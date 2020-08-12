【宮外孕】陳栢宇老婆宮外孕切輸卵管　宮外孕10大須知避孕有關？

陳柏宇老婆符曉薇（Leanne）拍片分享宮外孕經歷，講述她於懷孕後因持續出血及嚴重腹痛，確診是宮外孕，因子宮大量出血須切除左邊輸卵管。究竟宮外孕是什麼？宮外孕一旦出現，後果嚴重，除了流產還可致命？

陳柏宇與老婆符曉薇婚後育有一女。（IG：@leannefu）

陳柏宇老婆符曉薇（Leanne）在短片中講述宮外孕經歷，希望為同路人打氣：「5月時知自己有咗，家人都好開心，有咗之後過咗一兩星期開始出血，腹部經常有痛 。」她又指，因為之後繼續日日出血而求醫，「個幾星期後去覆診，當日自己個肚痛得好嚴重，痛到以為自己盲腸炎，最終去咗醫院，一照之後醫生話我子宮大量出血。」

由於宮外孕導致子宮大量出血，最終決定切除左邊輸卵管，令她既失望又失落，幸好現時漸漸走出陰霾。

陳柏宇老婆符曉薇（Leanne）在短片中講述宮外孕經歷，希望為同路人打氣。（影片截圖）

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宮外孕為什麼會發生、宮外孕有什麼病徵、會否影響日後生育？ 婦產科專科醫生方秀儀解釋有關宮外孕的注意事項。

宮外孕有什麼需要注意、有沒有預防方法？（按圖了解）

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Q1：什麼是宮外孕？

宮外孕，即胎兒生長在子宮外的地方，如輸卵管內（90%情況都發生在輸卵管中）、卵巢、子宮外的腹腔或子宮頸等等。

Q2：宮外孕成因？

宮外孕的成因並不清楚。 有小部分人因曾經輸卵管發炎，尤其是由於衣原體導致的炎症或輸卵管做過手術，令到輸卵管通道受阻，受精卵不能到達子宮生長，而停留在輸卵管生長，引致宮外孕；亦可能因採用防止胚胎在子宮內著床的避孕法如子宮環，提高了受精卵於子宮外著床的機會。

Q3：什麼人較容易出現宮外孕？

平均每500個孕婦便會有一個是宮外孕。患有慢性輸卵管炎、子宮內膜異位症、曾有過宮外孕的婦女，均較容易發生宮外孕。

Q4 ：宮外孕有症狀嗎？

宮外孕初期可能沒有任何病徵，也可能會有腹部痛楚、不正常的陰道出血現象。若出現內出血，血壓會降低及心跳變快。

陳柏宇老婆符曉薇（Leanne）5月懷孕後因持續出血及嚴重腹痛，結果確診是宮外孕，因子宮大量出血須切除左邊輸卵管。（IG：@leannefu）

Q5 ： 宮外孕可透過什麼方法確診？

一般建議懷孕5-6周照超聲波，應可照到胎囊，如超聲波照不到胎囊就可能是宮外孕，需要抽血檢查及再照超聲波確診。

Q6：宮外孕是否一定要流產？

由於宮外孕生長在子宮外的地方，當胎兒逐漸成長，有機會導致它生長的器官爆裂，如輸卵管，可以引起急性大出血，如不及時治療會導致病人失血性休克，母親及嬰兒都有機會死亡。因此，宮外孕一旦確診，患者需採取措施終止妊娠。

Q7：若證實宮外孕，應如何處理？

宮外孕生長會有輸卵管爆裂風險，導致腹腔內出血，所以不能繼續懷孕，醫生處理方法主要有兩種。

手術：

- 腹腔鏡宮外孕輸卵管切除術 : 將整條輸卵管切除，如果另一邊的輸卵管是正常的話，就建議這個做法

- 輸卵管造口術: 將輸卵管切開，取出胎組織，然後待輸卵管自我修復，壞處就是未必能徹底取出胎組織

注射甲氨喋呤：

如果宮外孕組織不大、絨毛膜促性腺激素（hCG）指數不高的話，可以考慮肌肉注射甲氨喋呤（Methotrexate） ，使宮外妊娠停止生長，並逐漸消失。

Leanne（右）坦言手術後心情低落，坐小月期間不停胡思亂想：「做完手術後諗咗好多嘢，知道無咗後好失望又好失落」，幸好現時漸漸走出陰霾。（IG：@leannefu）

Q8：宮外孕可以預防？

宮外孕沒有方法預防。曾患宮外孕的女性，如果再次懷孕，應盡早做超聲波檢查，以判定是宮內妊娠還是宮外孕，及早消除憂慮。

Q9：曾出現宮外孕，會影響再懷孕嗎？

曾出現宮外孕者，手術後待經期準時一、兩週期後可再試懷孕。如注射甲氨喋呤的女性，需避孕半年。

Q10 ：宮外孕容易再次出現嗎？

曾經患過宮外孕的婦女，復發率比正常人高十倍，將來宮外孕機會增加10%。若已切除一邊輸卵管， 女性受孕機會會稍微下降，但將來正常懷孕的機會仍可達 70%。

婦產科醫生方秀儀（受訪者提供）

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