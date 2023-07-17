風濕｜打風落雨關節炎易發作！預防4招飲健脾去濕湯忌汗未乾沖涼

關節痛問題，會受天氣變化影響，不少風濕病人笑稱自己的身體準過天文台，一轉天氣便會出現關節痛。中醫張婉蘭指，「風濕」在中醫病證名為「風寒濕痺」，並非老年人專利，年輕人也有機會風濕。



中醫張婉蘭指，風濕不分年齡、性別，很多風濕病發病年齡都是青壯年時期。（GettyImages/VCG）

風濕，是很多人把天氣變化而引起的關節痛統稱，中醫張婉蘭指，在中醫的概念中「風」和「濕」是指天地之間存在風邪與濕邪，每逢下雨或潮濕天氣，風濕之氣相對較盛，如果身體受到風寒濕邪侵襲，就會使肢體經絡的氣血受阻，不通則痛，因而導致肢體關節的痺痛、酸楚、麻木感，或關節屈伸不利、腫大等問題。

風濕比較常見的有類風濕關節炎、乾燥綜合症、系統性紅斑狼瘡、強直性脊柱炎、骨關節炎等。很多人都錯誤地認為，風寒濕痺是老年人的專利，年輕人不用擔心，其實風濕不分年齡、性別，很多風濕發病年齡都是青壯年時期。

▼以下四類人最易風濕（按圖了解👇👇👇 ）：

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▼預防風濕要點做？（按圖了解👇👇👇 ）：

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▼風濕注意事項（按圖了解👇👇👇）：

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風寒濕痺好發於指關節

風寒濕痺者初起多以小關節呈對稱性疼痛腫脹，或部分肌肉酸重麻木，好發於指關節，另外會出現早起腰背痛、活動不利問題；病久受累關節呈梭形（兩端尖細、中間寬闊）腫大、因按壓而增痛、活動時疼痛等；後期關節變形僵直，周圍肌肉萎縮。

雖然此病由外感風寒濕之邪所致，但風寒濕侵犯人體卻可以導致很多不同的疾病，中醫將這類病稱為「痺證」，而非「風濕」。

▼風寒濕痺有以下類型（按圖了解👇👇👇）

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▼去濕食療材料和做法：（按圖了解👇👇👇）

1. 健脾去濕湯：健脾醒胃、祛濕解痙

2. 土茯苓薏米去濕湯：清熱解毒去濕、通利關節

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