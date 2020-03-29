【敏感】紅疹痕癢或因金屬敏感　4類高危人士宜少吃西蘭花朱古力?

皮膚敏感十分普遍，包括對食物、毛或衣料等，但戴飾物原來也有過敏的風險。部分人無緣故地感到痕癢，特別是在天氣炎熱的時候，而你又有佩戴飾物的習慣，便可能是因金屬敏感所致。究竟金屬敏感的成因是什麼？有沒有飾物的代替品？日常應注意哪些事項？ 撰文：皮膚科專科醫生陳上熙

穿戴金屬製首飾後便感到皮膚痕癢，究竟是什麼原因導致呢？當中有什麼成分會引致皮膚出現問題？以下會逐一探討。

（heoconlontondibonbon／unsplash )

快速了解什麼是金屬敏感：（按圖）

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金屬中的鎳可致敏

很多首飾也是金屬製造，有些會人對個別金屬敏感，會引致「過敏性接觸性皮炎」。往往廉價的金屬首飾會混有較大量的金屬鎳（nickel），目的是用來增加金屬的硬度。有些人以為自己對金或銀的首飾過敏，原來是因首飾入面的金或銀混入了微量的金屬鎳。

過敏性接觸性皮炎：48至72小時後發炎

過敏性接觸性皮炎是一個滯後性的過敏反應，通常會在第一次接觸致敏原後48至72小時之後才會產生免疫反應，過程中涉及T細胞， T細胞會釋放出細胞因子(cytokine)，然後會觸發出一連串的發炎反應，皮膚變紅丶腫和痕癢。但是，當他們在往後重複接觸同一種致敏原時，所產生的免疫反應的時間便會大大縮短。

圖為接觸性皮炎的症狀。（撰稿人授權提供）

症狀：紅疹、痕癢

如果皮膚出現金屬敏感，症狀通常是在接觸的地方出現紅疹、痕癢、水腫、破皮、甚至出水，而範圍通常會在皮膚接觸過金屬的地方。比較常見的影響部位通常是穿戴手鏈的手腕部位、穿戴頸鏈的頸部、穿戴耳環的耳朵、肚皮上牛仔褲鈕扣接觸的地方等等。

值得留意的是，有些地方沒有接觸過金屬，例如眼皮或下身亦都可以出現紅疹，因皮膚接觸過金屬的地方，皮膚敏感反應會釋放出細胞因子，細胞因子會隨着血液循環傳送往其他皮膚的部位，引起其他皮膚的發炎反應。

突然對佩戴多年的首飾敏感？

只有部分人會對金屬敏感，如果本身沒有金屬敏感，便不會構成任何傷害。有些敏感反應是需要幾年時間才會形成，很多人不知道原來佩戴了多年的首飾也會是致敏的元兇；相反地，有些人對於接觸致敏原很短時間，可以產生很大的敏感反應。

換言之，經常佩戴含致敏原的飾物，出現紅疹的時間可能會較快；首次接觸的人士，則可能在48 至72小時後才出現紅疹。

而炎熱的天氣會增加金屬敏感的出現，由於過敏是由汗液與金屬鎳接觸後形成的「鎳鹽」引起，所以天氣炎熱時排汗增多，可誘發金屬敏感。

什麼人士較易有金屬敏感？（按圖）

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進行皮膚測試找出致敏源

要確實知道有沒有對金屬敏感，可以詢問皮膚專科醫生，做一個皮膚過敏貼紙測試，便可以測試出有沒有對金屬敏感。

皮膚過敏貼紙，用以測試有否對金屬敏感。（撰稿人授權提供）

金屬敏感人士的注意事項

1. 穿戴替代品：925純銀等

如果發現對金屬首飾敏感，便要設法避免接觸，或者尋找替代品（其他無鎳金屬

），例如：925純銀、銅、鉑、鈦、塑料。

2. 避免進食含鎳的食物：西蘭花等

含鎳的食物包括：(按圖)

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若然敏感反應嚴重，便要看醫生並接受適當的治療。

皮膚科專科醫生陳上熙（撰稿人授權提供）

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