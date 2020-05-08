【大腸癌】大便出血痔瘡或大腸癌？你懂大腸癌與痔瘡3大分別嗎？

大便出血時，不少人只會聯想到自己生痔瘡，但也可能是大腸癌發出的警號！大腸癌，是香港最多人患上的癌症，痔瘡，是最常見的都市病，但大腸癌與痔瘡皆有便血的現象，容易讓人混淆，甚至因而掉以輕心，令大腸癌患者延誤就醫。其實，有個簡單直接的方法便可初步分辨兩者！除了便血之外，大腸癌與痔瘡還有什麼相似的地方或關係？

血便分分鐘是大腸響起警號。（資料圖片）

甚麼是痔瘡？

痔瘡是由肛門的結締組織和細小血管形成，它可分為外痔及內痔。通常痔瘡變大或發炎時才會引發徵狀。若問題持續，容易導致貧血、加重便秘及食慾下降。

痔瘡的症狀 (按圖看清)

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外痔的症狀：包括肛門出血、肛門感到疼痛

內痔的症狀：包括大便帶血、肛門痕癢

當痔瘡受到絞窄時，肛門感到疼痛；外痔和下垂的痔瘡，可導致肛門口出現腫塊；直腸亦可能疼痛及痕癢。

甚麼是大腸癌？

大腸由結腸、直腸和肛門組合而成，大腸癌即結腸或直腸部分的癌症。癌症是由於身體細胞生長失去控制，異常生長並形成惡性腫瘤。

不同因素影響下，部分大腸壁細胞異常增生，形成大腸瘜肉。大多數大腸癌由一粒小小的瘜肉開始。瘜肉通常為良性，但有些會演變為癌症。由瘜肉演變為癌症可歷時10年或以上。

大腸癌症狀 (按圖看清)

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大腸癌的症狀，包括體重下降和疲倦；大便習慣有所改變，例如持續超過兩星期腹瀉或便秘；大便帶血或帶有大量黏液；直腸及肛門瘙癢；大便後仍有便意；腹部不適，例如持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛；肛門口有腫塊。

分辨痔瘡與大腸癌的方法(按圖看清！)

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1.觀察大便出血情況

痔瘡：多數大便排出後才滴下血液，不會與糞便混合。

大腸癌：血液多數與大便混和。在大腸癌的晚期，患者會改變排便習慣，由原本一日一次，轉為一日十幾次或好幾天才一次，大便中更帶有黏液。

2. 觀察出血顏色

因不同部位出血，血液的顏色有所分別。下列因各個部位出血的血液顏色。

痔瘡：鮮紅色

直腸：鮮紅色

結腸：鮮紅色

小腸：深紅色、柏油黑

胃部：柏油黑

3. 肛門指檢

多數的痔瘡和腸癌都是發生在手指可以觸及的部位，因此肛門指檢是一種有效的檢測方法。建議請經驗豐富的腸胃肝臟科醫生做肛門指檢。

痔瘡：手指觸摸到一些凸起的小粒

大腸癌：觸摸到菜花狀的硬塊，或中央凹陷、邊緣隆起的潰瘍，就大有可能是大腸癌了。另外，檢查後，指套上沾有膿液、血液的，也有很大機會是大腸癌。

4. 患者年齡的區別

痔瘡：任何年齡

大腸癌：中老年人，主要為40-60歲的人群

共同的症狀：大便帶血、直腸和肛門瘙癢、肛門口有腫塊

痔瘡的成因 (按圖看清!)

不健康的飲食習慣，例如長期缺乏吸收生果和蔬菜的纖維，這會導致長期便秘及長期用力排便，形成痔瘡。同時，長時間坐著、年長也是痔瘡的成因。以上原因導致肛門附近的血液循環受阻或令附近的組織變弱，引起血管腫脹及組織突出。

另外，年老也可以是患上痔瘡的成因，由於支撐血管的結締組織變得鬆散，導致靜脈的血管叢異常。而某些發炎性腸病也可導致痔瘡。

大腸癌的成因 (按圖看清!)

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大腸癌的成因有肥胖，因為肥胖者體內易生腺瘤，增加罹患大腸癌的風險。另外，吸煙也是成因，煙對全身器官都會造成傷害，吸煙者罹患大腸癌的平均年齡比一般人提早兩年。而飲酒也是一個成因，每日飲超過一樽啤酒，男性患大腸癌的風險比不飲酒的人高1.4倍，女性高1.6倍。

遺傳是另一個成因，直系親屬中有人罹患大腸，比起沒有這樣家族史的人高出2-4倍的患病率。患有潰瘍性大腸炎或是克隆氏症也可以是成因。患病時間越長，越易使腸黏膜發育不完全並衍生癌症，其風險比一般人大數倍。

共同的成因：某些發炎性腸病

預防痔瘡的方法 (按圖看清!)

