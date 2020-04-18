【頭暈】耳水不平衡定耳石移位？6個小動作耳石復位唔再頭暈暈

耳水不平衡其中一個典型症狀就是突然頭暈，久久不能平復，但原來「耳石移位」也會出現類似症狀，患者同樣會突然感到天旋地轉，失平衡， 甚至作嘔。不過兩者最大的分別就是，前者暫時未有有效的治療方法， 只能用藥物舒緩；而後者則可以物理治療，令症狀消失。究竟什麼是耳石移位？耳石移位和耳水不平衡又有什麼分別呢？ 撰文：註冊物理治療師蔡永基

頭暈不一定是由耳水不平衡所造成，也有可能是因為耳石移位，而令患者出現相似的症狀。按圖了解耳石移位：

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什麼是耳石移位？

耳石移位的醫學專稱為良性陣發性位置性眩暈（Benign Paroxysmal Positional Vertigo，BPPV）。這是一種內耳造成的問題，患者每當改變頭部位置， 例如剛躺下， 在床上轉身， 會突然感到天旋地轉，失去平衡， 甚至會作嘔， 這情況會於一分鐘內自動消失。有時，有些患者因腰痛情況來求診，表示當他們彎腰解鞋帶，覺得天旋地轉，需要扶穩旁邊的東西，定一定神，才能回復正常。後來患者了解這是耳石移位的情況，經過手法復位，症狀就消失了。

部分常見頭暈成因（按圖了解）：

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BPPV，簡單來說是指內耳中的晶體（耳石），因不明原因（如頭部撞傷、自然退化等）鬆脫，由橢圓囊（Utricle）， 落入半規管（semi-circular canal）內。因此，當患者頭部突然轉向，或低頭時（例如躺下床，綁鞋帶等動作），耳石會在半規管內游走，並刺激裡面的神經末梢， 造成錯誤的位置感知訊息傳去腦部，引起頭暈、作嘔感覺，通常會維持一段短時間（少於1分鐘）才能平復。另一個患者難以發現的症狀，是眼球會在改變體位時，有顫動的情況。

耳石移位和耳水不平衡的分別

BBPV與美尼爾氏病（Meniere’s Disease， 俗稱耳水不平衡）有所不同， 後者通常除了暈眩， 還常有耳鳴， 聽力受損等情況， 而每次發作時症狀會維持一段較長時間（20分鐘至1小時）， 此症暫時未有一個有效的治療方法， 只能用藥物舒緩暈眩，焦慮等症狀。

耳石復位法

當確診BPPV（簡稱耳石移位），物理治療師會替患者進行名為「耳石復位法」（Epley Maneuver）， 利用急速改變體位的方法， 把鬆脫入半規管的耳石，重新放回原來位置 ，通常做一次就能減輕症狀，小部分患者回家需自行再做復位動作。

耳石復位法如下：

1）頭向右轉，然後後仰，快速躺下。 2）停留30秒，或至暈眩消失，此時感到暈或作嘔乃是正常反應。 3）頭向左轉，再停30秒，或至暈眩消失。 4）身體向左側躺，頭望向地下30秒，或至暈眩消失。 5）慢慢坐起身，頭保持向左。 6）回復向前望，完成動作。

耳石移位症狀可以完全控制或消失，不過有患者會在康復幾個月後復發，但只要重複復位手法，症狀是可以消失的。此外，耳石復位後，要避免頭部動作過大，例如過度抬頭或低頭，睡覺時，可將枕頭墊高一點，盡量避免躺向患側。

當治療過後，如症狀仍未能完全清除，可以自行嘗試做這個復位動作。但如果情況持續，或才剛剛開始有此症狀，應該先諮詢醫生，或物理治療師，排除其他病症， 判斷清楚是哪一邊出現耳石問題，才進行復位。

註冊物理治療師蔡永基（由撰文者提供）

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