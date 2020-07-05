【眼皮跳成因】眼瞼痙攣或腦有腫瘤！7大眼皮跳原因缺鈣都有關

眼皮跳，象徵凶吉的說法廣為人知，但在科學角度看，眼皮跳的可能性其實有許多，既可能是疲勞或過量咖啡因引起，也有機會與結膜炎、眼瞼痙攣甚至腦瘤有關，而導致的跳動情況也有分別！究竟眼皮跳還有什麼原因？又要如何分辨眼皮跳的嚴重性？ 撰文：眼科專科醫生伍立祺

眼皮跳左右象徵凶吉的說法廣為人知，但醫學角度又怎樣解釋眼皮跳？（Well Cabral/unpslash）

「眼皮跳是因為有事發生？左吉右凶？」相信不少人都曾經從長輩口中聽過這一個傳統說法。

不過，從醫學角度，引起眼皮跳的原因有很多，當中大致可分為非病理性及病理性，前者其實是屬於正常的生理現象，不用太擔心；後者則有機會需求醫，所以分辨出眼皮跳的成因非常重要。

非病理性眼皮跳

「非病理性眼皮跳」知多啲？（按圖）

+ 6 + 5 + 4

特徵是一般只會造成上或下眼皮跳動，並且會於幾秒到幾分鐘內回復正常，而且不會持續發生，常見成因如下：

1. 眼睛過度疲勞，如用眼過久或睡眠不足

2. 眼睛受刺激，如被強光照射或有藥物、異物入眼

3. 身體攝入刺激物，如過量酒精、咖啡因等

4. 身體缺鈣，鈣是大腦的神經傳導物質之一，可助調節肌肉運動，因此缺鈣除有機會導致眼皮跳、嘴角抽動等狀況

護眼法則紓緩疲勞！

當出現眼皮跳時，應先嘗試讓眼睛休息，最好按照「20-20-20法則」，即是使用電子屏幕產品每20分鐘就觀望20呎遠景休息20秒，以保持眼周肌肉放鬆及滋潤角膜；另外亦可以攝氏約40度的毛巾或眼罩暖敷眼睛10至15分鐘，及使用人造淚水滋潤眼睛等方法。

病理性眼皮跳

「病理性眼皮跳」知多啲？（按圖）

+ 4 + 3 + 2

眼皮跳動的程度會明顯較嚴重，跳動的範圍也會更廣，跳動亦會一直持續，例如以下情況便應立即找眼科醫生檢查：

- 眼皮頻繁跳動情況持續數周

- 睜開眼睛感困難

- 眼睛出現眼紅、腫、痛或分泌物異常

- 面部眼皮以外地方也有抽搐現象

病理性的眼皮跳動即牽涉其他疾病，當中更不止是眼科問題，較常見的成因如下：

1. 眼睛發炎

當眼球表面的結膜或角膜等組織發炎，如結膜炎、角膜炎、眼敏感、乾眼症，都會造成眼皮肌肉不自主跳動，通常會伴隨眼紅、分泌物異常、異物感等症狀。

2. 眼瞼痙攣

即控制眼皮閉合的眼輪匝肌發生異常收縮，很多時成因不明，嚴重情況可能會影響眼皮開合功能，導致難以張眼，或需要注射肉毒桿菌針（Botox）治療。

3. 腦神經問題

例如腦內腫瘤或血管瘤壓住控制臉頰肌肉的面部神經，就有機會引致半邊面的肌肉痙攣，特徵是眼皮跳的同時，常見會伴隨額頭肌肉及嘴角跳動等症狀。

眼皮跳可大可小，的確有可能是凶兆，記得要注意眼皮跳的情況、程度和有沒有其他症狀，以便及早求醫！

眼科專科醫生伍立祺（撰稿人授權提供）

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