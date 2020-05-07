【中風】台婦忍噴嚏致中風！一個小動作損耳鼻腦　點打噴嚏最好？

打噴嚏，雖然不是新冠肺炎的病徵，但口沫卻是傳播病菌的途徑，為免惹人討厭或來不及拿紙巾，不少人也會強忍噴嚏，或用手指捏鼻閉口打噴嚏，防止口沫飛濺。這個看似對身體無害的動作，原來對腦、耳、鼻、喉、頸部及尿道卻造成傷害。台灣便有一名婦人因強忍噴嚏後中風！腦神經外科醫生及耳鼻喉科醫生現為大家解構忍噴嚏這行為對健康的影響。

不少許會強忍噴嚏。（Brittany Colette/unsplash）

台灣東森綜合台醫學節目《醫師好辣》中，有醫生分享忍噴嚏的案例。一名高中男生約見網友時，為了保持得體的形象而強忍噴嚏，最後導致耳膜破裂出血。另外，一名陳姓的台灣女士亦因強忍噴嚏引致中風，該名女士當時以董事長夫人身分出席晚宴，自覺打噴嚏發出聲響不禮貌，所以用力捂鼻，令噴嚏的氣湧向腦門，引發腦中風，導致半身不遂。由此可見，別小看忍噴嚏一個簡單小動作，卻有可能引致嚴重後果。

為甚麼人會打噴嚏？（請按圖）

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腦神經外科醫生謝德新指，噴嚏是人體防禦機制，將鼻咽部具有刺激性物體排走。一般來說，鼻腔黏膜受到刺激時，大腦發出指令，先深吸一口氣，然後胸部肋間及橫膈膜肌肉猛烈收縮，產生巨大壓力，使鼻咽部內的物體經鼻腔噴出。

陳鍵明醫生 (受訪者授權提供)

忍噴嚏對耳、鼻、腦等均有影響（請按圖）

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1.腦部及脊骨神經

頸部突然大力向後過度伸直，氣壓轉變也會增加血管壓力，導致頸或椎動脈撕裂, 引發腦中風。

2.鼻子

由於忍住噴嚏，無法緩解的壓力會向內「返回」，導致咽部壓力升高，進而衝擊咽鼓管，甚至損傷鼓膜，引起鼻出血、鼻骨受損等。

3.耳朵

耳鼻喉科陳鍵明醫生指，忍噴嚏可導致聽力受損。首先，內耳有兩層薄薄的耳膜，用作分開中耳和右耳，一層稱為卵型窗，另一層稱為圓窗。它們均負責內耳的聽力。忍噴嚏時，氣壓將經耳咽管衝上中耳道，氣壓有機會使卵型窗及圓窗破損，導致聽力受損。

外淋巴廔管（Perilymph Fistula）即內耳裡面的耳水流到中耳的現象，當患者忍噴嚏時，造成的壓力也會導致外耳聽力神經受損甚至頭暈或中耳炎。而鼻炎或鼻竇炎患者的鼻中常有細菌，當他們忍噴嚏時，造成氣壓，鼻子中的黏液和細菌有機會經過耳咽管衝上中耳，導致化膿性中耳炎、鼻竇炎。一名高中男生約見網友時，便是為了保持得體的形象而強忍噴嚏，最後導致耳膜破裂出血。

建議打噴嚏方法（請按圖）

雖然忍噴嚏造成意外很罕見，但建議大家還是不要冒此風險。如常打噴嚏，不宜捏鼻閉口，用紙巾掩着噴出的飛沫即可。如果來不及拿紙巾，建議可用手臂掩蓋嘴巴，因為手臂比手掌範圍大且沒有罅隙，可阻擋更多飛沫飛散。同時，手臂較少機會接觸物品，較少機會傳播細菌。

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