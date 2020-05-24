【體檢】指甲白糖尿病？舌頭生瘡或患癌？9個疾病警號目測都睇到

體檢都可以自己來？為預防癌症、糖尿病等疾病，不少人都會定期體檢，但除了前往專業醫療機構接受檢查外，日常用肉眼也可以作個簡單測試，找出疾病警號。Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》就一連兩集講述多個目測也能看出來的身體問題跡象，當中牽涉到可致命的重病，看完馬上就即時來一個自我全身檢查吧！

無論任何疾病，愈早發現並接受治療，都是康復的關鍵，很多嚴重疾病在初期雖然未必造成明顯不適，但很可能已在身體某些地方留下痕跡，只要細心觀察，就可及早發現！

Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》就找來不同專科的醫生，為大家整合九個可靠目測來檢查的疾病警號，分別散佈在手、腳、舌頭、乳房，都是我們可以輕易觀察的地方，大家不妨立即跟住一起進行自我體檢（按圖）：

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舌面光滑：缺鐵性貧血

節目引述東京齒科大學口腔顎顏面外科醫生主任教授柴原孝彥指，正常健康的舌頭表面應該有多顆突起物，但缺鐵性貧血卻會令舌頭表面的突起物消失，變得平滑，甚至有光澤。

柴原教授解釋，舌頭是一個血管密集、血液循環很好的地方，而其表面是被稱為「乳頭」的細小突起物所覆蓋，但貧血會令血流量下降，營養和氧分都無法運送到乳頭，乳頭就會出現萎縮！他提醒，這個病有可能導致身體內部出血，需立即求診。

按圖看實際情況：

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舌頭小白瘡：舌癌

口腔或舌頭出現小瘡，很多人都會當成是咬傷或被硬物擦傷的普通口腔炎，但如果這種小瘡是明顯凸起，按下去時不覺痛，反而有點硬，就要加強警覺。

柴原教授指，這種小瘡的「真身」其實正是癌細胞，患者最初只會出現無法發音、味覺遲鈍等小症狀，卻可以半年內出現嚴重擴散，導致口腔發出腐爛垃圾般的臭味，原本細小的白瘡，也會發大或蔓延至舌底等其他位置，致死率相當高。

按圖看實際情況：（慎入！！！）

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排除口腔炎有方法！

據節目所述，口腔炎和癌細胞造成的瘡，外形上其實有明顯分別，一般人都不難察覺：

中央

口腔炎：中央凹下去

癌細胞：中央隆起

口腔炎造成的瘡，中央一般是凹下去；癌細胞則相反，中央會隆起。（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

觸感

口腔炎：因為有水分，摸上去會覺柔軟

癌細胞：一般較硬

口腔炎或其他良性潰瘍，因為當中有水分，摸上去會覺柔軟；而癌細胞一般觸感會較硬。（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

手指關節變紅：皮肌炎（風濕）

手指發紅，很多人第一時間會覺得是敏感或乾燥，節目也指這種狀況和乾燥的確相似，但一般還會伴隨些腫脹，而且主要只出現在手指關節的周圍。

皮肌炎是風濕病的一種，源於免疫功能出現問題，攻擊正常細胞，通常最先出現的症狀，就是手指關節周圍的正常細胞受攻擊而發炎，因此變得紅腫，最嚴重的後果可令全身肌肉組織損壞，連步行都變得困難，要盡快控制病情。

按圖看實際情況：

乾燥或皮肌炎？

根據節目，乾燥或濕疹等問題和皮肌炎有一個憑肉眼可以分辨的關鍵：

乾燥或濕疹：症狀如裂痕、水泡主要在皮膚表面

皮肌炎：紅腫出現在皮膚下面

乾燥或濕疹主要會在皮膚表面造成症狀，皮肌炎導致的紅腫則是在皮膚下面。（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

手掌發紅：慢性肝炎

這種發紅情況主要集中在手掌上，尾指和姆指下方的部分，主要由於該處是其中一個微絲血管最密集的地方。

肝炎和手掌血管有何關係？節目解釋，肝臟可控制和血管擴張有直接關係的女性荷爾蒙，而慢性肝炎正正會令女性荷爾蒙失衡，導致全身血管過度擴張，微絲血管密集的手掌就會因為血流量增加而發紅。慢性肝炎有可能發展成肝硬化，要盡早就醫！

