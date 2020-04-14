【咳嗽】乾咳因敏感、濕咳受感染？持續4周有肺癆肺癌風險

新冠肺炎全球個案已破百萬宗，疫情可怕之處在於新冠肺炎患者中不少只有輕微症狀，以致一聲乾咳已令人憂慮！不過，乾咳除了是新冠肺炎常見症狀之一，也可能在許多情況下發生。究竟乾咳有什麼特徵？常見有什麼原因引起？

新冠肺炎在全球各國爆發，病毒傳染性高之餘，部分患者在感染後，病徵相當不明顯，難以察覺染病，意味隱形病人分分鐘潛伏在左右。其中，乾咳就是新冠肺炎常見的症狀中較難察覺的一個，一般不會被視為大問題，但在疫情肆虐的當下就絕不容忽略！

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乾咳（dry cough）其實是咳嗽中的其中一大類別，主要對應濕咳（wet cough）。耳鼻喉科專科醫生何的煒就指，如果要很概括地分別兩者，可以說乾咳就是沒有痰的咳，而濕咳則是帶痰的咳；但從醫生的診斷角度上，其實乾咳和濕咳在聲音、感覺上都有不一樣。

了解如何分辨乾咳和濕咳（按圖）：

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乾咳（無痰）

從咳聲就可知道是乾咳？何醫生表示，乾咳發出的聲音會比較一致，「你咳十次，這十個咳的聲音都會一樣」。他又指，乾咳往往會帶有一種喉嚨痕癢的感覺，令人無法忍耐，不得不馬上咳出來，但很多時咳完，喉嚨的不適都仍然會持續。

常見情況：敏感、哮喘

較常導致乾咳的情況包括喉嚨敏感、氣管敏感、哮喘等非感染性質疾病，何醫生解釋：「以氣管敏感為例，因為有組織胺（Histamine）等發炎粒子，會傾向刺激氣管，引起痕癢感，要透過乾咳去紓緩。」

此外，就算沒有氣管或喉嚨問題，何醫生指一般人在吸入污染物或刺激物、嗆到時，都會因為刺激到喉嚨，而令身體因為想把外物咳出來，產生咳嗽反射。

濕咳（有痰）

與乾咳不一樣，何醫生指濕咳的聲音通常不會完全一樣，普遍情況是當咳到最後，喉嚨裡的痰已被清掉，就會沒了最初的卡痰聲。

此外，濕咳的不適一般也較能忍受，「好多時都發現可以忍到找到紙巾、廁所先咳。」而且清了痰後，會有紓緩了、治癒了的感覺。

常見情況：感染類情況

何醫生表示，細菌或病毒感染類情況常見會刺激到氣管中負責製造痰的杯狀細胞（goblet cells），令痰分泌變多，所以一般感冒、支氣管炎都會以濕咳為多；另外鼻竇炎、鼻涕倒流也可能會導致鼻涕跌落喉嚨和氣管，繼而形成痰，並引起濕咳。

細菌或病毒感染很多時會令痰分泌變多，所以一般感冒常見以濕咳為多。（Rex Pickar/unsplash）

不過，何醫生強調以上所說的只是常見情況，「並不是絕對，不可以說乾咳就不是感染，新冠肺炎就有好多患者會乾咳」。他又指，乾咳和濕咳更可同時發生，而就算同一種病，都可既引起乾咳，又引起濕咳，「有些感冒個案就是剛發病時是乾咳，過了幾日就開始起痰」。

不能靠咳嗽「乾」、「濕」斷症

因此，何醫生指以咳嗽是「乾」或「濕」作為斷症的準則是天方夜譚，尤其以新冠肺炎導致的咳嗽為例，實際上與一般傷風、感冒的咳很相似，一定要觀察有沒有發燒、氣喘、肚瀉等其他症狀。

了解更多新冠肺炎的常見症狀（按圖）：

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撇除疫情因素，無論是乾咳抑或濕咳，如果持續四周甚至以上，又排除本身有吸煙或其他慢性病（如支氣管擴張可致長期濕咳），就應求醫接受檢查，「一般傷風感冒預計一星期內要就應康復七至八成，如咳嗽持續就要考慮可能是肺炎、肺癌、肺癆等其他原因，而這些情況都較多表現為乾咳」。

耳鼻喉科專科醫生何的煒 （受訪者授權提供）

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