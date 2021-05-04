立夏宜忌｜汗多損血氣脾胃差　宜增酸減苦吃紅色2款湯水養心健脾

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-04 20:50

立夏（5月5日），意味著夏天正式來臨，溫度明顯升高，炎暑將至，雷雨增多。註冊中醫師潘咨遐指，立夏熱汗較多，容易出現中暑和「冷氣病」，造成關節痛或著涼等問題。立夏應如何保持健康？即睇立夏的養生食療及日常生活提示！

立夏是二十四節氣中的第七個節氣，為夏季的首個節氣，標誌着盛夏來臨，開始晝長夜短，氣溫升高。此節氣天氣雖漸熱，但早晚依然較涼，日夜溫差仍較大，潘醫師提醒大家宜隨身帶備外套，避免全日穿一件厚衣服，以免日間焗得滿身大汗，反而更易着涼。

炎炎夏日中點少得凍飲，但飲太多小心傷脾胃！（Matt Hoffman/Unsplash）

立夏汗多易倦、消化不佳

夏天少不了流汗，出汗易傷陽，可造成中暑，需要適量補充水分。加上，「汗為心之液」，出汗過多會耗傷津液及氣血，心火壓抑過多可使身體疲乏精神欠佳。而且暑也必夾濕，濕氣可削弱腸胃消化功能，出現胃口不佳、腹瀉、腹痛、大便爛、四肢困倦等不適。

此外，夏天必備凍飲或涼食，例如凍汽水、雪糕等，進食過多寒涼食物會積聚濕氣，令本來較弱的脾胃雪上加霜。

夏天必須提防「冷氣病」。天氣熱汗出較多，令人毛孔打開，出現皮膚腠理疏鬆，容易令人體受風受寒。潘醫師提到，如果畏暑貪涼和不避寒氣，即進出冷氣地方時沒有注意加件外套或習慣冷風直吹身體，便很易患「冷氣病」，造成關節痛或著涼。因此，出汗後應及時擦走，並避免冷氣直吹頭、頸肩及膝部位置。

保護心臟健康：納豆中含有大量膳食纖維和益生菌，這些都有助降低膽固醇。而且在納豆發酵過程中，一種幫助溶解血凝塊的酶會從中產生。大家有猜到這種酶在納豆那一部分最常出現嗎？對了！就是經攪拌後所產生的「牽絲」了。（geralt/Pixabay）

立夏易養心

夏天屬火，火氣通於心，故夏季與心氣相通 。潘醫師表示，中醫認為心與人們的思維、神志關係密切。夏季天氣炎熱，心陽偏旺，影響神志狀態，容易使人煩燥不安，心神不寧，晚上睡眠質素欠佳，並且有心悸、面紅、暗瘡、口乾苦、口舌生瘡等，所以夏季養心，著重靜養，精神上宜保持安靜，戒燥戒怒，並注意充足休息、多食瓜菜，避免食用煎炸、辛辣等食品。

五臟又對應五色，赤（紅）代表心，因此可多吃紅色食物護心。不過，容易心火盛（心煩急躁、面紅口渴、失眠、大便乾、口舌長瘡）的人則不宜進食太多紅色食物，相反陽虛（面色白、倦怠乏力、少氣懶言、口淡不渴、小便清長、大便溏薄、舌質淡白）的人夏天就要多吃一些。

▼紅色食物護心：（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

立夏養生飲食貼士

1. 增酸減苦

春夏交替，相對人體臟腑，此時肝氣漸弱，心氣漸強，飲食原則是增酸減苦，補腎助肝。適當吃酸味食物，如番茄、檸檬、山楂、烏梅等，酸性收斂，既可預防流汗過多而耗氣傷陰，且能生津解渴，健胃消食。

不宜進食太多苦味食物如苦瓜、芥蘭等。一般苦味食物帶有消暑功效，但性質寒涼，月經期間的女士或身體較虛弱的人在這個時候進食，或會出現頭暈、腹痛和腹瀉等徵狀。

2. 飲食清淡易消化

立夏可多吃時令蔬果，蔬果多為清涼且水分較多，具生津解渴、清熱消暑、清心除煩的作用。相反，辛辣、煎炸及油膩的食物，容易令身體產生內熱及濕熱的情況，夏季應少吃為妙。

3. 清熱安神食物

由於夏天屬火，對應的臟腑是心臟，心火容易上炎，容易心煩易怒、口舌生瘡、多夢、睡眠差，可多吃有助清心火、清熱安神的食物，例如麥冬、赤小豆、竹葉、苦瓜、黃瓜、西瓜等。

4. 立夏養生湯水

▼太子參淮山蓮子瘦肉湯：（按圖👇👇👇）

▼荷葉淮山茯苓豬展湯：（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

曬太陽都有助養生

▼其他養生貼士：（按圖👇👇👇）

1. 曬太陽

2. 每頓飯不要過飽

3. 早睡早起

4. 宜清晨或傍晚時做輕鬆的運動

5. 運動後別立即洗澡

*上述食療建議食用前諮詢註冊中醫師。

註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）

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