【失憶】冇記性還是有認知障礙症？打牌外還可做1件事增強記憶

失憶常見於電影情節，現實中記憶真會輕易丟失嗎？人的記憶力可分為近期及長期，偶爾忘掉近期記憶或是專注力不足，嚴重記憶力下降就可能是認知障礙症，而長期記憶的喪失甚至有機會是中風、腦炎等腦部問題所致。到底近期及長期記憶有什麼分別？增強記憶力又有什麼方法？老人科專科醫生曾偉然撰文講解。 撰文：老人科專科醫生曾偉然

電影《東邪西毒》中，梁家輝飾演的黃藥師喝了一酲名為「醉生夢死」的酒，慢慢忘記很多往事；但張國榮飾演的歐陽鋒喝後，卻完全沒有反應，認為「醉生夢死」只是朋友的一個玩笑，愈刻意想忘記，記憶就反而更清晰。

記憶，究竟是否真的那麼容易忘掉？健忘又是否患病？一起來了解一下記憶是什麼一回事。

電影中，黃藥師喝下「醉生夢死」，希望忘記過往的一切，現實中舊事成為長期記憶後，卻並不是那麼易就能忘記。（電影《東邪西毒》劇照）

簡單而言，記憶可以分為近期和長期記憶兩類（按圖）：

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近期記憶

就字面的意思，並不包含很久遠的事情，主要指最近幾小時到幾天的記憶。一般來說，我們體驗過的事情會在腦中的海馬體運作下暫時存檔（register），及後若該資訊被大腦列為不用牢記的事，就會從腦中消失（delete，即真的忘記）。

例如，如果問你昨天午餐吃什麼，你可能還會有印象，但問你上星期某一天午餐在那裡吃，你就很有可能已經忘記，因資訊已被delete，沒有載入長期記憶當中。

你在日常生活中，有否曾經忘記把鑰匙、手機放在哪裏？其實這都是遺忘近期記憶的情況，一般不太嚴重的，原因多是太多瑣事分散了專注力導致忘記。

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了解更多可能導致健忘的原因（按圖）：

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近期記憶出問題或因認知障礙

不過，如果情形持續且惡化，就可能與認知障礙症（即老人痴呆）有關！早期認知障礙症的特徵就是順行性遺忘症（Anterograde amnesia），即是無法保留近期記憶，難以學習新信息，很多時會由輕微健忘開始，再逐漸嚴重，常見會反覆敍述或詢問同一件事，或者忘記重要的約定等。

長期記憶

與近期記憶相反，長期記憶就是深深印在腦海的記憶，即是被大腦自行判斷為重要而不能忘掉的事情，例如特別日子（結婚周年、情人生日），因應內容特性可再歸納出不同種類的長期記憶：

1. 事件記憶：一些個人經驗或事件的內容情節

2. 語意記憶：語言詞語的意思或知識的運用

3. 程序記憶：經長時間練習而學成的，如駕駛、彈琴等

腦部受損會忘記長期記憶

電影中常見有主角在車禍、撞到頭後，忘掉了某些重要記憶的情節，很多時就是長期記憶出問題，如《賭神》中周潤發在跌倒後忘記了自己的身分，卻仍然會「變牌」，可能就是喪失了部分事件記憶，但卻沒損壞程序記憶的情況。

長期記憶出現問題，多數是腦部受損引致，像是上述例子的外傷震盪，另外也可能因為中風、腦部缺氧、癲癇、腦炎（感染性或自體免疫性）、服食藥物或有毒物質（如安眠藥或酗酒）；反而認知障礙症初期一般未會影響長期記憶，故患者對年代久遠的事情細節，尤其如逃難、戰亂等震撼體驗，反而記得一清二楚。

至於患者能否像電影主角般奇蹟地恢復記憶，就要視乎導致失憶的病因及治療情況等，只是再撞一下頭就復原的情節，基本上是沒有根據的！

多動腦筋能提升記憶力，因此打麻將、玩益智遊戲其實也有好處！（Tim Foster/unsplash）

如何保持好「記性」？

明白了記憶是什麼，就知道「醉生夢死」的確只是一個玩笑，更可能只是一瓶烈酒，令不勝酒力的黃藥師「斷片」罷了。而現實中，亦不是人人都想遺忘，也有不少人希望「記性」好一點，以下有兩個有助增強記憶力的活動：

1. 動腦活動：例如常說的打麻將，有助維持大腦活動 2. 帶氧運動：幫助腦部血液循環

最後，要預防記憶力出現問題，最重要當然就是避免腦部受損害，戒除濫藥、煙酒等不良習慣；如果察覺自己的記性持續出現問題時，就要及早求醫，以排除各種病因，特別是長者更需要作出認知障礙評估。

老人科專科醫生曾偉然（撰稿人授權提供）

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