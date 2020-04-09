【新冠肺炎】洗手防疫唔抹乾都冇效！12個常犯的錯你做過幾多？

新冠肺炎疫情持續蔓延，新型冠狀病毒透過飛沫或接觸傳染，戴口罩和洗手已是每天必做的事。洗手看起來十分簡單，但潔手的錯誤仍每天上演，不妨看看你有否犯上這12個錯誤潔手方法。

網站The Healthy引述美國紐約大學紐約大學朗格尼醫學中心臨床副教授Roshini Raj及一些國外研究，列出數個錯誤的洗手方法。

洗手是防疫重要的一環。（Unsplash/Matthew Tkocz）

了解12個不能犯的潔手錯誤：（按圖）

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1. 洗手時間不夠長

美國密西根州立大學在《環境健康雜誌》發表的一項研究，研究的樣本人數有3,749人，當中有95％的人洗手時間不足以有效殺死病菌，他們的平均洗手時間只有大約六秒鐘。研究更發現，有15％的男性和7％的女性如廁後沒有洗手。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的建議，正確的洗手時間應為20秒，並配合肥皂和水潔手。

2. 洗手時忽略縫隙和鬼崇位

如果洗手只在手掌沖洗肥皂便洗畢，雙手仍會充滿病菌和細菌。Roshini Raj指，病菌和細菌喜歡藏在指甲下面和手指之間的縫隙，因此每次洗手都應擦洗這些位置，並大力擦拭以形成泡沫，摩擦雙手是消除皮膚上的灰塵、油脂和微生物的關鍵動作。

洗手不能忽略手掌，連手背、手指縫及指甲，看正確洗手的步驟：（按圖）

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3. 用熱水洗手

Roshini Raj指暖水甚至冷水洗手均可有效洗手，且乾燥程度低，對皮膚更好。她指出，儘管已經證明熱力可殺死病菌，但需使用溫度達攝氏100度的熱水才能看到病原體減少。

4. 使用公共廁所的洗手液容器

2011年《應用與環境微生物學》雜誌上的研究發現，在一所小學洗手間中，使用洗手液容器令雙手上的細菌增加26倍，安全起見大家可隨身攜帶旅行裝的洗手液。

5. 洗手前沖洗硬肥皂

CDC指研究顯示，致病性生物可能在使用過程中和使用後隱藏在肥皂上。這種細菌在使用過程中不太可能從肥皂中轉移到您的手上，但是安全起見，可採取額外的步驟來完全確保這些細菌不會轉移到雙手。

哥倫比亞大學流行病學護理學教授Elaine L. Larson博士指，細菌和病毒等病原體可以在濕的硬肥皂上存活數小時。她建議：

- 避免將硬肥皂裝在盛滿濕氣的容器中

- 使用前用流水沖洗硬肥皂，細菌通常會被沖洗掉

6. 如廁後才洗手

其實不只如廁後需要洗手，每當觸摸公共物件如門柄，ATM或地鐵扶手，都有可依附上病菌。

美國疾病管制與預防中心列出以下重點洗手時機（按圖）：

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7. 沒有徹底乾手

即使正確洗手，但若沒有乾手的話也是徒勞無功。Roshini Raj表示，病菌喜歡在濕度高的環境繁殖，若沒有弄乾雙手的話，當接觸其他物件時很容易被病菌依附。

該用紙巾還是吹風機乾手？

選用紙巾較好，台灣媒體地球圖輯隊引述有研究指出，乾手機因為馬力太強，在乾手之餘容易將病菌擴散到整個空間，馬力最強的乾手機更可以讓病菌擴散到1.5公尺之外，因此洗完手後，用即棄紙巾擦乾最好。而且1970年代的洗手研究的結論顯示，紙巾不會使皮膚乾燥。

如果沒有紙巾，只可使用吹風機的話，必需吹乾雙手。假若不小心觸碰吹風機的話，應立即洗手。

8. 洗手後立即觸摸其他物件

公共衛生和安全組織美國全國衛生基金會（NSF）報告說，他們的科學家在洗碗海綿和衣服、廚房水槽、切菜板發現大腸桿菌和沙門氏菌。超過75％大腸桿菌和沙門氏菌在洗碗海綿或抹布、45％在廚房水槽、32％在廚房工作檯面和18％在切菜板。

浴室也佈滿病菌和細菌，報告顯示9％的水龍頭和27％的牙刷架上也有細菌痕跡。由於潮濕環境是細菌和病菌滋生的場所，因此最好在公廁時，用紙巾開關水龍頭或打開門。

新冠病毒在不同物料的存活時間一覽（按圖）：

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9. 認為抗菌肥皂比普通肥皂更好

抗菌肥皂未必比普通肥皂好，仍需注意當中的成份。

抗菌肥皂的主要有效成分是三氯生（Triclosan），根據美國食品藥品監督管理局（FDA），規定帶有三氯生成分抗菌洗滌產品（包括液體，泡沫，凝膠狀的手肥皂，條皂和沐浴露）將不能再在市場上銷售，因製造商尚未證明長時間使用這些成分的有效性或安全性，而一些研究更表明三氯生可能會增加抗生素耐藥性。

本港市面上有不少日本產品，均標注的「抗菌」、「殺菌」、「除菌」，到底它們有什麼分別？（按圖）

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10. 認為聲稱「天然」殺菌成分的潔手產品比較安全

註冊藥劑師黃俊豪曾接受本報訪問表示，現時未有大量醫學證明茶樹油、百里香等的殺菌能力。

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11. 使用酒精搓手液代替洗手

根據CDC的說法，酒精搓手液可以有效去除和滅活許多類型的微生物，成分最好選擇含最少60%酒精，但強調它始終有局限，無法消滅所有細菌，所以洗手較佳。

許多人錯誤地使用酒精搓手液，擠的份量太少、沒有晾乾便擦掉雙手的酒精搓手液，都是錯誤的用法。

本港衛生防護列中心出正確使用搓手液的提要和動作：（按圖）

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酒精搓手液濃度點揀？

就新冠狀病毒，中國國家衛生健康委員會、中醫藥管理局曾發布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》指，75％的乙醇（酒精）可以消滅新型冠狀病毒（武漢肺炎病毒）。

注意：世界衛生組織指，濃度60%至80%的酒精溶液最有效殺菌，太濃則適得其反

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12. 濕沐沐的雙手用酒精搓手液

陳筠華醫生在本報撰文提到，搓手液應用在乾的手上，濕的話會影響消毒效果。

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（資料來源：The Healthy、衛生防護列中心）

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