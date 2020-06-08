【吸煙】30歲戒煙可賺回10年壽命？　戒煙2日血壓及味覺已起變化…

電子煙近年受不少吸煙者鍾愛，但無論是電子煙或一般香煙，長期吸入都會令肺癌、心臟病及腦血管疾病等的得病機會大增，而二手煙也會對身邊人的健康帶來威脅。 衛生署今日(８日)發表一份有關本港市民吸煙情況的報告，發現15歲或以上習慣每日吸煙人士有10.2%，需要加強戒煙工作。 其實只要一開始戒煙，好處在20分鐘後已見效，所以為長遠的健康着想，還是早早戒煙吧！

研究發現吸煙者在30歲時戒煙，平均可挽回因吸煙而減少的10年壽命。（Unsplash/fotografierende）

衛生署表示於去年4至7月，以面談問卷訪問了約一萬名市民，發現香港有有10.2%的15歲或以上人士有每日吸煙的習慣，推算出約有63.8萬人為煙民（這個比例雖然較2017年的調查結果上升了0.2個百分點，考慮統計誤差後，比例相若）。而以年齡及性別計算，中年男性吸煙人口比例是有所增加，50-59歲吸煙男性比兩年前增加3.4個百分點至25.1%，而本港吸煙女性整體則輕微上升0.5個百分點至3.2%。

調查亦發現，從未嘗試過戒煙亦不想戒煙的吸煙人士比例有63.3%，雖然這數字與2017年相若，但控煙辦表示，年長的煙民通常在年輕時已養成吸煙習慣，因此中年男性吸煙的人口比例在是次調查中也有所增加，需要加強戒煙工作。

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吸煙後的身體轉變

吸煙習慣其實是會出現身體及精神上多達26種不同的問題，而且還會增加患多種疾病的風險（按圖）：

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戒煙的時機

最佳時機戒煙是何時？愈早戒煙，好處當然愈多！據《衛生署控煙酒辦公室》資料指，英國曾有一項長達50年的研究，指出吸煙者如在30歲時成功戒煙，平均可挽回因吸煙而減少的10年壽命（按圖）：

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30歲戒煙：平均可挽回10年壽命 40歲戒煙：平均可挽回9年壽命 50歲戒煙：平均可挽回6年壽命 60歲戒煙：平均可挽回3年壽命

戒煙後變化

戒煙的的效果，隨著時間變化，會變得愈來愈明顯（按圖）：

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戒煙小貼士

為已為人，應及早戒煙，以下提供一些戒煙小貼士：

1. 作好準備

• 定下戒煙日並貫徹始終



• 一口煙也不吸



• 重溫您以往戒煙的經歷，找出可行和不可行之戒煙方法

2. 取得支持及鼓勵

• 告訴家人、朋友及同事您現正戒煙



• 向為您服務的醫護人員請教



• 參加個人、小組或電話戒煙輔導

3. 學習新技能

• 當您初次嘗試戒煙時，改變一下自己的生活習慣



• 做些有助減壓的事



• 刻意抵抗吸煙的意欲



• 計劃每天做一些有趣的事



• 深呼吸或飲用大量清水及其他飲料以減低吸煙意欲

（資料來源：《Healthline》、《香港吸煙與健康委員會》、《衛生署控煙酒辦公室》、《Healthline》）

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