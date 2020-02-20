【武漢肺炎】酒精、漂白水用錯或有反效果　15個防疫不能犯的錯

新型冠狀病毒疫情持續，人人出盡法寶抗疫，聲稱可抵禦武漢肺炎的防疫方法滿天飛，例如在家都要不時噴灑消毒酒精，又或是以熱水稀釋漂白水的消毒效果會更佳。疫情下眾說紛紜，究竟哪些是正確、哪些是錯？一起總結一下錯誤的防疫方法，別要「好心做壞事」，適得其反！

新冠肺炎疫情繼續在香港蔓延，社區出現隱影傳播者，自然人人自危，尤其經歷2003年沙士一疫，不少香港人甚有防疫意識，連月來到處搶購口罩、消毒酒精及漂白水等抗疫裝備。不過，掌握正確的衛生知識及消毒方法，與買齊裝備同樣重要，否則不但白費氣力，更分分鐘令病毒有機可乘！

以下是人們經常做錯或忽略的15個防疫要點，你又做錯過幾多？（按圖）：

+ 37 + 36 + 35

1. 全身噴灑酒精或氯以消毒

使用氯與酒精能有效進行表面消毒，但無法殺死已進入體內的病毒，還會損害口腔和眼睛的粘膜。噴灑時，必須禁止明火，以防濃度過大，增加燃燒的風險。若真的需要，最好在空曠地方或室外噴灑後再入屋。

相關文章：【武漢肺炎】大蒜可防疫？噴灑酒精殺體內病毒？世衛闢謠：不可以

2. 消毒酒精濃度愈高愈好

要殺死99.9%細菌，酒精含量必須達到60％以上，但高濃度酒精（95％或以上）會使細菌表面的蛋白質凝結形成一層硬膜，反而對細菌起到保護作用。有研究就指，75％的酒精已可以兼具蛋白質凝固作用及穿透效果，最能達到快速徹底的殺菌效果。

相關文章：武漢肺炎｜家居酒精消毒7個常犯錯誤 高過這濃度的酒精不能消毒

3. 清潔劑溝漂白水

漂白水混和其他清潔劑產生的化學作用，有機會令其氧化能力大減，混和酸性清潔劑或潔廁劑更可能會產生有毒氣體！

相關文章：【武漢肺炎】必學8個漂白水冷知識 裝修佬：稀釋後1日內要用晒！

4. 熱水稀釋漂白水

稀釋漂白水時應用凍水，因熱水會令漂白水成分被分解，失去效能。此外，不同牌子的樽蓋容量不同，使用湯匙或量杯準確量度漂白水的分量更為合適。

5. 用白醋消毒

目前無實證指白醋有效殺滅新型冠狀病毒，因此不論食用白醋或工業用乙酸，都不宜拿來消毒或防疫。

其他有關新冠肺炎的其他傳言（按圖）：

+ 24 + 23 + 22

相關文章：【武漢肺炎】20個武漢肺炎可怕傳言 科學拆解：防病毒要護目鏡？

6. 洗熱水澡殺病毒

醫學驗證，處於冬季室溫（23°C左右）或洗熱水澡（水溫處於40°C以上），都不能殺死新型冠狀病毒，要在56°C的水中保持30分鐘，才可滅絕病毒。

相關文章：武漢肺炎｜家居酒精消毒7個常犯錯誤 高過這濃度的酒精不能消毒

7. 發燒吃退燒藥不看醫生

家庭醫生莫昆洋指，服退燒藥主要是處理病徵，與疾病本身完全無關，而看醫生是要找出發燒成因，兩者沒有衝突，退燒了也可能會傳播病毒。延誤就醫，除了加重病情，還可能會把已感染了的病菌廣傳開去。

相關文章：【武漢肺炎】退燒了仍可傳播病毒？ 關於發燒你要知道的6件事

有關發燒的其他知識（按圖）：

+ 11 + 10 + 9

8. 打開廁板沖廁

有部分新冠肺炎患者會出現腹瀉，而病毒已證實可在糞便中存活，兒童免疫及傳染病專科醫生何學工提醒，沖廁時會激起飛沫或氣溶膠 （Aerosol），在有抽氣但又不清楚廁所水流大小的情況下，激起的水花如帶病毒，可能會懸浮空中一段時間，或濺上廁所內的毛巾等用品上，因此沖廁時應先蓋上廁板。

必睇6大病毒高危藏身地：（按圖）

+ 10 + 9 + 8

相關文章：【武漢肺炎】 廁所6個病毒高危位 排氣管之外仲有這些易睇漏...

