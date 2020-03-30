【耳屎】深黃是便秘？綠色細菌感染？5種耳垢看健康按穴位代採耳

耳屎，總是不去不快。相信不少人都享受用棉花棒或掏耳棒挖耳屎，之後大家會否觀察一下耳屎的顏色和分量？原來耳屎並不是大家想像得咁「easy」，它可反映你是否健康和你的身體狀況。註冊中醫師邱穎琳指，正常的耳屎應是淡黃色，如果是綠、深黃、黑色並量多及濕可能是身體出現狀況。

在中醫的角度，透過耳垢的形態可得知健康狀況，從而調理身體，改善健康問題。

不妨多觀察它們，看看你的身體狀況。（flaviajessica/unsplash）

了解5種耳垢反映什麼？（按圖）

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1. 耳垢淡黃色、乾燥

什麼是正常的耳垢顏色和質地？註冊中醫師邱穎琳說「耳垢是耳中津液結聚而成，在正常情況下，應為淡黃色、質地稍為乾燥，會隨下頜關節運動時（例如進食及講話），向外排出。」

津液：身體的各種生理水液

2. 耳垢深黃色、量多、耳道痕癢及疼痛

此類型的耳垢大多是因「風熱外侵」所造成。風熱外侵可以由外感風熱所造成，即中醫學中的「感冒」證型之一，是風熱之邪侵襲人體而致，多因氣候變、寒暖失調等形成。

邱醫師續指，除了外感風熱外，亦可因為經常進食熱氣的食物引起，如煎炸油膩食物。

伴隨症狀：或會出現怕熱、出汗、口乾、咽痛、大便秘結（便秘）等

食療：夏枯草菊花茶（按圖）

3. 耳垢啡、黑

風熱外侵初期，耳垢顏色為深黃，中期會變啡，風熱極盛是會變黑。邱醫生補充，屆時必須要看醫生診斷，由於食療只適合初期階段，如無改善必須請醫生診治。

4. 耳垢淡黃色、量多、質黏、耳道潮濕、痕癢

此類耳垢多因體內濕熱所造成，多數是由於喜食辛辣、海鮮、煎炸引起；身體更會伴隨口苦、食量多、胃脹、腹脹、大便泄瀉（腹瀉），煩躁等症狀。

食療：黃芩梔子甘草茶 （按圖）

5. 耳垢綠色

綠色耳屎可能因細菌感染，令耳道發炎，此時必須請醫生診治。

不應胡亂挖耳

雖然市面上有形形式式的挖耳工具，但邱醫師提醒大家不要胡亂挖耳，讓耳垢自然地排出，若耳垢多、堵塞或不適便需找醫生清除，以免損傷耳道，引起發炎。

除了待耳垢自然排出，平日游泳或洗頭洗澡後，要保持耳道乾爽。由於水浸入外耳道，耳垢因吸收水分會膨脹，從而堵塞耳道。所以若突然覺得聽力減弱、有耳痛感覺，但耳道乾爽後便回復正常。

那麼如果耳垢未能排出體外，該如何是好？邱醫師提出2個穴位，包括按翳風穴和聽會穴，均有助耳垢排出。

2個穴位有助排出耳垢（按圖找位置）

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註冊中醫師邱穎琳（受訪者授權提供）

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