【低血壓】夏天出汗多容易血壓低？9大預防方法要少食多餐飲咖啡

你經常踎低起身見頭暈？可能是低血壓的迹象。夏天，低血壓症比其他季節更常出現。究竟低血壓的成因是什麼、對身體有什麼影響、又有哪些預防方法？

如因體位改變出現低血壓，落床、踎低起身等情況時動作要慢，例如由坐下至起身，先坐定再移動，待身體完成血壓調節。（《當你沉睡時》劇照）

夏天較易出現低血壓？

有些人或會發現，夏天特別容易低血壓。心臟科專科醫生陳麒尹指，這是因為身體在夏天通常比較熱所致。

夏天血壓低原因：（按圖了解）

由於夏天會大量出汗，可能出現輕微缺水，血量易偏低。此外，天氣熱令皮下微絲血管擴張散熱及排汗，血液流去皮膚，令血液留在身體心臟及大血管的機會低一點，造成低血壓情況。

改善夏天低血壓的方法：（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

1.補充水分

2.少食多餐：以免一餐太飽滯時，需要大量的血液到腸胃消化，分薄血流

3.適當補充鹽分及電解質：如運動及大量流汗後腳容易抽筋者，可飲電解質飲品或補充鹽分。不過補充鹽分需適可而止

4.調整藥物用量：如服食血壓藥、心臟藥人士在夏天容易出現低血壓，可諮詢醫生意見，調整藥物用量

此外，要改善及預防一般低血壓的情況，低血壓高危人士應多休息，如坐下或躺平睡覺；補充水份；如因體位改變出現低血壓，落床、踎低起身等情況時動作要慢，例如由坐下至起身，先坐定再移動，待身體完成血壓調節；吃糖及飲用咖啡或茶等含咖啡因飲料亦有幫助。

血壓數值知多啲 （按圖了解）

陳醫生指，一般成年人理想的血壓水平是上壓（收縮壓）120mmHg，下壓（舒張壓）80 mmHg。正常的血壓範圍上壓低點至90mmHg，高點至140mmHg，下壓低點60mmHg，高點至90mmHg。任何上壓低於90mmHg或下壓低於60mmHg都屬低血壓。與高血壓並不相同，低血壓不是長期病，多是病徵，較少長期出現。

低血壓徵狀：（按圖了解）

低血壓後果可大可小

陳醫生指，低血壓症最容易影響心臟及腦部，患者會有心跳快、胸口悶、氣喘情況，如腦部供血不足亦可能會暈倒或休克，造成意外。

低血壓高危群族：（按圖了解）

此外，有些低血壓情況會對健康造成嚴重影響，特別是心源性和病毒性問題造成的低血壓，包括急性心臟病發、心肌炎、心肺退化、胃潰瘍、十二指腸潰瘍導致嚴重內出血等，後果或比高血壓更嚴峻。

低血壓的成因

+ 8 + 7 + 6

陳醫生指，一般來說，低血壓成因可分為病理性休克及其他成因。

病理性休克：

1.感染性休克：如新冠肺炎引起身體連鎖反應，出現病毒性或敗血性休克

2.心源性休克：急性心臟病發、心肌梗塞、嚴重心律不正等

3.低血容量性休克：嚴重失血、腸胃出血等

4.心臟泵血送血受阻：肺動脈栓塞、肺動脈血壓高等

女性身體構造不同，血管較柔軟，血壓通常較低。（《我要準時下班》劇照）

其他成因：

5.內分泌問題：甲狀腺疾病、腎上腺功能不全、低血糖以及某些糖尿病等，皆可能引發低血壓

6.嚴重過敏：食物、藥物、昆蟲毒液等，皆可能產生過敏反應，如呼吸困難、蕁麻疹、瘙癢、喉嚨腫脹和血壓下降等症狀

7.缺乏營養：缺乏維生素B12、鐵質、葉酸，會使體內紅血球不足，因貧血而導致低血壓

8.受藥物影響：如吃血壓藥、心臟藥、男士前列腺藥，或有機會令血壓持續偏低

9.脫水：血管中的血液量降低，而讓血壓出現急速下掉的可能

10.體位改變：早上起床、踎低起身見暈，如上壓跌超過20 mmHg，下壓跌超過10 mmHg亦屬低血壓

11. 年輕女性：女性身體構造不同，血管較柔軟，血壓通常較低

陳醫生建議，如經常出現低血壓症狀人士，應盡快看醫生了解低血壓成因，由根本解決問題。

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