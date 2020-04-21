【暗瘡】含膿白頭不同暗瘡類型要識分！治療法各異勤洗面或會惡化

暗瘡、粉刺及黑頭，都令不少人大感困擾及自信心低落。尤其在新冠肺炎疫情下，戴口罩加上天氣回暖，更令人焗出暗瘡。陳立明醫生撰文剖析形成暗瘡的成因、種類及治療方法。大家不妨學會當中的日常護理須知，撃退可惡的暗瘡！ 撰文：陳立明醫生

暗瘡對很多人造成煩惱，它不只引起短暫的發炎現象，亦會引發後遺症，例如：黑印、紅印、凹凸洞等。如果處理不善，甚至造成永久疤痕，對皮膚造成極大影響，絶對不容忽視。

相信每個人也有生暗瘡的經歷。（septiansimon／unsplash）

任何年齡人士亦可長暗瘡

暗瘡，亦稱「青春痘」，相信絶大多數人都曾長暗瘡。「青春痘」名字的由來，是因暗瘡一般都在青春期較為嚴重，即12到20歲間。其實暗瘡亦會出現在初生嬰兒、中年或甚至年齡較大的人士，所以青春痘這個名字其實有些誤導成分。

初生嬰兒也有暗瘡？對！受母親荷爾蒙的影響，初生嬰兒在出生1至2個星期後，可能會生暗瘡。由於懷孕期間，母親的荷爾蒙經胎盤傳到嬰兒身上，令嬰兒荷爾蒙失衡而出現暗瘡。這類皮膚問題與嬰兒進食的食品並無關係，大多數情況亦不需要醫治的。那麼什麼成因與成年人長暗瘡有關？

生暗瘡因熱氣?

暗瘡在很多人心目中是因為清潔不足而引起，又或是食了「熱氣」的食物 。但從醫學上分析，暗瘡其實與4種因素有關，而且頻密洗面是不能改善暗瘡的。

生暗瘡的4個因素

按圖了解為什麼會生暗瘡：

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1. 皮脂線分泌旺盛（excessive sebum production）

原因一：遺傳

有些人因遺傳而得到較活躍的油脂腺，所以毛孔較容易被油分堵塞，進而引致粉刺（沒有產生發炎反應的黑頭、白頭），甚至暗瘡（炎性粉刺）等問題。

原因二：藥物

有一些藥物會誘發暗瘡出現，例如使用口服/外用類固醇，這些藥物刺激油脂腺，並使油脂分泌異常旺盛，增加暗瘡出現機會。

原因三：雄激素

雄激素主要是男性體內的荷爾蒙，但女性體內亦同樣會產生雄激素。雄激素能刺激皮脂腺，當體內的雄激素過份活躍，可引致皮脂腺產生過多油分。

故此，由於荷爾蒙水平改變，如經期前後亦有機會令油脂腺活躍起來，令毛囊堵塞，增加暗瘡機會。很多時候，暗瘡患者體內的雄激素雖屬正常水平，但其皮脂腺可能對雄激素過敏，因而產生過多油分，同樣會引致暗瘡。

2. 毛囊口角化異常（follicular hyperkeratosis）

這是由於毛囊口角質細胞異常角化造成，當不正常的角質皮膚阻塞毛囊出口，會造成阻塞，令油脂分泌無法排出，加速暗瘡形成。

3. 痤瘡丙酸桿菌（Propionibacterium acnes）過度增生

痤瘡丙酸桿菌是一種革蘭染色陽性（Gram positive）的厭氧短桿菌（anaerobic rod），屬於細胞內寄生（intracellular），屬皮膚的正常菌群，一般寄居在皮膚的毛囊及皮脂腺中。

痤瘡丙酸桿菌喜愛含有較多脂肪酸等成分的環境，這有利它們繁殖。當毛囊口出現角栓（角質、皮膚分泌的脂質和灰塵氧化物構成），它們便會瘋狂生長，分解飽和脂肪酸，產生大量的游離脂肪酸，這些脂肪酸通過毛孔滲入皮膚，皮膚由此產生反應，導致粉刺、紅腫等。毛囊中的細菌亦產生有害的化合物及分泌酵素，刺激附近的組纖發炎，形成紅腫 。

4. 發炎（inflammation）

當痤瘡丙酸桿菌、其他細菌和人體的免疫細胞發生變化時，便會引起發炎，形成膿包。

暗瘡問題時好時壞，原因可以是荷爾蒙變化、天氣轉變、壓力過大、睡眠不足、飲食失調、甚至轉換化妝品等等。這些因素令皮膚出現變化，加劇暗瘡問題。我們要找出原因，對症下藥，才可控制病情。

