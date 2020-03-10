【防疫】摸面易中招！不自覺每小時會摸23次！教你4招戒自摸

新型冠狀病毒疫情持續，大部分人都有戴口罩，或使用酒精搓手液的習慣。不過，有一種習慣，大家似乎未能輕易改掉，就是經常「摸臉」。你有曾否留意過自己摸臉的習慣嗎？或是喜歡捽眼及捽鼻？但如果雙手已鋪滿病毒，再接觸臉部，就可能會增加感染風險。

摸臉，看似微小的習慣，是如何影響健康呢？大家又為什麼會喜歡摸臉？大家又應如何預防自己經常摸臉呢？（按圖）：

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根據《BBC News》的報道，2015年的研究，以澳洲的醫科學生為分析對象，發覺連衞生意識較高的他們也控制不了會觸摸自己。他們每小時摸自己的臉，不少於23次，當中包括經常接觸眼、鼻和嘴。其實不少公共衛生機構，包括世界衛生組織，及專業人士都指出，「自摸」是危險的。

為什麼大家會觸摸自己？

2014年的研究發現，自摸主要原因是源自壓力，而這些動作一般並不是為了溝通，而且只是有小小意識這樣做，甚至是無意識下進行。

美國加州大學伯克利分校（UC Berkeley）的心理學教授達赫·凱爾特納（Dacher Keltner）指出，觸摸自己是某個舒緩或撫慰的機制，甚至大家有時也會下意識地透過觸摸臉部來調情。而其他行為學的專家就判斷，觸摸自己是一種幫助控制情緒和注意力較長的方式。

冠狀病毒可在表面存活長達9日：「自摸」十分危險

《The New York Times》報道指，流行病學專家Mary-Louise McLaws表示，眼、鼻和口，就是病毒進入人體的渠道，例如新型冠狀病毒或沙士病毒。利茲大學教授史蒂芬格里芬（Stephen Griffin）就表示，在手不乾淨的時候，摸臉是最主要的感染途徑。

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另外，接觸沾有病毒的物件或表面時，也會可能受感染。刊於The Journal of Hospital Infection 的研究審視過去 22 份報告，科學家針對SARS及MERS進行22項研究，發現在特定溫度範圍內，人類病原體在物體表面能夠存活的時間，最大值為9天（病毒量1000萬，塑膠表面，室溫），而作為對照，麻疹病毒在物體表面的存活時間通常為2個小時（病毒量5000，鋁表面，21度）。

冠狀病毒在不同環境存活情況（按圖）：

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在新型冠狀病毒如此頑強之際，如果大家還有經常觸摸臉部的習慣，就會大大增加感染風險。

如何減少摸臉？

即使在洗手後，也要保持警覺，在洗手後，只有在未接觸任何東西前，雙手才是潔淨的。當你接觸到手柄或門把時，你的雙手就已經被污染了。在此情況下，你再接觸眼、鼻和口，就很容易受感染。

哥倫比亞大學教授、行為學家邁克爾·霍斯沃思（Michael Hallsworth）就指，如果大家了解自己想摸自己的原因，就可以加以控制。

- 戴眼鏡或太陽眼鏡 （防止揉眼睛） - 將手壓在屁股下 （制止自摸的感覺） - 使用事先消毒的指尖陀螺或減壓球 - 使用便條紙，提醒自己不要摸臉

不建議戴手套：除非更換次數和洗手一樣頻繁

大家可能會認為，戴手套或能提醒自己不要摸臉，不過其實手套也可能是另一個被污染的表面。除非大家換洗手套的次數，和洗手一樣頻繁，否則不建議大家戴手套。

按圖了解專家防疫招式：

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最重要：勤洗手

總而言之，最為老生常談的防疫方式，「勤洗手」才是最重要的方法。2019年就曾有研究發現，如在所有機場提高旅客的雙手衛生，潛在的大流行病被抑制的百分比，就可由24％增加至69％。《世界衛生組織》就指出，雙手是病菌傳播的主要渠道，因此洗手是預防有害病菌傳播及感染的最重要方式。

如何正確洗手（按圖）：

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（資料來源：《BBC News》、《世界衛生組織》、2019年研究、2014年研究、2013年研究、《The New York Times》）

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