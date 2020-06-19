【甲狀腺癌】咳嗽聲沙頸有硬塊5大病徵　少食魚缺碘家族遺傳高危

甲狀腺癌是死亡率偏低，較常於女性及中年人士身上的癌症，腫瘤成長及病情發展較緩慢，但卻不代表可輕視，復發機會也不低。 坊間有傳不吃海產或紫菜，身體在碘不足的情況下會容易患甲狀腺癌，這是真的嗎？甲狀腺癌有哪些成因及徵狀？誰人屬高危患者？最好還是了解清楚。

喝水時容易嗆到，進食時又嗆到？這些情況持續發生，就要當心了！ 因這都是甲狀腺癌的病徵之一。(Shutterstock)

甲狀腺癌以往被視為一種不常見的癌症，但其實據醫院管理局網頁指，它已成為香港十大常見癌症之一（剛好排名第十），於2017年時共有884宗病例。

喝水時容易嗆到，進食時又嗆到？說話聲音又變沙啞？這些情況持續發生，就要當心了！ 因為這都是甲狀腺癌的病徵之一。

甲狀腺癌症狀（按圖看清！）

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甲狀腺癌常見的徵狀包括：頸部前端有硬塊並日漸增大、聲音持續沙啞、出現頸痛或喉嚨痛（有時連耳朵也感到痛楚）、呼吸困難或吞嚥困難及容易嗆到等，另外，持續咳嗽均是患有甲狀腺癌時的症狀。

甲狀腺癌患者：女性較男性多

根據香港醫管局癌症資料統計中心的數字，2014年有795人患上甲狀腺癌，其中男性有147人，女性648人，而女性比男性患癌的機會高4.4倍。

甲狀腺癌的成因

根據醫管局2014年的數字，甲狀腺癌的死亡率不高，約為5%。甲狀發病過程緩慢，由癌細胞出現到發病可能相隔幾年。定期進行身體檢查，可增加發病初期發現及治療機會。

甲狀腺癌的成因未明，根據醫管局的資料，導致患甲狀腺癌的可能原因包括以下︰

家族遺傳：家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等均有較大機會患上甲狀腺癌

個人病歷：本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較高

性別：女性患甲狀腺癌的機會較男性大

飲食：飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會

年齡：很多甲狀腺癌的患者都是40歲以上的人士

曾接觸大量輻射：例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高

甲狀腺癌高危人士

甲狀腺癌治療方法

1. 外科手術

甲狀腺癌主要是以手術治療，醫生會視乎病人的情況邢決定切除部分甲狀腺或是整個甲狀腺。在切除整個或接近整個甲狀腺後，患者需要終生服用甲狀腺荷爾蒙以替代原先由甲狀腺製造的荷爾蒙。

2. 放射性碘治療

接受手術後，如果癌細胞未能完全清除、擴散或出現轉移，病人可能需接受放射性碘治療。病人以吞服放射性碘膠囊或液體形式來接受體內放射治療，而甲狀腺癌細胞會吸收碘，然後放射性物質會摧毀癌細胞，因此正常細胞則很少會受影響。

3. 體外放射治療

如果無法以手術移除癌腫瘤或手術後仍有癌細胞殘留頸部，醫生可能會採用體外放射治療。假如癌症復發，也可以使用這種方法治療。

4. 標靶治療

假如常用的治療如手術和放射性碘無效時，可考慮使用標靶治療藥物。

資料來源：醫管局

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