按圖看實際情況：

指甲變白：糖尿病

人的指甲一般只有最前端可明顯看到白色，但如果發現白色的部分一直向內擴散，令指甲出現愈來愈大片的白色，同時卻又不痛、不癢，就可能是糖尿病的徵兆？

木澤記念醫院院長北島康雄醫生指，這種情況其實是由於微菌入侵指甲造成，令指甲和下面的肉之間的空間增加了，指甲浮起便會看到明顯白色一片，在一般人身上很少發生，但糖尿病患者因為免疫力下降，受感染的機會高出數倍！

按圖看實際情況：

乳房紅疹：炎性乳腺癌

出疹都可能是乳癌？節目引述一個乳癌個案，最初的徵兆是在乳房出現一小片與尾指甲般大的紅疹，摸上去有些灼痛和痕癢，患者誤當成皮膚敏感、濕疹，最後卻擴散至全乳房！

一般人認知中，乳癌很多時會在乳房產生硬塊，湘南記念病院乳腺外科醫生土井卓子卻指炎性乳腺癌正是其中一種不會產生硬塊的乳癌。她解釋，紅疹是源於癌細胞破壞乳腺後入侵淋巴腺，令淋巴腺被阻塞，淋巴液不流通就會導致發炎，這種乳癌不單難以察覺，更可很快擴散到全乳，並在一個月內轉移到淋巴結和肺等，必須及早治療。

按圖看實際情況（慎入！！！）：

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乳頭異變：乳癌

除了乳房皮膚外，乳頭狀態異常都可能乳癌警號？據節目指，所謂乳頭異變，可以是指乳頭的狀態出現了與過往不同的改變，可以是向內凹、向橫傾斜或者向下垂，而且按下去不痛，只是有點硬，如這個情況持續幾個月，就可能是癌細胞作祟，要考慮進行詳細檢查。

按圖看實際情況（慎入！！！）：

舉雙手檢查最清楚！

土井醫生稱，這種情況是因癌細胞在乳頭後方拉扯所導致，而由於乳頭位置改變，很多時未必很易發現，建議可這樣檢查：

1. 垂下手，從正面看看

2. 再分別向左及右轉身，觀察側面

腳背紅斑：紅斑狼瘡

據節目所指，這種紅斑初現時會像紅豆般大小，摸上去有點痕癢，反覆出現及消失，易被誤當敏感或凍瘡等常見問題，但其後會蔓延到腳底及腳指甚至臉、手，且顏色變深。

全身性紅斑狼瘡源於免疫細胞失去控制，攻擊正常組織，在全身引起發炎；此病初發時，微絲血管發達且離心臟很遠的腳部很常見首當其衝受免疫細胞攻擊，致皮膚底下出血，血液最初會被周邊組織吸收，短暫復原，但病情其後會蔓延到其他部位，因此及早發現非常重要。

按圖看實際情況：

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過敏或紅斑狼瘡？

節目引述北島醫生指，只需一個常見工具、一個簡易步驟，就可以分辨一般敏感及紅斑狼瘡，就是用透明匙羹輕輕壓在紅斑上：

紅斑消失：普通敏感發炎

紅班不消失：可能是紅斑狼瘡！

北島醫生解釋，一般敏感是因血管擴張而變紅，只要壓上去擋住血流，就會即時變回正常，但放開後血流回復，又會再次變紅；但紅斑狼瘡的情況是皮膚下的出血，再壓都不會消失。

腳底黑痣：皮膚癌

這種可疑的黑痣，很多時是輪廓不明顯、深淺度不一，即有部分淺、有部分深，常見正中央最深色，周邊淺色些，有類似滲出來的感覺，而且常在周圍的痣附近逐粒出現。

北島醫生表示，這種皮膚癌是由產生黑痣的色素細胞出現癌症化所致，也即黑色素瘤，是一種致死率很高的癌症，很常見先在腳底出現，而且在此階段只要割除就可！因此，記得不時看看腳或有沒有出現來歷不明的黑痣！

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