不同種類暗瘡 治療方法各異

治療暗瘡，應根據暗瘡種類和嚴重程度而決定治療方案的。暗瘡可分為2種，分別是未發炎和發炎性的暗瘡，不是很多人以為發炎凸起的或含膿的才算是暗瘡。

了解不同類型的暗瘡及治療方法：（按圖）

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未發炎暗瘡

粉刺：粉刺是毛囊出口被過多角質層堆積引起

白頭：白頭的形成是因為皮脂出口被完全阻塞，老和舊的角質及皮脂堆積，於是形成白色突起的粒粒

黑頭：黑頭則是由於皮脂腺開口沒有被完全阻塞，氧化的皮脂是黑色的，於是看上來便是黑色。

如果白頭及黑頭數量太多，確實影響外觀，特別在鼻頭上，好像士多啤梨一樣。

發炎性的暗瘡

發炎性的暗瘡可以是丘疹（papules）、膿包（pustules）、結節（nodules）和囊腫（cystic）。它們的分別是深度和大小，愈深和愈大便代表破壞性愈強，所造成的後遺症（如黑印、紅印、凹凸洞）亦愈多。

若治療暗瘡的方法得不到應有成效，就要考慮其他可能性了。舉例來說，如果女士有相對嚴重暗瘡和經期失調的情況，或出現男性荷爾蒙過多，便應接受血液測試，以上情況可能是嚴重疾病的先兆，因女士有過多男性荷爾蒙為多囊性卵巢綜合症或庫興氏症候群(Cushing’s Syndrome)的症狀。

暗瘡有程度之分？

筆者發現大多數人若有暗瘡問題，都會自行購買暗瘡用品，或使用一些坊間流傳的偏方，很少直接找醫生處理，這樣往往令暗瘡在臉上留下難以處理的印記！

處理暗瘡的方法當然是針對暗瘡形成的因素吧！ 雖然生暗瘡有4大因素，但每一種治療方法都會針對一種甚至多於一種的因素。現時治療方法五花八門，叫人眼花撩亂，我們應先判斷暗瘡嚴重程度，才可以有效對付暗瘡。

輕微程度

即是有黑頭、白頭，此時可考慮用含 AHA（果酸）、 BHA（水楊酸） 或 RETINOL護膚品來減少油脂的產生，收縮毛孔及清除黑、白頭

中等至嚴重程度

即有丘疹或膿包，便可能需要搽藥物，醫生一般會採用較強藥性的暗瘡膏或暗瘡水，例如局部使用抗生素，維他命Ａ衍生物（tretinoin、azelaic acid、differin），過氧化苯（benzoyl peroxide）等等。

如外塗藥物控制不到，就可能需要口服藥物。口服藥物主要有3種：

1. 抗生素，包括四環素

2. 可以抑制男性荷爾蒙的藥物，但這種藥物只適合女性服用，但孕婦不宜，因為它會影響胎兒的正常發育

3. 異維Ａ酸（isotretinoin），可以收乾油脂分泌，減少發炎，對暗瘡非常有效。異維Ａ酸的副作用甚大，有機會影響胎兒發育，所以準備懷孕或孕婦也不能服用，而且亦要定期驗血，確保肝臟指數、血脂和血細胞指數正常 ，所以嚴重程度的暗瘡問題才建議服用。

大家應在日常生活上加倍小心，以預防或阻止病情惡化。（christinhumephoto／unsplash）

除了藥物，有幾類的治療對暗瘡亦十分有效，其中包括：

1. 化學煥膚：有幾種化學煥膚成分對暗瘡尤其有效，可以抑制油脂分泌，去除阻塞的角質層，令暗瘡減少形成。例如Jessner’s Peel中含有水楊酸（salicyclic acid）及間苯二酚(resorcinol)便有消炎和減少油脂分泌的效果，對暗瘡甚有功效。

2. 鑽石磨皮（microdermabrasion）：這是一種物理性煥膚，可以去除表面積聚的老角質層，減少毛孔阻塞。

3. 藍光照射：把420nm波長的藍光照射在患處，可以刺激皮膚產生高濃度內紫質。高濃度內紫質可以摧毀痤瘡丙酸桿菌，達到消炎效果。

日常護理相當重要

處理暗瘡問題，最好要有醫生診治，定出一個長期的治療方案，達到治療和控制暗瘡的效果。除了透過藥物治療和醫學美容來處理暗瘡，日常生活的保養亦甚關鍵，始終治療與保養同等重要，否則清除完暗瘡後，日常保養不當足令暗瘡再度活躍。

在日常皮膚護理和生活習慣方面，有以下建議：（按圖）

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