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1.攝取高纖維食物：一般人 1 天建議攝取 20 到 35 克纖維素。一般蔬菜、香蕉或雜糧麵包均含有豐富纖維素。

2.攝取足夠的水份：一天攝取 1.5 至 2 公升的水，有助軟化大便

3. 排便後的清潔：不用粗糙的衛生紙擦拭，可用水來清理排便後的肛門。

4. 更換姿勢：需要長時間久站時，可交換重心腳。長時間久坐時，可站立或步行一會作為短暫休息。

5. 避免進食煎炸食物：油炸食物可使便秘惡化，故少吃為妙。

6. 定期運動：多活動研睫刺激腸道蠕動，促進排便。

7.不要忍便：工作時，很多人會刻意忍受便意，這很容易讓糞便滯留腸道，難以排解。

預防大腸癌的方法 (按圖看清!)

1.維持體重：男性腰圍應低於90公分，女性應低於80公分，

2.健康飲食：多飲水，少吃高熱量、煎炸食物，避免煙酒

3.養成良好排便習慣: 儘量每天及在同一時間排便，如廁後也檢查糞便顏色與形狀是否正常。

4.定期檢查: 大腸癌形成的時間長，定期檢查大腸內有沒有瘜，並在瘜肉演變成腫瘤前切除便能預防形成腸癌。

50歲以上人士，建議每10年做一次大腸鏡檢查，每5年接受一次乙狀結腸鏡檢查，以及每年做大便隱血測試 。

共同的預防方法：健康飲食、良好排便習慣

痔瘡高危人士？ (按圖看清!)

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1.懷孕婦女（腹部的壓力增加，影響肛門直腸靜脈叢回流）

2.常便秘或腹瀉的族群（肛門的局部壓力增加）

3.肥胖一族（腹部的壓力增加）

4.纖維食物攝取不足（容易便秘導致腹部的壓力增加）

5.長時間久站久坐的職業，如設計師、司機、廚師、理髮師等（肛門直腸靜脈血液難以回流）

6.門靜脈高壓患者（腹部靜脈系統高壓，影響肛門直腸靜脈回流）

7.年老銀髮族（結締組織鬆散、活動力下降，影響肛門直腸靜脈回流）

大腸癌高危人士？ (按圖看清!)

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50-60歲人士

排便習慣不規律的人士

肥胖人士

飲食習慣不健康者

經常抽煙、飲酒的人士

有大腸癌家族病史的人士

共同的高危人士：肥胖人士、飲食習慣不健康者、排便習慣不規律的人士

大腸癌的治療方法 (按圖看清!)

大腸癌會通過一種或混合幾種方法治療，包括：外科手術、化學治療或放射治療。

1.外科手術：以手術方式切除腫瘤，過程包括切除病變的腸道，並清除附近淋巴結，再將腸子駁回。倘若腫瘤面積很大，則進行根除式手術，切除腫瘤及其所在的腸道上下端。

2.化學療法：利用抗癌藥物去破壞癌細胞生長，雖然同時會破壞正常細胞，但大腸癌的化療對身體的影響較輕微。

3. 標靶療法：以特製的藥物來破壞癌細胞生長而不影響其他正常的細胞。

4. 放射治療：利用高能量射線消滅癌細胞。這種治療較適合治療直腸癌，因為直腸比結腸較為固定、少活動，而結腸癌則較少使用放射線治療。

痔瘡的治療方法 (按圖看清!)

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輕微症狀的痔瘡，可以透過溫水坐浴和以痔瘡藥物的方式來緩解，因此並非每一位痔瘡患者都必須接受手術治療。痔瘡患者如遇下列的情況，才應考慮接受手術：

-有 6 到 8 星期使用藥物無法緩解痔瘡 -肛門劇烈的疼痛及無法緩解的搔癢 -過份腫大的外痔及血栓痔 -內外痔同時出現 -痔瘡組織下垂到肛門口外，無法用手指回推 -出現 1 個以上、可用手從肛門口回推的內痔

結紮：為最常見治療內痔出血的方式。這種方式的好處是快速方便、可在門診進行及少有嚴重的併發症 。

硬化治療：可治療內痔，注射含有酚的植物性油以達到治療的效果。雖然有高達 9 成的治癒率，但比起橡皮圈結紮，痔瘡復發的機會較高。

冷凍治療：將液氮下降溫度 ，導致痔組織損傷、壞死、脫落，從而治療痔瘡

傳統切除手術：針對沒辦法緩解且過大的外痔及內痔。痔瘡復發機會比環狀切除術還低 ，但手術後易有併發症及疼痛程度高。

資料來源：衛生防護中心,衛生署,healthline

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