內分泌及糖尿科專科醫生教你如何抗疫不疲勞　疫情下控糖有辦法

撰文： 王玥晨 最後更新日期： 2021-02-19 18:00

新冠肺炎持續超過一年，嚴峻疫情令香港人面臨前所未見的難關，抗疫同時要面對生活上的種種壓力，難免出現抗疫疲勞。雖然疫苗已被成功研發，但大家仍需等候接種安排，在這期間，香港人應如何緊守正向心態，做到抗疫不疲勞？今次請來香港糖尿聯會主席伍超明醫生為大家分享。

戴好口罩是抗疫關鍵 糖尿病患者死亡率比一般人高三倍

疫情自爆發而來一直反覆，牽涉多個群組。伍超明醫生認為，戴口罩是非常重要的抗疫動作，尤其在公眾地方中。新冠肺炎病毒變幻莫測，有俗稱隱形患者的確診者完全沒有症狀，亦有一些只有輕微傷風咳嗽，也有一些情況嚴重需借助呼吸機呼吸，生命危在旦夕。根據紀錄，糖尿病患者感染新冠肺炎後，引發嚴重併發症或死亡的情況比一般人高三倍。糖尿病患者之所以屬於高危一族，一來糖尿病會影響免疫系統；二來二形糖尿病病患者多伴隨其他疾病，例如高血壓、心臟病、肥胖等會增加死亡風險的疾病，尤其是長者，所以糖尿病患者對抗疫情時更加不能掉以輕心。

香港人應如何緊守正向心態，做到抗疫不疲勞？香港糖尿聯會主席伍超明醫生為大家分享成功健康控糖病人的例子。

WFH增減肥動力 將運動融入生活

隨着健身中心、體育處所等需因應疫情要暫停營業，加上WFH的工作安排，大部分人於疫情下也大大減少外出。然而，欠缺運動容易令體重出現變化，有可能影響糖尿病病情的控制。不過，伍超明醫生向我們分享，有部分糖尿病人於疫情下病情好轉。到底他們是如何在不能出外做運動的情況下令病情有所改善？秘訣原來是改變心態，將運動融入生活。

伍超明醫生續指，他其中一位任職司機的糖尿病人，於疫情下成功控制糖尿問題，更減去40多磅，情況令人鼓舞。 雖然司機的工作不需走動太多，但他於疫情下每日堅持行20,000步，比正常指標10,000步多出一倍。鑑於糖尿病有年輕化的趨勢，而他亦發現子女開始有肥胖的跡象，所以他決定添置一部居家用跑步機，鼓勵家人多做運動，嘗試將運動融入家居生活中。

即使沒有糖尿病的問題，WFH的安排亦大大減低活動量，容易引致肥胖問題。其實減肥不一定要花費額外金錢購買運動器材，伍超明醫生的另一位病人，選擇以新興運動Tabata（高強度間歇訓練）減肥，只要打開Youtube便能隨時隨地運動，最後更成功減去10多磅。所以，適量運動絕對有助健康，大家是時候動起來，不要讓疫情成為懶惰的藉口。

疫情雖然影響生活，但伍超明醫生與其他醫護人員深信，只要香港人互相扶持，定能跨越難關。

留家抗疫自煮安全又健康 大大減少卡路里攝取量

疫情除了影響運動模式，同時影響大家的飲食習慣。疫情下大家盡量減少外出用餐，選擇留家煮食，食得更健康，絕對有利糖尿病友控制病情。伍超明醫生其中一位病人便是一個成功的例子，疫情下，他把每天到快餐店吃公仔麵配餐蛋與多士的習慣，改為在家自製早餐。在只改變早餐的飲食模式下，這位病人的糖化血紅素（反映過去三個月的平均血糖值）由7.8下跌至6.5，獲得顯著的改善。伍超明醫生解釋，一個公仔麵的卡路里相等於三、四碗白飯，加上香腸與餐肉亦屬高卡路里食物，經常食用會影響血糖與健康。所以，疫情下多留家自煮，未嘗不是邁向健康生活的一個契機。

學懂接受逆境 互相鼓勵扶持越過黑暗

疫情影響生活，有人會為無法與朋友聚會、旅行而抱怨，同時亦有不少人反思生活。伍超明醫生以陳奕迅的歌曲《今日》鼓勵香港人，歌詞中寫道：「沒揀擇冷或暖甜和酸，晴天雨季缺或圓，全部受落才是活得真正全。」疫情的出現令社會情況變得難以估計，然而，不論逆境順境，凡事也要抱着接受的心態，想法正面才能戰勝逆境。大家互相扶持與鼓勵，多關心身邊人，彼此分享愛，堅信黑暗過後會是晨曦，懷着樂觀總有轉機。

雖然抗疫之路仍然漫長，但只要香港人齊心抗疫、保持正面態度，終會戰勝疫情。36位優秀的醫護人員特別在此為大家打氣，展現正能量！按圖看看他們如何鼓勵香港人積極抗疫。