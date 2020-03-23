【心臟病】壓力大、腰粗加速心臟衰老？8條問題測試你心臟年齡

心臟是人體最重要的器官，心臟病更長踞致死疾病三甲，但我們對自己的心臟健康又有多了解？心臟與人一樣會逐漸老化，增加患心臟病的風險，但原來在生活習慣、遺傳等的影響下，有的心臟老得快，有的心臟老得慢，未必與實際年齡一致！想知道自己心臟有沒有上年紀，不妨花少許時間完成以下題目。

心臟病很多時沒有明顯症狀，但發病時卻往往有高致命風險。根據衛生署，心臟病一直是香港第三大殺手，在2017年單是因冠心病死亡的人數，就佔全港總死亡人口的8.4%。不少人以為心臟病多數發生在老年人身上，其實心臟的老化速度卻可受各種因素影響，有機會出現「人老心不老」或「人未老心先老」的情況。

根據網站Best Health的報道，心血管領域近年出現一個關於心臟健康的新概念，主張可根據個人所擁有的心臟病風險因素，評估血管年齡（vascular age），從而計算其心臟年齡，而就算是只得30歲的人，心臟年齡都有機會奔向40歲，甚至60歲！

報道列出以下8條計分問題，測試心臟年齡，準備好就馬上開始（按圖）：

+ 18 + 17 + 16

問題一：你幾多歲？

20-35歲 （1分） 35-50歲（2分） 50歲以上（3分）

問題二： 你有沒有／曾經有過吸煙習慣？

沒有（1分） 有，但很久以前已戒掉（2分） 有，但最近已已戒掉（3分） 有（4分）

問題三：你每日的運動量符合以下哪項？

很大 - 除了假日之外都在健身室（1分）完全沒有 - 除非連走幾步都計算（4分） 少許 - 經常走路，且會以行樓梯代替電梯（2分）

問題四：你每日的鈉攝取是多少？（1500毫克相當於1.5克）

多於1500毫克（4分）少於1500毫克（1分）老實說，不知道（4分）

問題五：你的腰圍是多少？

大於35吋（4分）28-35吋（2分） 少於28吋（1分）

問題六：你認為蔬菜及生果是…

只是裝飾品（4分）每頓飯的重點（1分） 每日吃一、兩次的零食（2分）

問題七：面對壓力時，你會…

當它像羽毛一樣吹走（1分）被它纏繞着無法動彈（4分）把它放在背囊裡帶着四處去（2分）

問題八：你有以下的風險因素嗎？（逐項計算，如有可加2分；不知道有沒有加1分，應再進行檢查確認）

心臟病家族病史高血壓 高膽固醇

想知道自己的心臟健康，最準確方法當然是接受心電圖、心臟超聲波等檢測。（shutterstock）

計好分數，立即看看結果：

10分以下：恭喜你！你的心臟算年輕！

你的心臟年齡與實際年齡相符，低鈉飲食、定期運動等習慣令你的心臟保持年輕，減低你患心臟病的風險，繼續維持這種生活將會令心臟老化速度慢下來。

10-28分：噢！你的心臟已經中年！

你可能未有已到中年的感覺，但仍要加把勁改變生活習慣，減少年齡漸長對心臟的影響，特別要注意可能增加你患心臟病風險的因素，例如高血壓、吸煙習慣、糖尿病、腹部肥胖、飲食缺乏蔬果、少做運動等。

28分以上：你可能未老，但你的心臟正步向老年！

落在這組別的你應與醫生討論如何改善心臟老化情況，否則患心臟病的風險將愈來愈高。但不要急着放棄，要知道透過長遠地改善主要導致你心臟老化的因素，如吸煙者戒掉吸煙，老化情況仍有機會逆轉；另外，隨着年紀漸長，尤其注意保持健康的體重。

心臟年齡非不可逆轉！

多倫多女子大學醫院心臟科專家Paula Harvey指，過去人們一直視年齡為不可逆轉的心臟病高危因素，事實上已有臨床研究幫助我們計算血管老化的程度，並發現這老化過程可透過藥物治療及生活習慣改變。

她續指，運動是其中一個最有效扭轉心臟老化的方法，不少證據都顯示運動可以改善排列在血管的細胞隨年長而出現硬化或功能異常，繼而導致心臟病的情況；運動更可同時減低出現其他心臟病風險因素的機會，例如過重、糖尿病等。

（資料來源：Best Health）

相關文章：【心臟病】女人心臟病風險較男人高？ 病發前徵兆男女大不同

女人心脆弱啲？（01健康）