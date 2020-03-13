【風癩】肝腎弱壓力大易出紅斑　火速止痕有妙法附4款食療治風癩

轉季及起風使皮膚變得痕癢和泛紅，這些可能是「風癩」作祟！潘咨遐中醫師撰文指風癲發病時間快，常見於轉季、初春和初秋，遇風時易發作。根據不同成因可分為5個類型的風癲，提出了數個紓緩食療、護理貼士及止痕方法。撰文：註冊中醫師潘咨遐
踏入春季，天氣時冷時熱。起風時，有否感到皮膚痕癢非常？這可能是風邪入侵體內，造成「風癩」（又稱蕁麻疹），而中醫稱為「癮疹」。
風癩使皮膚變得痕癢及泛紅。（美國皮膚病學會）
風癩發病急 消失亦來去無蹤
風癩一般分為急性與慢性，發病過程少於6星期為急性，多於6星期並反覆發作則為慢性。
臨床上，風癩的表現包括：（按圖）
遇風易長風癩
風癩遇風易發，常反覆發作，中醫學認為風邪是發病的關鍵。「風為百病之長」，而風善行數變，意指風邪引致發病速度快、變化無定，可在體內上下竄擾，故幅度範圍較廣。
中醫學說中，如患者本身體內就存有濕邪或熱邪， 加上風邪來襲所誘發。現代醫學認為，發病與物質過敏及變態反應有比較密切的關係。
外濕：氣候潮濕、人體經常涉水或淋雨、居住地方潮濕等外界的濕邪侵入人體所致內濕：過量食生冷或肥膩、辛辣的食物，如冷飲、刺身、雪糕、火鍋，飲酒、大魚大肉，表現如引起泄瀉、水腫
熱邪：表現為實熱症，如心煩、口渴
季節交替時發生
風癩多見於季節交替，與環境溫度及濕度變化有關。
春初和冬初是此病的發作高峰期，由於春、冬兩季天氣乾燥，腠理不固（腠理指皮膚、肌肉、臟腑的紋理及皮膚、肌肉間隙交接處的結締組織），津液（津液是身體的各種生理水液）損耗，風邪易侵入。
轉季而起的風癩：皮膚乾燥，上肢、面部較多
因轉季而出現的風癲，臨床表現為皮膚乾燥，上肢、面部較多。而部分患者病發於夏秋交替，長夏多濕，濕邪困脾，導致津液代謝失常，加上外感風邪。此臨床表現為風團（風癩）面積較大，瘙癢的地方固定，腰部及下肢較多。
多見於職業女性
因風癩而求診的病人有一半為職業女性、及工作或生活等各方面壓力較大的人士。患者多愁善感，老是在考慮問題，往往不思飲食，或者飲食不節。例如：進食生冷食物，則會損傷脾胃，導致陰血虧虛；或進食發物，例如：花生、海鮮等。
倘若臨床治療中忽略病因，會使治療效果不佳，病情更容易反覆，轉為慢性蕁麻疹，遷延難愈。
不同的風癩（「癮疹」）分為以下5個常見證型：（按圖）
1.風寒束表：常吹冷氣、食生冷食物
症狀一：風團多為淡紅、白色或接近皮膚正常顏色
症狀二：風團遇寒加重，得暖則輕，一般冬季多發作
成因：多因常吹冷氣或進食生冷食物，致風邪進入身體，氣血不能正常運作，繼而發為風團
2.風熱相搏：吃發物如牛羊肉、海鮮
症狀一：風團多偏紅，皮疹灼熱，瘙癢較劇烈
症狀二：發病較急
症狀三：遇熱加重，一般夏季多發
成因：多因進食發物，如牛肉、羊肉、海鮮等，引致皮膚過敏
3.腸胃濕熱：吃濕熱食物如煎炸辛辣
症狀一：風團色淡紅，或接近膚色
症狀二：常伴見胃脘不適或腹瀉、噁心嘔吐、食欲不振
成因：多因進食濕熱食物，如海鮮、 牛羊肉、煎炸辛辣、喝酒等
4.氣血兩虛：先天體質虛弱
症狀一：風團色淡紅，或與膚色相同
症狀二：皮疹反復發作， 或勞累後加重
症狀三：伴見頭暈、神疲乏力、面色白
成因：多因大病久病，或失血過多，或先天體質虛弱
5.血虛風燥：過勞、熬夜
症狀一：病程較長，風團容易反覆發作
症狀二：每當氣候轉變、午後及夜間，病情便惡化
症狀三：臨床上更會出現手心發熱、煩躁、倦怠等症狀
成因一：以女性為多，一般伴月經量少、皮膚乾燥等症狀，造成肝腎虧虛、陰液損耗、血氣不足、風邪入體
成因二：多因過勞、熬夜、大病、久病、長期病患者、產後、失血過多或慢性出血等
不少人會因痕癢去搔癢風癩皮膚，十分容易弄傷皮膚。（septiansimon／unsplash）
不同的風癩證型，其日常護理和紓緩食療亦各異：（按圖）
1.風寒束表：禁食油膩過重的食物
以上食療應根據體質食用，如有疑問請諮詢註冊中醫師。
2.風熱相搏：在春、夏季，應避免直接暴曬
3.腸胃濕熱：禁食辛辣、煙酒
4.氣血兩虛：先天體質虛弱
5.血虛風燥：需要向中醫師諮詢
此外，不論任何證型，瘙癢較嚴重的患者應定時修剪指甲。晚上更可佩戴棉手套，貼身衣物多選棉質柔軟材料以減少刺激皮膚和加重瘙癢。
中醫治療方法
中醫治療方法是以內服中藥和毫針治療。針刺治療能益氣固本、疏風散邪。同時也可調節機體免疫力、保護和穩定細胞膜、抑制過敏介質釋放和對抗過敏介質。此外，患者求診時，本人都會再三向患者強調飲食注意事項。除了服藥和覆診外，同時也要讓患者配合治療。
疑惑1：蒜醋可治療風癩？
網上流行「內服蒜醋飲或外敷在癮疹的風癲上」，但其實長期內服醋會對胃造成刺激，尤其胃酸倒流的患者不適用。
醋屬酸，入肝經，主收歛主，對治療風癩有一定的收斂作用。但外用醋可對皮疹造成刺激，容易引起皮膚過敏，故需根據具體情況才能斷定；而蒜醋雖具殺菌功效，但自行炮製的話，若存放過久或會遭受細菌感染。加上，部分風癩患者難忍痕癢，不斷抓刮患處，導致傷口發炎流膿。若再外敷蒜醋，可導致病情惡化，造成傷口感染，同時亦令傷口更難痊癒。
因此，食療和外用藥是治標不治本的方法，建議患者應該向註冊中醫師就診，以免令病情延誤。
疑惑2：熱敷可止痕癢？
部分患者因風癩瘙癢便會熱敷，此舉或會弄巧成拙，熱敷不但會令血管緊張，更可令皮疹更瘙癢。
正確的止癢方法：
1.冰敷
患者可在皮疹局部冰敷，能在短時間內紓緩痕癢。不過，大家必須使用乾淨的毛巾包裹冰塊，要注意衛生才能減低復發機會。
注意：每次冰敷時間以10分鐘為限。
2.三個止癢穴位（按圖）
註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）
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