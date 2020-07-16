【子宮頸癌】陰道異常流血或初期病徵　抹片篩查每隔幾年必須做？

子宮頸癌可遺傳？不少人都知子宮頸癌主要是由HPV病毒感染引起，不涉遺傳因素，但原來還存在某些人在家族性上較難抵抗HPV病毒影響的可能性，因此更易患子宮頸癌！不過，無論家族中有沒有子宮頸癌患者，都應定期檢查及接種疫苗，以下了解更多子宮頸癌的症狀及HPV疫苗。 撰文：婦科專科醫生李文軒

年輕都有可能患子宮頸癌？最近接觸到兩名35歲以下的子宮頸癌患者，而兩位女士是有親戚關係的。相信不少人都知道，絕大多數子宮頸癌是由人類乳頭瘤病毒（HPV）引起，沒明顯的遺傳傾向，那究竟是什麼一回事？

子宮頸癌雖然沒有明顯遺傳傾向，但卻有同一家族女性先後患病的情況？（Yanapi Senaud/unsplash）

部分人抵抗HPV能力弱

HPV有99%都是透過性接觸或皮膚之間親密接觸所傳播，即使是同住的家人基本上也不會互相傳染。不過，過往確實有研究指，有部分家族或會相對難抵抗HPV對子宮頸的傷害，導致一旦感染HPV，就更易出現子宮頸癌！

根據衛生防護中心，子宮頸癌是本港女性最常見的癌症中第九位，佔女性癌症新症總數 3.2%！許多人以為年輕患癌機會低，其實任何有過性行為的女士都有機會感染HPV，進而出現子宮頸癌，尤其是上述提過家族中有人曾患病的話，就更不能掉以輕心。

子宮頸癌症狀：（按圖）

+ 7 + 6 + 5

陰道異常流血為常見症狀

那患上子宮頸癌又有什麼跡象？基本上早期子宮頸癌或癌前病變最常見的症狀就是陰道出現不規則的流血現象或分泌物，例如：

- 月經和月經中間流血 - 性行為期間或之後流血 - 更年期後流血 - 陰道分泌物帶惡臭

此外，當子宮頸癌擴散到身體的其他部分，也有機會出現其他更嚴重症狀，不過通常已是病變發展成子宮頸癌，而且病情到頗後期的階段才會發生：

- 盆骨及背部痛楚（如影響神經或骨骼） - 小便出血或感痛楚（如影響泌尿系統） - 腳腫（如影響淋巴系統） - 全身疲倦和體重下降

子宮頸癌早發現存活率逾九成

不過，不少早期子宮頸癌案例都沒明顯症狀，患者卻在例行的子宮頸癌抹片篩查發現患病，那不就很危險？其實如能在篩查中發現早期癌症病變並及時治療，五年存活率可超過90%，而且子宮頸癌前病變可潛伏長達9至15年，因此建議但凡有過性經驗的女士，不論年齡都應定期（至少每三年）進行抹片篩查，那就算不幸染病，都可大大增加康復機會。

HPV疫苗已納入政府接種計劃

當然，預防勝於治療，對付子宮頸癌的最佳辦法就是及早接種HPV疫苗（又稱子宮頸癌疫苗），目前市面的疫苗已可有效預防約90% HPV相關疾病。以HPV疫苗政策最全面的澳洲為例，在十多年前起就已推動為全國所有適齡青少年男女接種疫苗，目前每10萬名婦女中只有7個子宮頸癌病例，遠低於全球平均值！

市面的疫苗已可有效預防約90% HPV相關疾病，在香港也日漸普及。（資料圖片）

根據衛生署，HPV疫苗在2019/20學年也被納入香港的兒童免疫接種計劃中，為小五及小六的女童免費接種，所採用疫苗可涵蓋大部分在本地常見致癌的HPV類型，預期可大大減低未來的子宮頸癌發病率。

HPV疫苗常被誤解？

儘管如此，目前仍然有不少人對於接種HPV疫苗感「十五十六」，又或者錯認為自己未必需要接種，以下為大家解答一些有關HPV疫苗的常見誤解（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

1. 年輕不需要那麼早接種

根據世衛組織， HPV疫苗最早可於9歲時接種；也有研究指在年紀小且還沒有性行為前接種疫苗的保護性最高，因適齡人士愈早接種可以產生更高的免疫反應，因此9至14歲是其實是最佳的接種時間。

2. 有了性經驗才接種已無效

的確，HPV疫苗無法消除已受感染的HPV病毒，故接種疫苗的最佳時機為初次性行為前，但不少HPV疫苗都涵蓋多種HPV病毒型號，而一般情況下即使已有性經驗亦不會同時感染所有型號，事後接種疫苗仍有一定的保護力。

3. HPV疫苗有機會導致嚴重副作用

HPV疫苗最常見的副作用主要只是打針的位置發痛及紅腫、頭痛、發燒，這些徵狀一般都會自行消退，甚少人會出現嚴重敏感。

4. HPV疫苗會影響發育或月經周期

目前並沒有任何資料顯示接種HPV疫苗會影響發育、月經及其日後生育能力；相反，如感染HPV以致罹患某些疾病，就有可能會對其生殖器官構成損害，繼而影響生育能力。

婦產科專科醫生李文軒（撰稿人授權提供）

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