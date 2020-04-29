【腦退化檢測】常迷路忘記星期幾？分辨腦退化還是老化的10件事

腦退化，只讓人聯想到老人家無記性？腦退化其實並非長者的專利，英國有一名男子32歲便患上腦退化症！不過，腦退化與年邁機能老化有甚麼分別？美國認知障礙症協會（Alzheimer’s Association）便教大家看清10大腦退化症狀，別與老化混淆，因而錯過了治療黃金期！

很多人記憶力下降，又認不得路，以為自己只是年紀大機能退化，但其實也有可能患上腦退化症。(yulokchan/unsplash)

常常忘東忘西？容易迷路？不認得人？難以處理數字？很多上了年紀的人只要記憶力下降，第一時間只會聯想到自己開始變老，但原來他們可能患上腦退化。

腦退化症初期，若能及早確診及接受治療，便能延緩大腦退化，也可讓患者家人有足夠時間準備照顧患者的安排，避免病情惡化後，打亂日常生活，或因患者缺乏監護而到處溜走出現失踪的情況。

其實，年紀輕也有機會患上腦退化！ 雖然衛生署暫未列明本港年輕型腦退化症患者的數字，不過在鄰近的台灣，卻有腦退化症年輕化跡象。按2017年台灣腦退化症協會估計，台灣約有1.2萬人為年輕型失智症患者，腦退化的風險不容忽視。

腦退化症狀與老化的分別 (按圖看清！)

+ 17 + 16 + 15

症狀一：無法記住聽過看過的事物

腦退化症最明顯的的症狀是記憶力下降。不過記憶力下降與健忘應該如何分辨？美國認知障礙症協會指出，符合以下幾種情況才稱為是記憶力下降。

1.無法記住聽過和看過的東西

2.忘記重要的日子或事情

3.重複詢問同一個問題

4.依序輔助工具來幫助記憶，例如便條紙、電子日程表，或需要家人不斷提醒。

自然老化：間中會忘記重要的事情，但不需他人提醒也可回想起具體內容。

症狀二：難以規劃及解決難題

規劃事情時，比以往用上更多時間。

1.無法規劃一件事情，例如規劃一日的行程。

2.無法依照計劃行事，例如跟影片做健身操。

3.難以集中精力做事。

4. 同一件事，比以前需要花多2倍或以上時間進行。

自然老化：只要別人稍為提醒，就能記起怎樣前往某個地方。

症狀三：難以處理日常瑣事

原本擅長處理的日常瑣事，也開始難以獨自處理。

例如忘記了怎樣前往經常光顧的街市、無法列出每日待辦事項、出門去圖書館，總是會忘記攜帶圖書證、玩遊戲時，忘記了遊戲規則，例如忘記了打麻雀的規則。

自然老化：即使忘記了如果前往某個地方，只要他人稍微提醒就能回想起來。

症狀四：搞不清時間和空間

分不清自己身處的空間，例如常常分不清夢境與現實、無法準確描述所在的地方、不清楚自己身在何處。

另外，更會分不清時間，常見的情況有不清楚現在是幾月幾日和星期幾、更因混淆了時間，而不清楚有沒有做過一些事情。

自然老化：即使忘記了現在的日期，但很快就能回想起來。

症狀五：臉盲、色盲、難以平衡

腦退化症的先兆是經常忘記別人的樣子、開始看不清楚顏色，甚至經常因為看不清楚而跌倒，閱讀時變得很吃力。

自然老化：更接近白內障的症狀，近視、刺眼，晚上視力更差。

症狀六：經常用錯詞語、說錯話

大腦難以處理複雜資訊，所以一閱讀就想睡覺。

而且，減少詞彙量，所以說話時常常把一件物件講成另一件物件，像是「番薯」講成「番茄」等，而且不知道自己用錯詞語。

自然老化：有時想不起一些詞彙，但很快就能回想起來。

症狀七：經常把物品放錯位置

經常把物品放錯位置，像把拖鞋放進書櫃、水果放到垃圾桶等，過後更想不起自己把這些物品放到哪裡。另外，更可能因為找不到物件而懷疑家人、外傭偷竊。

自然老化：即使把物件放錯位置，但過後仍能回想起物件放在哪裡。

症狀八：判斷力及處理數字能力下降

原本擅於理財的人士，突然難以處理數字。同樣地，原本姿整、愛乾淨的人，變得不修邊幅、髒亂。或者不再堅持自己很重視的原則。

自然老化：間中出錯，例如忘記買某種食材。

症狀九：斷絕社交、不再工作

大腦已無法處理複雜的資訊，所以患腦退化症的人可能難以維持長時間的對話。結果，他們可能斷絕社交，放棄團體活動和辭去工作，以避免尷尬。

自然老化：有時會減少社交，但過一陣子就可能重拾對社交的興趣，不斷循環。

症狀十：性格、情緒大變

變得多疑、困惑、沮喪、恐懼、焦慮、暴躁。

自然老化：容易固執，但情緒起伏不大。

腦退化不同階段的症狀 (按圖看清！)

+ 12 + 11 + 10

初期

患者的學習與記憶障礙會愈來愈明顯。難以記起短期記憶，但長期記憶、語意記憶和工作記憶（如何吃飯）影響較少。這個時期，患者通常能表達簡單的想法及獨立地完成很多事情，但是大部分需要認知力的活動可能需要他人協助。

中期

中期患者的「認知」、「判斷力」和「理解能力」出現嚴重障礙，失去自理能力及進行大部分日常活動的能力。無法想起詞彙及經常用錯字詞，漸漸亦失去讀寫能力。難以完成複雜的動作，容易跌倒。記憶力再下降，可能無法認得親近的家人，也更難喚起長期記憶。

另外，患者的情緒不穩定，容易「鬧情緒」。對照顧者的要求，例如家人提點加衣時，會表現「冷淡」和「不合作」等。情緒不穩令患者容易失控，有些會出現行為問題，例如：突然哭泣、易怒、遊走、、突發的非故意攻擊行為或拒絕接受照顧。

晚期

晚期患者腦部萎縮，相繼失去記憶系統、認知及其他大腦的功能。患者失去所有照顧自己的能力，需要完全依賴照顧者。完全不能分辨所有認識的人、時間或地方。語言能力退化至說簡單的詞語或單字。頻密出現行為問題，包括坐立不安、沒有方向感、常迷失方向、遊走、易激動、驚恐、幻覺、幻聽、妄想、混亂及抑鬱等。

諮詢醫生

如出現以上症狀，不要猶疑，及早諮詢醫生。及早發現，可以透過不同治療方法減慢病情惡化，例如「乙醯膽鹼酯解脢抑制劑」。甚至可參與臨床藥物試驗，以增加治癒的機會。

相關新聞：【頭痛】壓力、鼻竇炎或三叉神經痛皆可致頭痛 了解3種頭痛病徵

頭痛唔簡單（01製圖）