【甲亢】食極唔肥未必好事！1周瘦多過1kg或甲亢9大症狀失眠怕熱

頸粗、手震、暴瘦等是甲狀腺亢進症（甲亢）常見症狀，「食極唔肥」亦是甲亢症狀之一，常見病發於年輕女士。近日藝人岑杏賢接受訪問時透露，她於18歲患上甲狀腺亢進症，更指「呢個病除咗遺傳，食得太多碘例如紫菜，情緒波動都會有影響」。究竟什麼是甲狀腺亢進症？又有什麼成因？

甲狀腺機能亢進（又稱甲亢），是因甲狀腺分泌過多甲狀腺素引致。一般來說，甲狀腺素可促進人體新陳代謝，維持各個器官細胞正常運作，但如身體分泌過多甲狀腺素，便令新陳代謝的速度過快。

外科專科醫生黃啟斌曾接受本報訪問指，當中甲亢患者超過七成是女性，當中八成介乎20至50歲。

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岑杏賢18歲患甲狀腺亢進症。（Ig：jenniferjshum）

大食又唔肥要小心

黃醫生表示，甲狀腺機能亢進其中一個明顯的病徵是體重不尋常地下降。其實不少疾病如糖尿病、慢性感染（如肺結核）、腸胃疾病甚至癌症等都會令人突然消瘦。

由於加速的新陳代謝過程中消耗了能量，病人會食慾大增，但補充的營養追不上消耗的能量，因而導致消瘦，所以一般疾病會令患者胃口欠佳，但甲亢病人卻是邊吃邊瘦。

消瘦：一星期多於1公斤

據英國國民保健服務（National Health Service）資料，減肥應維持在一星期最多1公斤，如超出此範圍已屬於不健康的體重下降速度；如沒刻意減肥，卻以同樣甚至更快的速度消瘦，就更是身體出現毛病的徵兆。

其他甲亢病徵：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

如你有突然體重下降的現象，但又沒有上述甲亢病徵，可參考其他體重驟降的常見原因：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

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遺傳或生活壓力可致甲亢

岑杏賢在訪問中表示，除了遺傳，吃太多碘質食物如紫菜、情緒波動也會影響。這些的確會影響甲亢病情，甚至可能是甲亢成因。

甲亢成因：

1. 最普遍成因 —— 患格雷氏症（Graves' disease）

自身免疫系統產生抗體刺激甲狀腺，導致甲狀腺分泌過多甲狀腺素；此病沒有一個很直接的成因，可以是與遺傳或生活壓力有關，甚至只是偶發性。

2. 其他疾病引致的甲狀腺增生、甲狀腺發炎

3. 大量食用高碘質食物，有機會導致輕微甲亢

根據食物安全中心表示，以下類別的食物碘含量或較高：（按圖）

衛生署家庭健康服務網站資料顯示，長時間攝入過量碘可能影響甲狀腺功能，並指一般健康的成年人每天不宜攝入多於600微克碘，看看不同食物的平均含碘量以作參考：（按圖）

+ 7 + 6 + 5

甲亢成因可與遺傳或生活壓力有關。（all_who_wander/unsplash）

忽略治療或致甲狀腺風暴

甲亢令人突然瘦下來，更變到「食極唔肥」，或會使人產生即使不治療也沒有大礙的想法，但黃醫生指甲亢病人必須接受治療，如沒妥善控制，一旦遇上外間的剌激，即使是輕微的傷風感冒都可以導致情況惡化，甚至演變成可致命的「甲狀腺風暴」。

甲狀腺風暴，即甲狀腺大受刺激而分泌大量甲狀腺素，有機會導致器官衰竭，甚至死亡。

甲狀腺風暴有哪些常見症狀？（按圖）

+ 6 + 5 + 4

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若發現體重有不尋常的下降，應盡快求診！

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