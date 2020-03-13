【風癩】肝腎弱壓力大易出紅斑　火速止痕有妙法附4款食療治風癩

轉季及起風使皮膚變得痕癢和泛紅，這些可能是「風癩」作祟！潘咨遐中醫師撰文指風癲發病時間快，常見於轉季、初春和初秋，遇風時易發作。根據不同成因可分為5個類型的風癲，提出了數個紓緩食療、護理貼士及止痕方法。撰文：註冊中醫師潘咨遐

踏入春季，天氣時冷時熱。起風時，有否感到皮膚痕癢非常？這可能是風邪入侵體內，造成「風癩」（又稱蕁麻疹），而中醫稱為「癮疹」。

風癩使皮膚變得痕癢及泛紅。（美國皮膚病學會）

風癩發病急 消失亦來去無蹤

風癩一般分為急性與慢性，發病過程少於6星期為急性，多於6星期並反覆發作則為慢性。

臨床上，風癩的表現包括：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

遇風易長風癩

風癩遇風易發，常反覆發作，中醫學認為風邪是發病的關鍵。「風為百病之長」，而風善行數變，意指風邪引致發病速度快、變化無定，可在體內上下竄擾，故幅度範圍較廣。

中醫學說中，如患者本身體內就存有濕邪或熱邪， 加上風邪來襲所誘發。現代醫學認為，發病與物質過敏及變態反應有比較密切的關係。

外濕：氣候潮濕、人體經常涉水或淋雨、居住地方潮濕等外界的濕邪侵入人體所致內濕：過量食生冷或肥膩、辛辣的食物，如冷飲、刺身、雪糕、火鍋，飲酒、大魚大肉，表現如引起泄瀉、水腫

熱邪：表現為實熱症，如心煩、口渴

季節交替時發生

風癩多見於季節交替，與環境溫度及濕度變化有關。

春初和冬初是此病的發作高峰期，由於春、冬兩季天氣乾燥，腠理不固（腠理指皮膚、肌肉、臟腑的紋理及皮膚、肌肉間隙交接處的結締組織），津液（津液是身體的各種生理水液）損耗，風邪易侵入。

轉季而起的風癩：皮膚乾燥，上肢、面部較多

因轉季而出現的風癲，臨床表現為皮膚乾燥，上肢、面部較多。而部分患者病發於夏秋交替，長夏多濕，濕邪困脾，導致津液代謝失常，加上外感風邪。此臨床表現為風團（風癩）面積較大，瘙癢的地方固定，腰部及下肢較多。

多見於職業女性

因風癩而求診的病人有一半為職業女性、及工作或生活等各方面壓力較大的人士。患者多愁善感，老是在考慮問題，往往不思飲食，或者飲食不節。例如：進食生冷食物，則會損傷脾胃，導致陰血虧虛；或進食發物，例如：花生、海鮮等。

倘若臨床治療中忽略病因，會使治療效果不佳，病情更容易反覆，轉為慢性蕁麻疹，遷延難愈。

不同的風癩（「癮疹」）分為以下5個常見證型：（按圖）

1.風寒束表：常吹冷氣、食生冷食物

症狀一：風團多為淡紅、白色或接近皮膚正常顏色

症狀二：風團遇寒加重，得暖則輕，一般冬季多發作

成因：多因常吹冷氣或進食生冷食物，致風邪進入身體，氣血不能正常運作，繼而發為風團

2.風熱相搏：吃發物如牛羊肉、海鮮

症狀一：風團多偏紅，皮疹灼熱，瘙癢較劇烈

症狀二：發病較急

症狀三：遇熱加重，一般夏季多發

成因：多因進食發物，如牛肉、羊肉、海鮮等，引致皮膚過敏

3.腸胃濕熱：吃濕熱食物如煎炸辛辣

症狀一：風團色淡紅，或接近膚色

症狀二：常伴見胃脘不適或腹瀉、噁心嘔吐、食欲不振

成因：多因進食濕熱食物，如海鮮、 牛羊肉、煎炸辛辣、喝酒等

4.氣血兩虛：先天體質虛弱

症狀一：風團色淡紅，或與膚色相同

症狀二：皮疹反復發作， 或勞累後加重

症狀三：伴見頭暈、神疲乏力、面色白

成因：多因大病久病，或失血過多，或先天體質虛弱

5.血虛風燥：過勞、熬夜

症狀一：病程較長，風團容易反覆發作

症狀二：每當氣候轉變、午後及夜間，病情便惡化

症狀三：臨床上更會出現手心發熱、煩躁、倦怠等症狀

成因一：以女性為多，一般伴月經量少、皮膚乾燥等症狀，造成肝腎虧虛、陰液損耗、血氣不足、風邪入體

成因二：多因過勞、熬夜、大病、久病、長期病患者、產後、失血過多或慢性出血等

不少人會因痕癢去搔癢風癩皮膚，十分容易弄傷皮膚。（septiansimon／unsplash）

不同的風癩證型，其日常護理和紓緩食療亦各異：（按圖）

1.風寒束表：禁食油膩過重的食物

+ 4 + 3 + 2

以上食療應根據體質食用，如有疑問請諮詢註冊中醫師。

2.風熱相搏：在春、夏季，應避免直接暴曬

+ 4 + 3 + 2

3.腸胃濕熱：禁食辛辣、煙酒

+ 5 + 4 + 3

4.氣血兩虛：先天體質虛弱

+ 2

5.血虛風燥：需要向中醫師諮詢

此外，不論任何證型，瘙癢較嚴重的患者應定時修剪指甲。晚上更可佩戴棉手套，貼身衣物多選棉質柔軟材料以減少刺激皮膚和加重瘙癢。

中醫治療方法

中醫治療方法是以內服中藥和毫針治療。針刺治療能益氣固本、疏風散邪。同時也可調節機體免疫力、保護和穩定細胞膜、抑制過敏介質釋放和對抗過敏介質。此外，患者求診時，本人都會再三向患者強調飲食注意事項。除了服藥和覆診外，同時也要讓患者配合治療。

疑惑1：蒜醋可治療風癩？

網上流行「內服蒜醋飲或外敷在癮疹的風癲上」，但其實長期內服醋會對胃造成刺激，尤其胃酸倒流的患者不適用。

醋屬酸，入肝經，主收歛主，對治療風癩有一定的收斂作用。但外用醋可對皮疹造成刺激，容易引起皮膚過敏，故需根據具體情況才能斷定；而蒜醋雖具殺菌功效，但自行炮製的話，若存放過久或會遭受細菌感染。加上，部分風癩患者難忍痕癢，不斷抓刮患處，導致傷口發炎流膿。若再外敷蒜醋，可導致病情惡化，造成傷口感染，同時亦令傷口更難痊癒。

因此，食療和外用藥是治標不治本的方法，建議患者應該向註冊中醫師就診，以免令病情延誤。

疑惑2：熱敷可止痕癢？

部分患者因風癩瘙癢便會熱敷，此舉或會弄巧成拙，熱敷不但會令血管緊張，更可令皮疹更瘙癢。

正確的止癢方法：

1.冰敷

患者可在皮疹局部冰敷，能在短時間內紓緩痕癢。不過，大家必須使用乾淨的毛巾包裹冰塊，要注意衛生才能減低復發機會。

注意：每次冰敷時間以10分鐘為限。

2.三個止癢穴位（按圖）

+ 10 + 9 + 8

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

相關文章：【濕疹】6類食物過敏可致濕疹發作？ 吃後2小時內嘴紅腫及皮膚痕

【濕疹】6類食物過敏可致濕疹發作？ 吃後2小時內嘴紅腫及皮膚痕（01製圖）