【乳癌】乳房檢查3部曲　乳癌篩檢、遺傳性基因測試3類檢查要點揀

癌症一向防不勝防，現時不少人提倡癌症基因測試可以得知患癌風險，荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）就曾進行基因檢測後得知有患乳癌的基因，決定切除乳房。防乳癌也可以進行遺傳性乳癌基因測試？又是如何診斷出乳癌？

乳癌自1994年起一直是本港女性的頭號癌症，香港大學李嘉誠醫學院外科學系名譽臨床助理教授麥可琪外科專科醫生引述香港癌症資料統計中心2019年最新公佈數據，平均每天約有12名女性患者確診，而平均每15 名女性便有1人在一生中可能患上乳癌。

平均每15 名女性便有1人在一生中可能患上乳癌。（資料圖片）

癌症是不治之症？

乳癌如能及早發現或會提升治癒率，乳癌並非不治之症。麥醫生指乳癌可分別根據腫瘤的入侵性和大小、腫瘤入侵的淋巴結的總數和區域、遠端身體器官是否有轉移分為零至四期。本港統計資料顯示，於第一期發現罹患乳癌的患者，五年存活率達97.5%，但第四期才確診患病者的存活率則只有19.3%。

▼了解3種有關乳癌的檢查：（按圖了解👇👇👇）

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乳癌基因檢測免卻化療 提早發現風險

近年聽到不少人討論癌症基因檢測，荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）亦因進行基因檢測後得知有患乳癌的基因，決定切除乳房。

▼安祖蓮娜祖莉切除乳房經過：（按圖了解👇👇👇）

乳癌基因檢測是什麼？麥醫生稱，大眾十分容易誤解和混淆的乳癌腫瘤基因及遺傳性乳癌基因測試之分別。

遺傳性乳癌基因：評估是否屬於高風險

遺傳性乳癌基因指一代傳一代的變異基因，而遺傳性乳癌基因測試透過抽血或抽取口腔細胞得知身體上與生俱來的變異基因，從而評估個別人士是否屬於高危一族。

值得留意的是只有5%至10%的乳癌是因為遺傳的基因變異所引致的，擁有基因變異的人雖然患癌的風險比一般女性為高，但也並不一定會患上乳癌，因為環境及後天的因素也會影響患癌的機率。

如果發現是高危一族，則建議較一般女性更早開始進行較為密集的乳房篩檢，在適合的情況下預防性手術也是一個可行的選擇。大眾可以聯絡有治療乳癌經驗的外科專科醫生進行評估和接受遺傳性乳癌基因測試。那麼有哪些引致基因突變的高危因素呢？哪類人士是高危一族宜提高警覺呢？

▼綜合美國國家癌症聯合中心系統醫療指南，較高機會帶有遺傳性乳癌變異基因的人士：

乳癌腫瘤基因測試：計算復發指數

乳癌腫瘤基因當中包括從不同方面和程度影響癌症表現和復發機會的基因，而乳癌腫瘤基因測試是利用嶄新的科技對乳癌腫瘤組織進行分析，分析腫瘤組織內與癌症復發相關的基因，從而計算出一個復發指數，能更精準地指導早期乳癌患者術後的預後判斷（即癌症的前景，包括復發率、存活率等等）和治療決策（識別哪些患者能夠獲益於哪些治療）。

Oncotype DX安可待乳癌腫瘤基因表現檢測技術是較常用的多重基因預測方法， 其他類似的測試還包括Prosigna（PAM50）和MammaPrint等，工作原理相若，各有不同的臨床應用。

安可待乳癌腫瘤基因表現檢測技術當中的一項大型獨立臨床試驗TAILORx，確認了這檢測可有效為早期乳癌患者評估復發機率及化療效益。報告中包含了一個介乎於0至100之間的復發指數，復發指數愈低（指數介乎0至25），代表乳癌復發率愈低，患者從化療中得到額外益處亦較低；而復發指數愈高（介乎26至100）除代表乳癌復發的機率愈高，更代表有較大機會從化療中獲益。醫生可根據檢測結果為患者制定更有效的治療方案，減低患者承受因化療而帶來的副作用和影響。

乳癌腫瘤基因當中包括從不同方面和程度影響癌症表現和復發機會的基因。（ang10ze/unsplash）

40歲或以上 每1至2年定期進行乳癌篩檢

基因測試不同於全民乳癌普查或乳癌篩檢，普查指在沒有病徵的大眾身上進行乳房造影檢查，從而診斷出較為早期的癌症。

而一般建議患有早期入侵性乳癌，並符合以下臨床條件的人士進行乳癌基因檢測：

1. 荷爾蒙受體陽性（HR +）

2. 人類表皮生長因子受體2呈陰性(HER2 -)

3. 淋巴結呈陰性或淋巴結呈陽性（不多於3個淋巴結）

一些腫瘤如果有多個高風險因素，醫生已建議加入化療時，便毋須進行這測試，因應年紀或個人意向已決定不採用化療的病人亦不適用。

大眾亦可透過醫生或自我檢查，定期檢查乳房！（Online Marketing/unsplash）

除了高危人士可做遺傳性基因檢測，大眾亦可透過醫生或自我檢查，定期檢查乳房，防患於未然。

一. 自我檢查

大家可每月定期自我檢查乳房，留意異常變化，如乳房出現以下症狀要留意：

▼乳癌症狀：（按圖了解👇👇👇）

二. 醫生進行乳房檢查三步曲

至於醫生是如何檢查及診斷乳癌？麥醫生提到，診斷乳癌會經過乳房檢查三步曲。

▼了解檢查三步曲：（按圖了解👇👇👇）

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最後，趁著粉紅十月的尾聲，不妨多關注乳房健康！

香港大學李嘉誠醫學院外科學系名譽臨床助理教授麥可琪外科專科醫生（受訪者授權提供）

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