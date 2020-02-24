【武漢肺炎】健肺補氣輕鬆防疫5招　在家吹波學呼吸！附湯水食療

新型冠狀病毒疫情持續，要對抗新冠肺炎，大家就要先加強肺部功能。中醫認為「肺者，氣之本。」肺氣的正常，不但關乎肺本身功能的正常，更會影響機體的健康，所以保養肺氣為中醫的養生大法。

為了減低受感染風險，不少人都減少外出。其實大家留在家中，也可多做運動，以強身健體，抵擋病毒入侵。下面就為大家推介幾種不同的健肺方式（按圖）：

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1. 呼吸法

簡單如呼吸，原來稍作調整，也可有助加強肺部的健康，如「縮唇呼吸」和「腹式呼吸」可以令空氣在肺裡停留的時間長一點，幫助改善肺功能。

「縮唇呼吸」

做法：快速吸滿一口氣，呼氣時像吹口哨一樣慢慢「吹」出。

「腹式呼吸」

通過橫膈膜的上下移動，以增強肺活量；同時，透過腹部的脹縮使腹部內臟器官氣血循環加強的方法。

做法：1．用鼻吸氣，用口呼氣。呼吸要深長而緩慢。

2．一呼一吸盡量維持在15秒鐘左右。深吸氣（鼓起肚子）3至5秒，閉氣1秒；再慢呼氣（縮回肚子）3至5秒，閉氣1秒。

3．每次做5至15分鐘，最好做30分鐘。

註冊中醫師徐澤昌指，「縮唇呼吸」主要用於重度COPD（慢性阻塞性肺疾病），能改善其氣促症狀和運動耐力的非藥物治療方法。而腹式呼吸具有擴大肺活量，改善心肺功能的作用。以上兩種呼吸方法，都有改善呼吸功能的作用。

2. 原地踏步或跳繩

肺作為人體的「氣之主」，以氣為本，所以養肺，要重視運動，令氣血保持流通，不過要視乎個人能力，不要太過疲勞。在家可原地踏步，一般20至30分鐘，或跳繩，量力而為即可。

大家應多選擇運動時間長，運動強度適中，有節律的帶氧運動，例如太極拳、五禽戲，又或高強度間歇訓練（HIIT）、慢跑、行山等，都可有助增強肺部。徐醫師提醒，做運動一定要量力而為。

3. 吹氣球

除了派對時吹氣球外，大家日常也可多作練習，以作肺部保健之用。

做法：慢慢用鼻深吸一口氣，閉氣大約1秒後，對著氣球口吹氣，直到吹不動為止。每天3次，每次10分鐘。

大家留意，日常練習吹氣球不是為了吹得快，也不是為了吹得多；只是要盡量將氣吹出，每日練習，慢慢氣球愈吹愈大漸漸便進步了。徐醫師指，練習吹氣球，可有助健肺。

防疫六大謬誤（按圖）：

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4. 穴位按摩

徐醫師指，「正氣存內，邪不可干」，預防肺炎最重要的是增強人體正氣。在氣的分類中，有一種氣叫「衛氣」，「衛氣」有保衛人體的作用，對於預防病毒入侵最為重要。大家可按壓以下穴位，加強正氣。

足三里：每日按一至兩次，每次三至五分鐘，有酸脹感就可以。摩中脘：雙手搓熱後，重疊放在中脘穴，順時針摩30次。之後用同一手法，逆時針摩30次。揉丹田：雙手搓熱後，用右手中間三指，在肚臍下3吋的地方，旋轉推拿50至60次。

以上的穴位可以配合艾灸，可有助加強正氣，抵擋病毒入侵。

5. 健肺食療

徐醫師指，大家也可從飲食入手。要補益肺氣，可選用黃芪及西洋參等。如要滋陰潤燥，則可選擇麥冬、百合、地黃及桑葉等，不過中藥應在中醫師指導下服用。平時可以適量進食米飯，因為米飯能調中和胃，對增強人體正氣很有幫助。有些人長期不吃米飯，會容易使正氣不足，抵抗力下降。日常也應避免進食生冷食物，肺臟嬌嫩，不耐寒涼。飲食太過寒涼，會阻礙肺部的氣機。肺主氣，肺氣不足會出現呼吸不利、免疫力不足等情況。

《南北杏煲雪梨湯》（二人分量） 功效：健脾潤肺 材料︰雪耳1朵、雪梨1顆、山藥30克、南北杏適量、蜜棗3顆、瘦肉適量 做法︰將所有材料洗淨，將雪梨去皮切塊；雪耳用冷水浸泡後去蒂。將所有材料放入煲內加水，先大火煮滾後轉細火煲2小時。

按圖瞭解其他食療：

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註冊中醫師徐澤昌（由受訪者提供）

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