【玫瑰痤瘡】症狀似暗瘡濕疹　認清三者分別免用錯藥膏痤瘡更嚴重

暗瘡、濕疹及酒糟鼻十分普遍，若視酒糟鼻或面上粒粒為暗瘡，自行塗抹暗瘡膏的後果可大可小！余思欣醫生指酒糟鼻是玫瑰痤瘡之一，玫瑰痤瘡分為4個類別，可使人臉泛紅、生粒粒、毛孔粗大及鼻子紅腫。究竟是什麼因素或食物誘發玫瑰痤瘡的出現？ 撰文：英國卡的夫大學實用皮膚學碩士余思欣醫生

最近天氣變得潮濕悶熱，多了玫瑰痤瘡及暗瘡患者的求診。玫瑰痤瘡常常被忽略或誤診，如玫瑰痤瘡的膿瘡常被誤認為暗瘡，泛紅則視作敏感肌。可是，誤診玫瑰痤瘡或會使情況惡化。

進食辛辣食物後感到面紅，可能是玫瑰痤瘡所致。（septiansimon／unsplash）

玫瑰痤瘡是一種長期的皮膚症狀，由於控制面部血管的神經系統失調，導致面部過度充血，出現長期泛紅及偶發丘疹，主要影響面部。

常見於女士

玫瑰痤瘡常見於30至50歲女士的面頰上，但其他年齡的女性及男性亦有可能患上。

玫瑰痤瘡分為4個類別

顧名思義，玫瑰痤瘡以泛紅為主，更可能伴有刺熱及粗糙的皮膚，令人十分懊惱。有部分患者更會感到痕癢，但情況並不普遍，他們多因自身屬於較敏感的皮膚所致。

依照表徵分類，玫瑰痤瘡有4種類別，分別是泛紅型、丘疹型、酒糟鼻及眼睛型。（按圖）

+ 11 + 10 + 9

1. 泛紅型

主要在面頰，也可以影響全面，發作充血時令皮膚有灼熱之感。

2. 丘疹型

丘疹性的類別跟暗瘡相似，可見微絲血管擴張，臉部會持續泛紅，出現發炎丘疹或膿瘡。但長出來的瘡與暗瘡不同，沒有粉刺或油脂在內。

3. 酒糟鼻

酒糟鼻的變化是因經歷長時間的慢性皮炎，導致組織不規則增生，使毛孔粗大，而鼻頭亦會腫大和泛紅。

4. 眼睛型

症狀可影響眼皮、周邊皮膚及眼睛。患者或會出現眼瞼紅腫及泛紅絲、眼睛乾澀、有異物感、灼熱或刺痛、怕光流淚等等。

玫瑰痤瘡、暗瘡、濕疹相似？

如何區分它們？（按圖）

+ 7 + 6 + 5

丘疹型＆暗瘡

丘疹型跟暗瘡相似，但長出來的瘡與暗瘡不同，並沒有粉刺或油脂在內。

若不慎使用帶有刺激性暗瘡藥膏或化學煥膚，可能會使玫瑰痤瘡惡化，不但未能祛除膿瘡，泛紅情況也可能更嚴重。

泛紅型&濕疹

泛紅型的痤瘡主要以泛紅為主，脫皮及痕癢較少見，但部分患者亦會有痕癢的情況，而大部分濕疹也會使人痕癢。

若痤瘡被誤診為濕疹，使用類固醇藥膏初期或見好轉，但往後會出現反彈性泛紅，比用藥前更差。

不同誘因使玫瑰痤瘡發作

玫瑰痤瘡成因未明，但有不同的誘因可使情況惡化（flare）。

1. 內在因素

壓力、辛辣刺激性食物、喝酒

2. 外在因素

天氣轉變、悶熱環境、暴曬

玫瑰痤瘡患者應戒食辛辣食物。（heijoreinl/unsplash）

玫瑰痤瘡是慢性的皮炎，故治療以控制病情為主。生活上應從內到外調整，減少激發玫瑰痤瘡。

日常護理

+ 8 + 7 + 6

診斷玫瑰痤瘡有賴病史及臨床診斷，特別在於病歷的持久性及反覆性，患者往往可以指出哪些內在及外在環境的刺激令皮膚變差。

治療玫瑰痤瘡

近年治療玫瑰痤瘡有新突破，針對4種類別有相應的治療方法。

泛紅類別

1.傳統外塗治療：杜鵑花酸（Azelaic acid）、抗生素（Metronidazole）

需要塗上一段時間，兩者療效差不多，不大顯著。

2. 具血管收縮作用的最新外塗藥物：Brimonidine及Oxymetazoline

適用於處理泛紅，可於3小時降紅並維持12小時，減少惱人的泛紅對社交及工作的影響。當中Oxymetazoline比較少反彈性泛紅，即使停止使用也不會惡化，可是香港只有Brimonidine。

3. 光學治療

光學治療也可處理泛紅，尤以脈衝染料激光（Pulse Dyed Laser） 及IPL脈衝光為主。在左右面分別使用這兩種光學的研究顯示，兩者療效差不多。

丘疹性類別（膿瘡）

1. 外塗杜鵑花酸（Azelaic acid）及抗生素（Metronidazole）

2. 外塗除蟎藥Lvermectin

有研究指出丘疹性的玫塊痤瘡跟皮膚上的蟎數量有關係，外塗的除蟎藥Lvermectin可控制丘疹。低劑量的口服抗生素如Doxycycline也可控制膿瘡。

3. 嚴重患者：異維A酸

嚴重者可使用低劑量異維A酸Isotretinoin，治療起效期為6星期，整個治療期需要持續6個月。

酒糟肌類別

增厚粗糙的皮膚多影響鼻子，因此玫瑰痤瘡有「酒糟鼻」之稱，鼻頭紅腫，皮膚增厚毛孔粗大。

1. 外塗免疫抑壓劑

上述處理泛紅的外塗藥對酒糟肌效果並不顯注，酒糟肌的炎症比較嚴重，可使用外塗免疫抑壓劑Pimecrolimus，同時處理敏感症狀如痕癢。

2. 口服藥：抗生素或異維A酸

口服藥如抗生素或異維A酸不可或缺。

3. 光學治療配合

酒糟鼻可利用激光或電灼把增生組織祛除，但嚴重情況則需要諮詢整形外科醫生，用外科手術處理。現階段並沒有處理酒糟肌的標準，可根據臨床的判斷混合不同治療方法達至最佳效果。

眼睛症狀類別

1. 諮詢眼科醫生

建議患者諮詢眼科醫生處理，除了口服抗生素外，同時會使用人造淚水、免疫抑壓劑眼藥水或類固醇。

英國卡的夫大學實用皮膚學碩士余思欣醫生（撰稿人授權提供）

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