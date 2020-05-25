【感冒】腸病毒致感冒似過敏　嚴重可變腦膜炎分清7大不同症狀

中暑之外，夏天還也要小心感冒。大家可能認為冬天才較容易傷風感冒，不過感冒並不是冬天的專利，加上因與敏感症狀相似，容易被忽略。究竟感冒和敏感有什麼症狀相似，又可如何分辨？哪些人較高危？大家又可如何預防？

不論你是哪一種感冒，都是由病毒引起。《Medical News Today》報道指，在天氣變暖時，病毒也隨即轉變，有些場所更需要特別注意（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

腸病毒（Enteroviruses）於夏天容易導致感冒，並引起上呼吸症狀，如流鼻水、喉嚨痛和腸胃問題。而腸病毒相比鼻病毒（Rhinovirus）在夏天更為常見，會出現以下症狀：

- 流鼻水、咳嗽、鼻塞、頭痛、鼻竇或頭受壓、喉嚨痛、失去精力、肌肉痛、打噴嚏

很多冬天感冒都不會導致發燒，尤其是成人患者，不過夏天的感冒，由腸病毒所引起，可引致突然發燒。

無論夏天或冬天感冒，幾天後便會自然痊癒，未必需要接受治療。不過有些人指，夏天感冒比冬天感冒的情況更差，或為期更長，可能因為有些腸病毒會導致其他疾病，並出現相似的症狀：

皰疹性咽呷炎（herpangina）：會在口腔和喉嚨出現小水泡，並突然發燒

手足口病：會出現和皰疹性咽呷炎相似的症狀，除了口腔外，手腳也會出現小水泡，並可能伴隨和感冒相似的症狀

結膜炎（conjunctivitis）：雙眼或其中一雙眼會出現紅腫

腸病毒也可引起生命危險的疾病，例如腦膜炎（meningitis）和心肌炎（myocarditis），不過就較為罕見。

夏天感冒和過敏的分別

有時可能會難以分辨感冒和過敏的之間的分別，而以下就列出兩者之間重要的差別（按圖）：

+ 3 + 2

發燒：對空氣中的物質過敏，如塵埃和花粉，並不會發燒

發病時間：當過敏的人一接觸到致敏原，就會馬上出現症狀，例如花粉季節一開始，過敏人士就可能會馬上出現症狀

生病時間：感冒，即使是嚴重感冒，一般都不會超過10日，而過敏就可維持很多星期

症狀模式：過敏人士或能留意到在室內、開冷氣或空氣清新機的時候，症狀會稍為好轉

疲勞：感冒會引起疲勞和虛脫，過敏則較少或幾乎不會

肌肉痛：過敏可引致頭痛及臉部疼痛，但不會引起全身肌肉痛

藥物反應：抗組織胺藥物（Antihistamines）可有助抗過敏，但未必能有助解決感冒症狀

風險因素

當你和受感染患者帶有病毒的體液，例如口水、黏液和糞便有所接觸時，就可能會引起夏天感冒。例如，當患者掩口打噴嚏後，再和他人握手，就可能傳播病毒。

除此以外，當細小的粒子或糞便在泳池，或其他公共場所停留時，也可能會散播腸病毒；有超過200種不同的病毒，可導致感冒，而各種病毒傳染性的時間都不同。有哪些人較高危？（按圖）：

+ 2

- 經常和小童接觸：小童洗手頻率可能較少，並容易透過接吻散播體液 - 經常花時間在封閉的公共空間，或和他人有緊密接觸 - 不經常洗手 - 因壓力、睡眠不足或慢性疾病，導致免疫系統差 - 年紀十分輕，或十分老

預防方法

要減低感染或傳播夏天感冒的風險，可嘗試以下措施（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

- 經常洗手，尤其是進食前或摸臉前。在公共地方或和可能受感染患者接觸後，例如搭飛機或游泳後 - 當出現症狀，就應留在家中休息，避免上學或上班 - 打噴嚏應用紙巾掩口，或用內手肘掩口，而避免用手掩口，因為雙手更易散播病毒 - 不要和人共用餐具 - 未洗手不要摸臉 - 準備食物前一定要洗手 - 免疫系統差（由於慢性疾病，或進食某些藥物）的人要避免到公眾泳池

（資料來源：《Medical News Today》）

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