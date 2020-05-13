【咽喉炎】喉嚨異物感常卡痰疑似食道癌？4招未能改善要就醫服藥

喉嚨痛？有痰？通通不是，卻總覺喉嚨不適，忍不住要清。這種揮之不去的喉嚨異物感，相信不少人嘗過，尤其焦慮時更覺明顯，其實是俗稱喉球症的慢性咽喉炎！喉球症雖然不是大問題，但很多時會對患者造成持續困擾，而且症狀與早期咽喉癌、食道癌很相像，需要先分清楚。由耳鼻喉科專科醫生何的煒講解喉球症的成因和治療，以及日常可如何改善這種喉嚨不適。 撰文：耳鼻喉科專科醫生何的煒

時常覺得喉嚨不舒服、卡痰，要清一清喉嚨才舒服點，是一種病嗎？巴士、地鐵上偶爾都會聽到有人清喉嚨的聲音，旁人感覺是無傷大雅的事，對當事人來說卻可能是陰魂不散的困擾。

曾有病人因為經常覺得喉嚨裏有東西堵塞着前來求醫：「醫生，你救救我吧，我的情況每況愈下，一天比一天差，今天比昨天嚴重，昨天又比前一天辛苦。」

「你怎麼知道一天比一天差呢？」我問。

時常感覺喉嚨裏有東西堵塞着，雖然不是嚴重健康問題，但卻對不少人造成很大困擾。（Francisco Gonzalez/unsplash）

喉嚨常有「東西」極困擾

「當然啦，我每朝早起床便開始留意著我喉嚨的狀況，所以非常了解我自己的病情！」他馬上答道。於是我給出建議：「你試試看從今天起不要去刻意想它、留意它，盡量做其他的事情，讓自己忙碌起來。」

兩星期之後，病人再回到我診所的時候，笑着跟我說：「醫生，我按照你教我的方法做，現在真的好多了！」

這位病人患的其實是喉球症（Globus），又可稱為慢性咽喉炎，是一個很常見的問題，幾乎每五名成年人便會有一位曾經或持續經歷喉嚨不適，一般男性和女性的發病機會率相若，不過女士較會傾向尋求醫生協助。

了解更多關於喉球症（按圖）：

+ 15 + 14 + 13

精神緊張易患上

喉球症造成的感覺既不是痛楚也不是痕癢，而是異物感，就好像喉嚨裏有一個球體堵塞着的感覺，常聽病人形容為有東西卡在喉嚨深處，不吐不快，需要把不適咳出來，更有些人會覺得喉嚨肌肉繃緊了，引起吞嚥困難，呼吸不暢順等症狀。

此病的成因還是眾說紛云，有說法指也許是喉嚨肌肉的過度活躍，又有人認為跟食道括約肌的不協調有關，但可以肯定的是，有幾類人患病機會率比一般人高，最常見是有精神緊張如抑鬱、壓力大的問題，以及患有胃酸倒流；另有部分情況則是由鼻敏感、鼻竇炎、鼻水倒流引起。

需先排除咽喉癌、食道癌

喉球症本身雖然不會引起嚴重問題，但不少病人會因為覺得不適而反覆去「清喉嚨」，這動作會令咽喉變得更加腫脹，異物感持續惡化，症狀與發病初期的咽喉癌、食道癌非常相似，因此一般都會建議先透過內窺鏡檢查排除這些病因。

值得注意的是，不少病人其實不太介意喉球症帶來的不適，卻十分擔心自己是患了cancer，而愈擔心精神就愈緊張，症狀也愈嚴重！所以，檢查項目雖不是一種醫治喉球症的方法，卻可能會因為紓解到病人的焦慮，而令情況好轉。

此外，想改善喉嚨不適，也可參考以下貼士（按圖）：

1. 一小口、一小口地喝水，把異物感咽下去 2. 避免刺激性食物，如煙、酒、辛辣食物等，以免造成咽喉不適 3. 最好小食多餐，預防胃酸倒流 4. 注意說話習慣，避免說話過多、太大聲、太急速及太用力

心理狀態加上藥物幫助

儘管喉球症的成因還是不明確，但心理或情緒的狀態能大大影響我們面對身體不適的能力，如果能夠像開首所說的病人般放鬆心情面對，再配合適當的藥物（如最常處方的有消炎酵素和胃酸抑壓藥；嚴重個案則可能需要用精神科藥物如抗焦慮藥）協助舒緩病情，大多數的病人均能夠擺脫這一「球」。

耳鼻喉科專科醫生何的煒（撰稿人授權提供）

相關文章：【喉嚨痛】痛至呼吸困難或患會厭炎 5症狀即求醫數十分鐘可致命

喉嚨痛可致命！（01製圖）