9. 把口罩拉低或對摺

用餐、飲水時無可避免要暫時除下口罩，不少人為方便會直接拉低至下巴。港大感染及傳染病中心總監何柏良提醒，別人的口水、飛沫等全部黏附在口罩外層，不脫下就進食很易將病菌食進肚裡。

至於摺疊口罩，兒童免疫及傳染病專科醫生何學工就表示，這樣可能令口罩內外交叉感染，失去其防護功效，最正確的除口罩做法，是拉著橡筋除下。

以信封延長口罩使用的方法（按圖）：

+ 3 + 2

相關文章：【武漢肺炎】口罩「慳住戴」正確方法 一個信封3個步驟簡單做到

相關文章：武漢肺炎｜飯前除口罩正確方法7個Steps 做錯這步驟等如食菌落肚

10. 用手接觸廁所門把

廁所門柄是病毒可能依附的地方，大家應減少接觸門柄，最好用紙巾間接接觸，或以手肘或肩膀開門及關門；如真要轉動門把，可佩戴手套，或在接觸後馬上洗手。

相關文章：【武漢肺炎】專家級防疫10招 和口罩一樣重要的還有…

11. 吃飯不用公筷

與他人一同用膳時，每碟菜上都應放有公筷，進食時先以公筷拿取食物到自己碗中，然後使用個人餐具吃自己碟上的食物，避免口沫經筷子傳到食物上，交叉感染。另外，要注意不應與他人共用杯子或分享飲料。

12. 共用毛巾

不應觸摸他人的毛巾，或和其他家庭成員共用毛巾。同時，最好每星期清洗毛巾2次，及在陽光下晾曬，特別留意潮濕的毛巾容易滋生病毒。

13. 外出後直接把衣物放回櫃子

外出後須把衣物徹底清潔才放回衣櫃，鞋底最好用已有稀釋漂白水稀釋漂白水的地布印乾淨，鞋面則用稀釋漂白水噴灑；至於衣服，薄的可放在洗衣機清洗，厚的外套最好掛在空氣流通的位置吹一晚；最後手袋應用消毒藥水或稀釋漂白水進行清潔。

相關文章：【武漢肺炎】與沙士相似病毒藏在糞便 抗疫5件事大家齊心做！

14. 來回抹桌子

日本醫療級清潔專家松本忠男指出，「來回」抹桌子完全錯誤，因為細菌和病毒會依附在抹布上，令細菌和病毒再次依附在桌上，正確方法應是以「同一」方向抹擦。

相關文章：武漢肺炎｜外出食飯8個防疫貼士 消毒濕紙巾抹餐具愈抹愈多菌？

15. 接吻、傾密計：咁都係錯？

新冠肺炎病毒主要透過飛沫傳播，兒科專科醫生陳欣永提醒，大人在聚會時見到小孩子，要避免攬攬錫錫。港大微生物學系講座教授袁國勇也指，大家應和他人保持6個階磚位距離，減低受感染的風險，因飛沫通常難以越過這個距離，會掉到地上。非常時期，接吻等親密接觸，也可免則免吧！

相關文章：【武漢肺炎】沒有口罩的日子好慌張？ 積極防守仲有呢三招

相關文章：【農曆新年】武漢肺炎殺到 醫生：拜年時避免錫錫食飯要用公筷

相關文章：【武漢肺炎】專家級防疫10招 和口罩一樣重要的還有…