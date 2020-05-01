【皮膚癌】皮膚白屬高危？打傘塗防曬邊樣好？6大特徵有樣睇

皮膚癌，位列香港十大頭號殺手之一，皮膚癌的病發與陽光息息相關。天氣熱，除了會曬黑外，曬後更會使患皮膚癌機會增加，尤其長假期中，進行戶外活動更加需要防曬！ 皮膚科專科醫生陳上熙指出5個增加患「基底細胞皮膚癌」的因素，包括受陽光過度傷害、天生皮膚白等等，而防曬是最佳的預防措施，不如看看該如何選擇防曬產品。 撰文：皮膚科專科陳上熙醫生

由於近期疫情的影響，多了市民行山和做戶外活動來吸收新鮮空氣和陽光。加上夏天蒞臨，多了機會讓皮膚暴露在紫外線底下。康樂活動對身心有益，但同時亦需注意防曬，因為過度暴曬與皮膚癌有密切關係。

（barchpou/unsplash )

皮膚癌主要分為3類

皮膚癌主要有幾類，例如：基底細胞皮膚癌、鱗狀細胞皮膚癌、黑色素瘤皮膚癌等等，而最常見的皮膚癌種類便是「基底細胞皮膚癌」（Basal cell carcinoma）。

基底細胞皮膚癌是什麼？

我們皮膚的結構分開做表皮層和真皮層。在表皮層的最底，有一層叫做基底細胞層，如果受到紫外線長期的照射，基底細胞的遺傳物質會發生異變，最終會發展成為基底細胞皮膚癌。

患基底細胞皮膚癌的外觀是怎樣？（按圖）

+ 4 + 3 + 2

初期的基底細胞皮膚癌，皮膚會呈現一塊紅斑，它的邊界可以是突起的，甚至會見到結節和腫瘤。隨著發展， 腫瘤就會由中間開始潰爛，甚至乎滲血，傷口不懂得自然瘉合。

病人很多時候都不會感到痛楚，這反而容易令病人忽略，讓病情進一步加劇。而基底細胞皮膚癌的生長速度也可以很緩慢，有些病人患了一兩年才開始發現。

5個增加患基底細胞皮膚癌的因素

究竟什麼人會多些機會出現基底細胞皮膚癌呢？（按圖）

+ 7 + 6 + 5

1. 年齡增長

人年紀愈大，得到基底細胞皮膚癌的機會就愈大。

2. 遺傳

如果有患皮膚癌家族病史，例如有家族成員曾經患過基底細胞皮膚癌，亦會增加患上這個癌症的風險。

3. 受陽光過度傷害

皮膚受陽光的過度傷害，尤其是在嬰兒、小朋友的時期，如果經常曬傷，亦會增加長大後患皮膚癌的機會。

4. 皮膚天生比較白

如果皮膚天生比較白，皮膚能夠過濾紫外線的能力比較低，紫外線便可以穿透到皮膚的基底細胞層，對遺傳物質DNA進行破壞。

5. 曾患癌症、接受電療，長期服食免疫力抑制藥物

如果之前患過癌症，接受過電療，甚至長期服食一些免疫力抑制藥物，都會增加皮膚癌的機會。

抽取組織 準確地確診

基底細胞皮膚癌往往需要抽取組織才能夠準確斷症。醫生會在需要檢查的地方，注射局部麻醉藥，所以檢查過程是不會感到痛楚的。時間方面，視乎腫瘤的大小，檢查大概半小時就可以完成。所提取出來的組織，需送往化驗所做病理分析，病理報告一般數天就能完成。

及早發現 可完全根治

若能及早發現基底細胞皮膚癌，是可以完全根治的。但是如果疏忽不理，腫瘤可以侵蝕到身體其他器官。然而，相比起其他種類的皮膚癌，例如黑色素瘤皮膚癌，基底細胞皮膚癌轉移往其他身體內臟器官的機會比較少。

如果皮膚癌患在鼻子上：可侵蝕鼻子，可以影響呼吸功能；

如果患在眼皮上：可影響眼睛閉合功能

如果你有以下患皮膚癌的高風險因素，便應每年定期到皮膚專科診所作詳細的皮膚檢查，及早發現有助治療。高風險因素包括：

+ 3 + 2

經常曬日光浴、有皮膚癌家族史、個人皮膚癌病史、以往曾曬傷皮膚引致起水泡、接受過放射療法、免疫抑制治療或其他癌症治療、長期在戶外工作等等。

防曬是最有效的預防措施

要預防基底細胞皮膚癌，最重要就是防曬。找地方遮陰和打傘比塗防曬產品更為有效，因為流汗很容易帶走塗在皮膚上面的防曬膏／乳。如何選擇防曬產品呢？最好選購防曬度數為SPF50以上、有+++標示的產品。

在參與戶外活動時穿上長袖衣物，游泳時穿上防曬衣，那就會大大減少患基底細胞皮膚癌的機會了！

皮膚科專科醫生陳上熙（撰稿人授權提供）

相關文章：【濕疹】痕癢脫皮不傳染濕疹與癬5大差異 亂塗藥膏隨時惡化損肝

【濕疹】痕癢脫皮不傳染濕疹與癬5大差異 亂塗藥膏隨時惡化損肝