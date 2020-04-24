【腎結石】小便灼熱常尿急8大症狀似尿道感染　嚴重可致腎衰竭！

腎臟主要負責排泄體內身陳代謝所產生的廢物，調節水分、電解質平衡及體內酸鹼度等，對健康十分重要。而腎結石為泌尿系統疾病之一，由於尿液中含過量的鹽或化學物質所引起。結石會影響尿流，並可能會導致嚴重併發症，包括尿道感染、腎臟受損，甚至腎衰竭等。那麼大家如何得知自己有否患腎結石呢？

腎臟病初期沒有明顯的症狀，所以不容易被發現。而腎結石由鈣、磷和草酸鹽等多種化學物質組成，較多見於痴肥的男性，以及糖尿病患者。小的結石或許不會造成任何症狀，不過《Health》報道指出當你出現以下症狀時，就可能已患有腎結石（按圖）：

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1）背痛、腹痛或側面痛（side pain）

腎結石痛，也被稱為腎絞痛，是指一般當結石進入窄的輸尿管，造成阻塞令腎臟壓力增加，而出現的痛楚。通常腎絞痛都出現得十分突然，當結石移動，出現痛楚的位置和強度都會有所改變。

痛楚一般類似波浪反覆出現，當輸尿管嘗試將結石推出，並收縮時，就會令痛楚惡化。每一次的痛楚可能會維持幾分鐘，消失後，又再次出現。大的結石造成的痛楚可比小結石更大，不過痛楚的強度不一定和結石的大小有關，小的結石移動或造成阻塞時，也可造成痛楚。

2）小便灼熱或出現痛楚

當結石到達輸尿管和膀胱的交界處時，排尿時就感到痛楚。你可能會感到刺痛或灼熱，有些人可能誤以為是泌尿道感染。有時出現結石時，也可能會同時出現泌尿道感染。

3）經常尿急

當你發現自己去廁所，相比平日變得頻繁或更急時，或是另一個警號。這可能表示腎結石移動到泌尿道更下的位置，因此你或發現自己需要頻頻上廁所。而尿急這個症狀，也和泌尿道感染症狀相似。

尿急記得不要忍尿！按圖了解忍尿的影響：

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4）血尿

血尿（Hematuria）也是腎結石患者的常見症狀之一。血尿的顏色可以是紅色、粉紅色或啡色，顯微鏡下血尿的紅血球細胞或太小，無法使用肉眼分辨，因此如你有類似情況，應諮詢醫生並進行檢查。

5）尿液混濁或帶有臭味

健康的尿液應該清徹，並不應帶有強烈的味道。尿液混濁或帶有臭味，可能是腎臟或是泌尿道其他地方受感染的症狀。2013年的研究發現，患有急性腎結石的患者中，大約8%有泌尿道感染。

尿液混濁是膿尿（pyuria）的症狀之一。尿液帶有臭味，可能是由引起泌尿道感染的細菌所造成，也有可能是由於尿液比平時更濃所造成。

6）尿量稀少

大的腎結石，有時會在輸尿管受阻塞，並可令尿液流動減慢，甚至暫停。如你出現阻塞的問題，每次排尿時，尿量或會變得十分少。而如果你發現排不出尿時，應馬上緊急求醫。

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7）噁心或嘔吐

噁心或嘔吐為腎結石患者常見的症狀之一。腎結石可觸發消化道的神經，引起胃部不適。加上，噁心或嘔吐也可能是身體對強烈痛楚所產生的反應。

8）發燒或發冷

腎臟受感染或泌尿道其他部分受感染，可能會出現發燒或發冷的症狀。這也可能是腎結石的嚴重併發症，亦可能是身體有其他更嚴重問題的徵兆。因此，如你出現任何發燒，並伴隨疼痛，應馬上求醫。

受感染造成的發燒，一般都為高燒，38˚C（100.4˚F）或以上，通常會伴隨發冷或發抖。

（資料來源：《Health》）

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