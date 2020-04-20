【胃痛】幽門螺旋菌屬第一類治癌物？8大感染症狀胃痛可大可小

幽門螺旋菌，你可能對它有點陌生，但據2017年香港中文大學醫學院的一項研究顯示，全球有44億人感染幽門螺旋菌，包括香港在內，亞洲地區有過半人口感染。腸胃及肝臟科醫生張世華更指，細菌可潛伏在你體內一生。假若你經常無故胃痛、消化不良或大便呈黑色等，你可能已染上了幽門螺旋菌，如不及早醫治，更會導致胃炎、胃潰瘍，甚至胃癌！究竟我們可以怎樣預防？

全球有44億人感染幽門螺旋菌，包括香港在內，亞洲地區有超過一半人口感染。（資料圖片）

幽門螺旋菌是什麼？

幽門螺旋菌是一種能在胃部及十二指腸內生存的細菌。這種細菌生存在胃酸相對較低的胃黏液或寄生在黏液細胞，繼而將胃中的尿素分解成氨，以降低胃酸的酸度並引起胃炎。值得注意的是，免疫細胞難以將幽門螺旋桿菌清除。而國際癌症研究機構亦將這重細菌定為第一類致癌物，可引致胃癌。跟二手煙、山埃同屬第一類。腸胃及肝臟科醫生張世華指，細菌可潛伏在人體內一生。不同人對幽門螺旋菌的反應也有所不同，部分感染者更不會影響健康，到去世時也不知感染了幽門螺旋桿菌。

幽門螺旋菌的感染途徑

幽門螺旋菌經糞口傳染，即是經接觸帶菌者的嘔吐物或糞便而感染。 例如帶菌者嘔吐時，嘔出的胃液帶幽門螺旋桿菌，協助清理者接觸到嘔吐物，再不慎於摸嘴巴、進食時將細菌從口腔帶入體內。

張醫生指暫時無實證證明，與帶菌者共用筷子、共飲或接吻會傳染幽門螺旋桿菌。

腸胃及肝臟科張世華醫生 (受訪者授權提供)

吃魚生、生肉會增感染風險？

不會。無證據顯示進食生肉會感染幽門螺旋桿菌，因生肉本身不帶幽門螺旋桿菌。當然，進食處理不佳的魚生可引致其他腸道感染，但針對幽門螺旋桿菌而言，進食魚生不會增加風險。

吃魚生不會增幽門螺旋菌的感染風險。（Instagram @apple_ho）

哪類人士高危？

1.兒童

絕大多數感染者在兒時已感染幽門螺旋菌，原因可能是父母或兄弟姐妹中有帶菌者傳染所致。例如媽媽是幽門螺旋桿菌帶菌者，她處理過自己的嘔吐物後再照顧子女，因而子女會受感染。病菌通常一直潛伏體內，直至成年時才病發。

相對之下成人較少感染，張醫生指不排除與成人免疫系統增強有關。

2.衛生習慣不良者

尤其是不常洗手及如廁習慣不衛生者。如上所述，幽門螺旋桿菌經糞口傳播，故不常洗手的人士更容易在接觸到幽門螺旋桿菌後，因進食或接觸口腔時把病菌帶進身體。至於如廁時不衛生者，例如未經消毒便坐在公廁廁板上如廁，則較容易接觸到帶菌者的排洩物而受感染。

感染幽門螺旋桿菌症狀（按圖看清 !）

+ 5 + 4 + 3

感染後輕微者會引致胃炎，會出現消化不良、飽滯感、胸口灼熱感、胃痛等症狀。嚴重者會導致胃潰瘍或十二指腸潰瘍，兩者症狀一樣，包括嘔吐帶血及大便呈黑色。最嚴重可導致胃癌，除了會出現上述疾病的症狀外，還會出現貧血及嚴重的體重減輕的症狀。

感染後的併發症

感染後的併發症因人而異。部分人不會出現任何併發症。情況輕微者，胃穿孔，嚴重者可導致胃潰瘍或十二指腸潰瘍出血，或兩種情況皆有出現。最嚴重的併發症是胃癌。

預防感染幽門螺旋菌的方法：

+ 3 + 2

治療方法

藥物治療方面，張醫生指通常用三合一療法，即使用胃藥 （質子幫浦抑制劑）以降低胃酸濃度，並配合兩種抗生素治療。使用抗生素治療的副作用是反胃、肚瀉、肚痛和食欲不振。

療程長達兩星期，重複兩至三次，多數情況下可根治。如三次療程後未可根治，則需改用四合一療程。與三合一療法不同之處是加入了鉍劑（Bismuth） 。

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