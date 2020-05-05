【性上癮】會心跳手震3招可控性衝動？分辨濫交與性上癮注意3重點

藝人羅志祥（小豬）早前被女友周揚青指控交往期間，同時與多人有不正當男女關係，更喜歡玩「多人運動」，有人認為性關係混亂的他可能患有性上癮。性上癮過去在藝人爆出桃色醜聞時常被提及，是藉口抑或事實不得而知，但其實濫交不等於性上癮！到底性上癮有什麼症狀？又可否自我測試？

性，是人類的原始本能，成年人擁有性生活也是自然不過的事，當中有些人對性的需求可能會比其他人大，又或樂於經常與不同人發生性關係。這些行為被不少人視為不正常的性生活，甚至是性上癮的表現，但「多」就等於上癮嗎？

什麼是性上癮？（按圖了解）

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性上癮與次數、癖好沒必然關係

精神科專科醫生麥棨諾指出，性上癮與性行為的次數、習慣、癖好等沒必然關係，擁有多個性伴侶可能是性格濫交，不一定是性上癮，而某些性上癮患者透過自慰、觀看色情影片亦能獲得性滿足，未必一定要與他人發生性行為；還要評估會否是生理因素引致性慾過大，如大腦問題（如腫瘤、中風 )、 賀爾蒙失調令雄激素或甲狀腺素上升，或處於特定精神狀態如躁狂等，不能僅從行為看出一個人是否單純的性上癮。

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躁狂狀態會令性慾增大？了解更多躁鬱症的症狀（按圖）：

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那怎樣才算是性上癮？麥醫生表示，最主要是看當下的情緒狀態，有些人性生活頻繁或混亂，可能是為了「威」或為了興趣，但性上癮猶如其他成癮（如酒癮）一樣，患者需要靠這種行為來紓緩內心的不安，若癮起時卻做不到，身體會出現類同斷癮的反應，覺得極度不安、焦慮，甚至心悸、手震、冒汗、暈眩等，「一般人可以忍受做不到就遲點再做，但性上癮是不做就不安樂，會感到很辛苦」。

性上癮無法享受性愛

因此，認為性上癮是太喜歡性愛或性需求過大，其實都是錯誤的想法！麥醫生解釋，性上癮患者很多時根本無法享受性愛，也不像一般人對伴侶有感覺而產生性慾，「（性活動）只是幫助患者消除不安，未必是一種需要，甚至乎跟真正的想法有衝突，但無辦法自我控制，所以反而帶來很大的罪疚感，覺得是自己鹹濕、有問題」。

性上癮可以自我檢測？ 出現性衝動時，先嘗試憋住五至十分鐘，其間審視自己的情緒狀態，看看不安情緒會不會持續加劇，甚至出現焦慮症狀。要注意，最重要的並不是性衝動有沒有加劇，而是不安情緒有沒有愈漸嚴重。

多因情緒及壓力問題而起

麥醫生指，導致性上癮的原因也與其他成癮類似，常見是因為壓力大、情緒差，甚或與焦慮症、抑鬱症等情緒病有關，患者最初成功透過性活動消除了負面情緒，於是大腦的回饋機制（rewarding system）就將兩者掛勾，「認為性活動可以令自己開心，漸漸每次都想這樣解決，當一次不夠就做夠兩次，次數因此會愈來愈頻繁，控制力愈來愈差」。

性上癮如何治療？（按圖）

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初期的性上癮可以嘗試通過心理治療處理，找出壓力源頭，同時配合一些方法盡量控制性衝動，麥醫生舉例：

1. 設立目標給自己，逐漸減少性活動次數，例如從一日做三次限制為一日只做一次 2. 性衝動出現時分散自己的注意力，例如轉移環境、周圍走動、做別的事 3. 透支體力，例如嘗試透過做運動消耗部分精力

情況嚴重可靠藥物幫助

不過，麥醫生指出，嚴重性上癮患者很難單靠以上方法抑制情況，此時配合藥物治療才有機會成為根治的關鍵，醫生一般會按患者情況處方合適劑量的血清素回收阻斷劑，減低癮起帶來的焦慮，「你很難單單要求患者用意志力抑制自己不去做，這會反而令他／她更感不安，服用相關藥物就幫助控制焦慮感，同時亦要勉勵他／她不要太苛責自己」。

很多人始終認為性是難以啟齒的話題，以致出現問題時諱疾忌醫，但麥醫生強調，若性上癮不及時接受治療，可以嚴重影響日常生活，「當癮愈來愈深時，可能工作中突然癮起都會忍不住要去廁所自慰，無法好好工作，也難以維繫與身邊伴侶的關係，為自己帶來額外的壓力，有些更會涉及有關性犯罪的行為」。

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