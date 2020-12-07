【新冠肺炎】一田分店多名員工確診關閉　超市病毒5大黑點易中招

新冠肺炎第四波疫情爆發，一田百貨沙田及觀塘分店均有確診個案，須關閉清毒。超市是市民經常要去的地方，出入人流多，外國曾有實驗，模擬有人咳嗽，飛沫可以擴散至兩個貨架以外，可想而知，病毒傳播有幾高危，有多個感染黑點 大家更加要留意。

新冠肺炎第四波，感染地點愈來愈多，一田百貨沙田店及觀塘店，均有員工確診。一田傍晚（12月7 日）回覆《香港01》查詢透露，沙田分店另外再多5名員工初步確診，遍布廚具部、化妝部、菜肉部等，計及上周確診的非品牌專櫃推廣員，沙田分店累計11員工染疫，該舖已暫停營業全面消毒。

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一田百貨沙田分店再多5名員工初步確診。（資料圖片）

病毒飛沫可遠至兩個貨架

超市人多，感染風險亦難免提高！芬蘭阿爾托大學（Aalto University）今年曾發表研究，以3D動畫模擬，當一名新冠肺炎患者，在超市咳嗽，病毒飛沫原來可以飄遠至距離兩個超市貨架，且在空氣中可停留。

▼患者在超市咳嗽 ，病毒飛沫如何飄遠？停留空中多久才散去？（按圖 👇👇👇）

專家指 就算新冠肺炎患者咳嗽後離開，飛沫微粒會留在原地，病毒飛沫也會隨空氣進入周邊人士的呼吸系統，防不勝防。大家逛超市要留意以下病毒黑點：

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▼超市的5大病毒黑點：（按圖 👇👇👇）

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1. 購物車、購物籃手柄

你永遠無法知道之前使用同一架購物車，或同一個購物籃的顧客，手上有多少病毒及細菌，

建議：使用超市購物車或購物籃前，可用消毒紙巾清潔手柄。洗手前，切記不要摸臉，尤其是眼、鼻或嘴，也可戴上即棄手套。

2. 未經包裝的食物

超市貨架上有很多未經包裝的食物，例如水果、蔬菜，大家都可能會摸一摸後放回原位。

建議：可選擇包裝好的食物，用消毒紙巾清潔包裝表面。如購買未經包裝的蔬果，應先用流水徹底清洗至少一分鐘。或用刷子刷洗外皮然後再切，以免病原體或農藥黏附在蔬菜的斷面上，記得徹底煮熟才吃。飲品或罐頭開啟前，謹記用消毒紙巾抹拭，尤其開封口。

3. 自助收銀處

現在很多超市都設有自助收銀處，方便顧客自行處理交易，省去排隊時間。不過自助收銀處為觸控式螢幕，有機會暗藏不少病毒。

建議：使用後要徹底洗手。

4. 冷凍食品櫃門柄

除了大門的金屬門柄易沾細菌病毒，超市冷凍櫃的門柄，常被人忽略。一開一關的過程中，雙手就在不知不覺間，沾上附在門柄上的病毒和細菌了。

建議： 可使用紙巾包著門柄打開凍櫃，避免直接接觸。

5. 購物袋

現時不少人都自備購物袋，除水果蔬菜的汁液會弄髒購物袋外，附在不同產品上的病毒也可能會落在購物袋裡，又或是與他人沾滿病菌的衣服摩擦，令其充滿病菌。

建議：購物後，使用清水和皂液徹底清洗購物袋。

▼同場加映：不論是否逛超市，回家亦要謹記做足消毒步驟！（按圖 👇👇👇）

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