【中風成因】抑鬱症吸廢氣易中風　6大方法減風險齋坐都有幫助？

經常言語不清、眼睛斜視或嘴巴不自覺歪向一邊？小心！這些均是中風的先兆。其實，一些飲食習慣、疾病及環境因素也是導致中風的成因，以下總結出12個與中風有關的因素，當中有些令風險增加，有些卻是你從沒想過竟是預防中風旳關鍵！

嚴重的中風患者，要入院進行手術切除血腫塊。(designer4u/unsplash)

中風，主要因腦部血管爆裂或阻塞，令養料和氧氣不能順利地輸送到腦部組織，神經細胞因此壞死，從而產生不同神經症狀，例如半身不遂、言語不清、感覺麻木、嘴歪等。影響中風機會有很多，健康網站health.com便指出12個因素，不妨留意一下，日常生活中哪些習慣已暗藏危機？哪些有助預防中風？

中風常見症狀 (按圖看清！)

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導致中風6大因素 (按圖看清！)

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1. 攝入過多鹽分

腎病及泌尿科疾病患者排尿功能較弱，攝取高濃度的鹽分後，較難透過排尿將體內的鹽分排出，容易導致血壓升高，增加中風機會。每天攝取超過4克鹽（約1茶匙鹽）的人，患缺血性中風的風險是攝取少於1.5克（約半茶匙鹽）的人的兩倍。世衛建議成人每日應攝取不多於5克鹽。

2.吸煙

吸煙者患上「缺血性中風」的機會是非吸煙者的兩倍，缺血性中風即腦血管阻塞導致腦細胞缺血。而吸煙者患上「出血性中風」的可能性是非吸煙者的四倍，出血性中風即因腦血管破裂，產生血塊壓迫腦細胞及影響供血。由於吸煙會導致血管內積累有害物質，造成血管硬化，血液不順暢流動，甚至形成凝結塊把血管堵塞，因此提高中風風險。

3.空氣污染

據BBC News報道，英國研究人員發現，在空氣污染指數較高的日子裏，醫院接收的突發心臟病、中風及急性哮喘個案均會上升。單以救護車接收的病人為例，2015年便有6萬4千人死於與空氣污染相關的疾病，主要與接觸空氣中懸浮的PM2.5顆粒有關。如果處於室外達12小時，長時間吸入交通工具所排放的廢氣，導致中風的風險更大。

4.高血壓

血壓偏高或患有高血壓前期（Prehypertension）的患者亦增加79％的中風機會。由於血壓長期處於偏高狀態，會慢慢損害腦頸動脈內壁，使其硬化，阻礙血液順暢流動，容易導致腦缺血性中風。

5.抑鬱症

據香港心臟專科學院心臟病資訊報道，人體若長期情緒激動、緊張、或鬱結等，容易引發心血管病，研究發現，抑鬱症患者中風機會增加近一倍；而心臟病患者，若受情緒困擾，病發風險則增加兩倍。除了不少人以煙酒或暴飲暴食作減壓方式外，亦直接或間接影響心臟血管健康。

香港心臟專科學院會董、心臟科專科醫生徐健霖在報道中表示，「情緒波動影響血管內壁功能，令血管收縮、血小板出現問題或積聚脂肪，引發栓塞。」

6.進行髖關節置換術

最近一項研究發現，進行髖關節置換術的人會增加中風機會。在手術後的頭兩星期，患者患上缺血性中風的風險上升了4.7倍，出血性中風則上升了4.5倍。 在手術後的六到十二星期中風的風險仍然很高。

6個因素降低風險 (按圖看清！)

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1.飲咖啡

由於咖啡的抗氧化成分有助改善供給能量予心臟細胞，及血管內皮細胞，有助防止膽固醇沉積和血管硬化，預防心血管疾病。不過，每天只宜適量飲用1-3杯咖啡，幫助減低缺血性中風的風險，減少出現血凝塊。

2.進食朱古力

朱古力中的可可成分含有類黃酮，那是一種可防止血管損傷及凝血的抗氧化劑。據英國《每日郵報》報道，朱古力中的類黃酮抗氧化植物化學物（Flavonoids），可助預防糖尿病，控制血壓並預防心臟病，降低血壓，進而降低中風的機率。瑞典斯德哥爾摩國家環境醫學研究所的研究指，每周進食兩條朱古力棒的女士中風的風險明顯降低29％。

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3.進食蘋果及白色蔬果

按health.com引述荷蘭的一項研究指出，每日食用超過171克（約2個蘋果）白色蔬果如蘋果的人，患上中風的機會比只吃78克（約1個蘋果）或更少的人減少52％。雖尚不清楚白色水果和蔬菜中的哪些成分可以預防中風，但研究人員推測膳食纖維和槲皮素，那是一種抗炎抗氧化劑，起了一定作用。白色水果和蔬菜的例子還有梨、香蕉、椰菜花、青瓜、洋蔥等。

4.進食番茄

缺血性中風是由於大腦動脈阻塞，令細胞缺氧而死。番茄中含有茄紅素，那是一種能保護細胞的抗氧化劑，能夠降低血管栓塞及患癌風險。

5.冥想

坐着進行冥想時，能使人的身體和思想安靜下來，藉此促進身體內部的癒合。有研究顯示，每天冥想兩次的心臟病人比只聽健康講座的心臟病人減低48％中風、心臟病發作或死亡機會。

6.高強度運動

中度至劇烈的運動，例如如慢跑或踩單車皆能降低靜息性中風的風險。靜息性中風即一種沒有症狀的中風，患者只會有輕微的記憶力問題，通常不知道自己患上了中風。

中高度運動可以減低血液中膽固醇的含量，降低血壓，並改善冠狀動脈的循環，因此可減低中風的風險。衛生防護中心建議每星期做3次帶氧運動，每次做50分鐘。

辨別中風口訣

中風，一般來得又急又快，想成功治療中風的第一步，就是快速認清是中風，即時處理！按圖了解辨別中風特徵的口訣：(按下圖)

以下是10條有關中風的問題，不妨花些許時間了解一下（按圖）：

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資料來源:health.com,醫管局

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