠狀病毒，似乎對腎管造成的影響最為嚴重。在沙士爆發後，世衞指出有曾在患者的腎管中發現病毒，並可導致腎臟發炎。另外，病毒或會造成短暫或溫和損傷，不過當病毒滲入細胞並開始複製，造成的損傷或可變成致命。

專家當時指，未有證據顯示沙士病毒在腎臟中出現複製的情況，這可能代表，沙士病人出現的急性腎損傷可能是由各種原因造成，包括：低血壓、敗血性（sepsis）、藥物或代謝紊亂等。另外，抗生素、多重器官衰竭、或連接呼吸器太久，都可能會造成急性腎衰竭。

（資料來源：《國家地理》）

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