頸痛｜瞓捩頸半年逾3次或頸椎退化！2動作防頸硬椅後斜幾多最好？

肩頸痛可能是低頭族或上班族常見的問題，不過假如你經常瞓捩頸，或頸痛，可能不是單純肌肉痛，而是頸椎退化！除了肩頸痛，還可能連帶出現手麻、腳麻，甚至大小便都會出現問題。究竟頸椎差會引起什麼疾病？日常又應如何護頸？

頸痛原來可大可小，台灣TVBS《健康2.0》節目中指，原來頭痛都可能和頸椎有關。到底還有哪些疾病和頸椎有關？日常又可如何紓緩肩頸痛？

瞓捩頸、頸痛可能係頸椎退化？

復健科醫師侯鐘堡在節目中指，假如是第一次瞓捩頸（落枕），通常是急性的肌肉發炎。但如果是很頻繁的瞓捩頸，如半年出現多過3次，就很可能是頸椎退化的警號。他表示，曾有患者接受X光檢查後，發現頸椎間盤縮水，合併長一些小骨刺，已經出現頸椎退化的跡象。因此頸痛不一定是肌肉痛也可能是退化，瞓捩頸也可能代表脖子的關節及肌肉發炎，因而出現肩頸僵硬、頸痛、上背痛等。

▼如何知道自己頸椎退化嚴重程度？（按圖 👇👇👇）

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頸椎問題還是肌肉痛？

三總骨科部主治醫師花世源在節目中指，瞓捩頸會造成肩頸局部的攣縮、僵硬、疼痛，旁邊的肩，還有頭部周圍的肌肉也會造成繃緊、僵硬。但如何分辨自己的頸椎有問題，或是單純的肌肉痛？

▼ 物理治療師胡逸惟教如何自我檢查頸椎出現問題？有咩動作可紓緩？（按圖 👇👇👇）

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▼ 同場加映：註冊物理治療師蔡永基和藝人郭奕芯教你2組運動紓緩「瞓捩頸」：

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頭痛又關頸椎事？

物理治療師胡逸惟在節目中分享案例，曾有患者指自己是季節性的頭痛，會痛到吃管制級藥物都沒法止痛，每次都嚴重到去掛急診，要打很重的止痛藥才可停止。

其後患者接受檢查和問診後，醫師發現患者很喜歡側睡和趴睡，患者認為趴睡可瘦小臉，每天晚上都趴睡，而且每天趴同一邊。整個晚上壓在同樣的角度，令頸椎第一、二節旋轉的關節卡住了，時間一久，便會引發所謂的頸因性頭痛。

加上患者還有咬牙的習慣，睡覺或緊張時會磨牙、咬牙後方，出現顳顎關節疼痛，和頸椎第一節幾乎是連動的，因此會引發頭痛。最後患者針對頸椎第一、二節，即靠近耳後的地方，接受治療及矯正，才沒再出現相關的症狀。

頸椎需提供支撐頭的重量和旋轉，還要支撐胸椎，當頸椎多活動便容易磨損，或有增生性骨刺、壓迫性骨刺、拉傷性的骨刺。

▼頸椎出現問題會出現怎樣的疼痛？頸椎不同位置又對應哪些地方？（按圖 👇👇👇）

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日常什麼動作易傷頸椎？

花醫師在節目中提醒，日常用電腦時，抬頭向上或低頭向下時分別都不要多於30度。另外，肚子應盡量靠桌邊。而椅子最好能靠後傾斜30度，否則脖子容易傾前。假如脖子前傾，頸椎的曲線就變後突，肌肉就繃緊，加上日常工作中，文件在旁邊，又會轉側，容易令頸椎過勞退化。

此外，較容易被大家忽略會傷頸椎的，是坐車時看窗外的風景，頭一直只轉向一邊，下車時可能會發現頸已經沒法轉動了，由於長時間固定一個偏斜的動作，令肌肉勞損，可能是拉傷或肌腱撕裂，久而久之就產生痛症，短時間內未必可以康復。

護頸動作紓緩肩頸痛

侯醫師在節目中提醒，要護頸椎就一定要改善姿勢；打開胸廓，縮下巴，電腦調高，盡量水平直視，手機拿高，水平直視等。他還跟大家分享以下動作，有助預防頸椎退化，改善肩頸僵硬。

▼ 有咩動作可以有助你預防駝背、紓緩肩頸僵硬？即睇復健科醫師侯鐘堡正確示範（按圖 👇👇👇）

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