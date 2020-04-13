【喉嚨痛】痛至呼吸困難或患會厭炎　5症狀即求醫數十分鐘可致命

喉嚨痛，人人都試過，卻未必知嚴重喉嚨痛竟可致命。多數人都只視喉嚨痛為一般感冒症狀，但當喉嚨痛至無法吞嚥、說話，甚至呼吸困難時，就可能是會厭炎。會厭炎初期易被當成其他問題，延至病情危急時卻可在數十分鐘令人窒息死亡！什麼是會厭炎？耳鼻喉科專科醫生何的煒會透過一宗病例為大家講解。 撰文：耳鼻喉科專科醫生何的煒

喉嚨痛，相信大家是都試過，還記得是少許痛、頗痛，還是劇痛嗎？其實喉嚨痛嚴重起來並不是小事，今天想跟大家分享一宗個案，是我以前在醫院裏「on call」時所處理過的一個病例。

患者張先生是一位50歲左右的男士，平日身體健康，並沒有任何長期病患或需要服藥，有一天發覺喉嚨有些許痛，乍以為是一般感冒，喝了兩杯開水便上床休息。不過，第二天一早醒來，他發現喉嚨痛楚比昨天更甚，更開始發高燒，於是決定到樓下診所看醫生，但醫生也只診斷為上呼吸道感染並處方相關藥物。

喉嚨痛很多時只被當作是一般傷風的症收，但如果情況遲遲沒改善且持續惡化，就可能是更嚴重的問題。（aminmoshrefi/unsplash）

喉嚨痛的同時，出現以下情況要求醫（按圖）：

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雖然張先生按照醫生指示服藥，但痛楚並沒有任何改善，情況更是愈來愈差，他開始連說話也覺得困難。直至同日黃昏，張先生的家人也覺得他的臉色「很不妥當」， 帶他到醫院的急症室求診。

喉嚨痛至無法吞嚥、呼吸

急症室醫生察覺到張先生情況的嚴重性，並找來耳鼻喉科醫生一起會診。當我到達急症室時，張先生已經滿頭大汗，呼吸顯得十分困難，喉嚨的劇痛甚至連口水也無法嚥下，只能從嘴邊流出。

我馬上發現：不好，是Epiglottitis（會厭發炎）！

「張先生，你現在情況非常危急！你的喉嚨發炎和腫脹使你呼吸困難。我會建議你立刻做手術，否則會有生命危險！」我告訴張先生。

了解更多關於會厭炎（按圖）：

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什麼是會厭？

喉嚨與氣管的關係，就像鄰居一樣，它們共享着同一個大門，即我們的口腔，而會厭是一個位於氣管頂部的器官，由軟骨和軟組織組成。

一般而言，進食和呼吸並不能同時進行，否則食物可能會跌進氣管內，令人嗆到，甚至導致肺炎（所以老人家話「食嘢唔好講嘢」是有根有據的！），而會厭就是負責在我們進食時把氣管入口關上。

難診斷卻可在數十分鐘致命

會厭發炎常見是由病毒或細菌感染引起，可以引起很嚴重的後果。因為當會厭受到感染，會開始腫脹起來，到達一定程度時，它甚至可以完全把氣管堵塞，引致窒息死亡。病情更可於短時間內惡化，快則數十分鐘便可致命！

然而，要診斷會厭炎並不容易，尤其在發病的初期，可能只會有些許的疼痛和喉嚨異物感，與一般傷風感冒喉嚨痛相似，可能會誤導病人和醫生。直至病情急轉直下，才知道事情並不簡單。

嚴重情況須插喉或手術保命

因此，在處理會厭炎時，醫生首先必須盡快採取方法保護病人的氣管，確保它通暢以防止窒息，常見做法有兩種：

1. 插喉（即把塑膠管導入氣管） 2. 以手術直接在氣管開洞（氣管造口術）

假若情況許可，通常會先考慮較低風險的插喉。但上述張先生的個案，情況非常危急，會厭已腫脹到極度危險的地步。我決定替他立刻施手術，用手術刀直接往頸上開孔，再把氣喉放進氣管內，然後把氣喉接駁上呼吸機，使氧氣直達肺部。

緊急手術完成後，張先生的性命算是保住。經過長達一星期的藥物治療和醫護人員悉心的照顧，他最終能夠痊癒出院，且能正常地呼吸和說話，回到日常生活，而頸上的一道疤痕，成為了他這次腳踏鬼門關的一個烙印。

這宗案例告訴大家，喉嚨痛的確可大可小，千萬別掉以輕心！

耳鼻喉科專科醫生何的煒（撰稿人授權提供）

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